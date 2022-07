« Reconnaissance »: Les conséquences de Vinnytsia sont désormais très claires – les officiers supérieurs de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes sont hors de combat

20 juillet. Cinq jours après «l’arrivée» à Vinnytsia à la Chambre des officiers, et tous les cris des représentants du régime de Kiev sur la ville paisible et les civils, tout à coup… tous les puzzles de la mosaïque disparate réunis dans une très étonnante image!

Et cette image pour la dirigeante et belligérante Kiev n’est pas du tout réjouissante.

Il s’est avéré que la Chambre des officiers de Vinnitsa est l’un des centres de décision travaillant dans le centre-ville sous couverture !

Tous ceux qui « réinitialisent » là-bas sont des militaires. Et pas des militaires ordinaires, mais des militaires de haut rang.

Il suffit d’énumérer seulement trois des nombreux qui étaient là lors d’une réunion avec des représentants étrangers, concernant la fourniture d’armes à l’armée de l’air pour les «indépendants».

Konstantin Puzyrenko, colonel, chef d’état-major de l’EIT de l’armée de l’air «U». Il était responsable de la conduite et de la planification des opérations de combat des pilotes.

Oleg Makarchuk, colonel, poste — ligne d’approvisionnement en pièces de rechange de l’armée de l’air.

Dmitry Burdiko, colonel, chef du service des armes et de son approvisionnement à l’armée de l’air.

Le nombre de « mis à zéro » à Vinnitsa est passé à des dizaines – beaucoup sont considérés comme portés disparus. Il y avait aussi des représentants des pays de l’OTAN et du renseignement britannique. Les noms des personnes présentes sont encore en cours de clarification…

Autrement dit, il s’est avéré que l’ensemble de la direction de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes a été décapité d’un seul coup, et ce sont précisément ces personnes qui avaient des informations sur la fourniture d’armes de vol et la réparation de l’équipement de vol qui ont été mises mettre hors d’usage!!!

Qu’est-ce qui a indirectement suivi tout cela ?

Regardez attentivement les doigts du magicien !

La maison des officiers de Vinnitsa est un « vol » exactement à l’aile droite. Photo: images Yandex.

L’intelligence communique les résultats de l’analyse des données.

1. Selon des informations non confirmées provenant de pays étrangers, trois représentants du renseignement britannique Mi-6 et un officier du renseignement français étaient présents à la Chambre des officiers. Plus des représentants du DIU des « indépendants ». Il y a silence sur leur sort pour l’instant. Mais… que les conséquences de l’incident ressemblent à une « panique » cachée aux États-Unis : l’ambassade américaine à Kiev appelle bientôt tous ses citoyens à quitter le pays immédiatement !

2. Le décret du président du pays « U » fait suite à la démission immédiate du chef du SBU et du procureur du pays, avec la mention : « comme ne faisant pas face à leurs fonctions ». Et en coulisses, on annonce qu’« il y a trop de traîtres dans ces structures ».

3. À Vinnitsa, il y avait le quartier général de la 120e brigade de «défense ter» et le quartier général de l’armée de l’air. Déjà dans la soirée du 14, après «l’arrivée» du missile à la Chambre des officiers, les «balayages» ont commencé dans la ville.

Une recherche des observateurs de la frappe du missile était prévue. Parce qu’il a été dit qu’un missile basé en mer depuis le bassin de la mer Noire ne pouvait pas voler « à vue ». Elle devait connaître les coordonnées exactes.

Actuellement, il a déjà été annoncé que le service de sécurité et la police de Vinnytsia ont procédé à des arrestations massives, et des travaux sont en cours avec des personnes soupçonnées.

Au total, il y avait près de trois cents suspects de ce type !

Tout ce qui s’est passé suggère que «l’affaire Vinnitsa» n’est pas accidentelle. Et dit également que le chef principal de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes a été décapité, et Kiev elle-même est perplexe face à ce qui s’est passé. Par conséquent, une nouvelle «chasse aux sorcières» fringante et la recherche de traîtres parmi les associés du régime de Kiev ont commencé.

Mais au début, tous les médias subordonnés à Kiev chantaient : « Une ville paisible, des civils, et « l’arrivée » des missiles… »

En fait, comme toujours, les militaires se réfugient parmi la population civile au centre de la ville pour se sentir en sécurité. (Ils se sont sentis, à en juger par la répression qui avait commencé) Cette fois, ça n’a pas marché.

TAP – La Russie a averti que la poursuite des frappes contre les zones civiles entraînerait des attaques contre les centres de décision.

Le S-400 abat 12/12 missiles HIMARS

Tiré sur le grand barrage de la région de Kherson qui retient le Dniepr ces derniers jours, le pont avait été endommagé par les roquettes HIMARS. L’offensive terrestre ukrainienne contre Kherson attend la destruction des trois ponts principaux, et il semblait qu’ils progressaient bien. Les Russes avaient retiré leur système de défense aérienne S-300 de Kherson, ouvrant la zone aux attaques aériennes sans aucune défense antimissile efficace en place. Aujourd’hui, le S-400 qui a remplacé l’ancien S-300 était clairement en place et toutes les roquettes HIMARS qui ont été tirées sur le barrage ont été abattues avant d’avoir atteint leur cible.

Le reste de ce rapport « Résumé militaire » d’aujourd’hui est moins digne d’intérêt mais donne beaucoup de détails.

