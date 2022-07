Un hôpital entièrement vacciné fait face à des pénuries de personnel en raison d’infections à la COVID-19

Houston Methodist, un système hospitalier comptant environ 28 000 employés, a été le premier aux États-Unis à exiger la vaccination COVID-19 pour tous les membres de son personnel. Aujourd’hui, l’hôpital entièrement vacciné fait face à une pénurie de personnel en raison des infections à la COVID-19.

En raison d’une augmentation des infections, le premier hôpital aux États-Unis à exiger la vaccination COVID-19 pour tous les employés connaît actuellement une crise de personnel.

En raison de tests viraux COVID-19 positifs, des centaines d’employés de l’hôpital méthodiste de Houston sont actuellement sans travail. En 2021, 153 employés qui ont refusé de se faire vacciner dans le même établissement sont partis ou ont été licenciés. La hiérarchie méthodiste s’emploie actuellement à prévenir une crise.

«Ce qui est inquiétant, c’est le nombre croissant de nos employés qui ne peuvent pas travailler parce qu’ils ont le mal du pays avec la COVID-19. Près de 400 employés ont été testés positifs la semaine dernière », a écrit le Dr Robert Phillips, vice-président exécutif et médecin-chef de Houston Methodist, dans un e-mail interne le 12 juillet.

« Alors que la plupart de ces employés reçoivent le COVID-19 de la communauté, il est essentiel que nous ne soyons pas confrontés à une situation où trop d’employés sont malades et nous nous retrouvons avec une pénurie de personnel », a-t-il ajouté.

Houston Methodist, un système hospitalier comptant environ 28 000 employés, a été le premier aux États-Unis à exiger la vaccination COVID-19 pour tous les membres de son personnel. De plus, il s’agissait du premier système de personnel médical du pays à imposer une obligation de vaccination à ses praticiens de santé privés agréés. Plus tard, l’hôpital a exigé que tous les membres du personnel reçoivent une vaccination de rappel avant le 1er mars.

Alors que la majorité des travailleurs ont été vaccinés et sont restés à leur poste, le système a des problèmes de dotation en personnel en raison de la diminution de l’efficacité des vaccins pour prévenir l’infection à mesure que de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19) apparaissent.

« Le pic de cas se produit dans tout le pays et est probablement attribué à la sous-variante omicron hautement contagieuse et plus résistante aux vaccins », a écrit Phillips. « BA.5 est maintenant la variante la plus infectieuse à ce jour et on pense qu’elle est quatre fois plus évasive que la dernière variante dominante. »

Omicron a une sous-variante appelée BA.5. Selon les données fournies par le gouvernement, elle vient de devenir la souche dominante dans le pays.

Phillips a hoché la tête, déclarant que BA.5 est quatre fois plus « évitant les vaccins » que BA2.12.1, la souche dominante précédente, et que les vaccins offrent peu de protection contre l’infection.

Malgré le fait que de nombreux membres du personnel soient malades, Houston Methodist n’avait que 290 patients COVID-19 dans le système au 12 juillet, c’est pourquoi Phillips a affirmé que le saut « n’est pas encore corrélé à une forte augmentation des hospitalisations ».

Stefanie Asin, porte-parole de Methodist, affirme qu’aucun des patients n’est membre du personnel méthodiste. Asin a répondu qu’elle ne savait pas combien de patients COVID hospitalisés sont immunisés. Fin 2021, les taux de vaccination parmi les patients du système étaient proches de 50 %.

Jennifer Bridges pose à Houston, le 22 juin 2021. (François Picard/AFP via Getty Images)

Problème avec les mandats

« Le problème avec les mandats de vaccins est qu’ils sont immunologiquement ignorants en ignorant l’effet puissant de l’immunité naturelle », a déclaré le Dr Marty Makary, chirurgien et professeur à Johns Hopkins. « L’immunité naturelle a été formellement étudiée dans plus de 200 études et s’est avérée plus efficace que l’immunité vaccinée. »

Bien que moins d’études suggèrent l’inverse, ceux qui ont survécu à la COVID-19 étaient mieux protégés que ceux qui avaient été vaccinés, selon des recherches menées par des scientifiques du Qatar, des États-Unis et d’autres pays.

L’infirmière méthodiste a licencié l’infirmière Jennifer Bridges en juin 2021 parce qu’elle s’opposait à la vaccination.

« Cela ne fait que prouver notre point de vue selon lequel le vaccin ne fonctionne pas. Un vrai vaccin vous empêcherait d’attraper le virus. Il est temps que Methodist reconnaisse ses erreurs », a déclaré Bridges après avoir examiné la note de service de Phillips.

« C’est absolument une fausse prémisse », a répondu Asin. « Les vaccins n’ont jamais été destinés à vous empêcher de l’obtenir. Le but des vaccins est de vous empêcher de tomber gravement malade et d’être hospitalisé. Les mandats et les vaccins fonctionnent parfaitement. »

Bridges est actuellement employé par la clinique COVID-19 BreatheMD, propriété du Dr Mary Talley Bowden, basée à Houston.

« J’ai eu la COVID il y a deux ans et je ne suis plus jamais tombée malade, même si tout ce que je fais, c’est m’occuper des patients COVID », a-t-elle déclaré.

Bridges et plusieurs autres anciens employés méthodistes de Houston ont intenté une action en justice contre leur employeur pour le refus du mandat de reconnaître l’immunité naturelle ainsi que d’autres problèmes, mais l’affaire a été rejetée et l’appel a été rejeté.

Les immunisés naturellement auraient dû être conservés, selon Makary, membre de l’Académie nationale de médecine.

« Lorsque les méthodistes ont licencié des infirmières qui avaient une immunité naturelle pour ne pas avoir été vaccinées, elles ont licencié celles qui étaient les moins susceptibles de propager l’infection sur le lieu de travail », a-t-il déclaré. « De nombreuses infirmières ont des anticorps circulants qui neutralisent le virus COVID, mais ce ne sont pas des anticorps que l’hôpital méthodiste reconnaît. »

Bridges a déclaré: «Les patients souffrent dans les hôpitaux et le peu de personnel dont ils disposent est surchargé de travail en raison de ces pénuries. C’est triste qu’ils préfèrent éloigner les infirmières en très bonne santé et non vaccinées avec une immunité naturelle alors qu’elles ont tellement besoin de nous. »

« Que signifie réellement l’immunité naturelle ? » Asin a répondu «Nous avons exigé les vaccins de nos employés pour assurer la sécurité des patients.» Elle a dit qu’il n’y avait pas de pénurie de personnel pour le moment.

Des flacons remplis attendent d’être distribués avant une clinique de vaccination contre le COVID-19 à Houston, au Texas, le 13 mai 2021. (Brandon Bell/Getty Images)

Changement de ton

Les vaccins ont été promus comme offrant une excellente protection par les fabricants de vaccins et plusieurs experts de la santé, et ont été approuvés par les régulateurs fédéraux pour prévenir les maladies symptomatiques.

Les autorités soulignent la protection offerte par les vaccinations contre les maladies graves à la lumière du déclin de cette protection.

Selon la correspondance, les dirigeants de l’hôpital méthodiste n’ont pas initialement affirmé que les vaccinations étaient destinées à protéger leur personnel contre les maladies graves. Tout employé de l’hôpital qui a reçu deux doses de vaccins s’est vu offrir un bonus de 500 $ dans un e-mail de l’hôpital en février 2021. L’e-mail dit : « Le bonus de l’espoir est une récompense pour avoir donné le bon exemple et fait notre part pour arrêter la propagation. »

Le 15 avril 2021, le président et chef de la direction de Houston Methodist, le Dr Marc Boom, a envoyé un e-mail au personnel de l’entreprise pour les informer de l’objectif du mandat de prévenir la maladie et sa transmission aux patients.

« Nous constatons des résultats positifs car le nombre d’infections chez les employés a diminué en raison inverse du nombre d’employés recevant le vaccin. Il semble que nous ayons réussi à créer une immunité collective chez Houston Methodist. »

L’immunité collective fait référence à un niveau suffisamment élevé d’immunité contre les vaccinations, une maladie antérieure ou les deux pour que la transmission d’une maladie ne soit plus un problème.

« On pensait à l’origine que les vaccins COVID réduisaient la transmission du COVID, mais cette compréhension a rapidement changé, rendant les politiques pour les personnes non vaccinées obsolètes », a déclaré Makary. « Si quelqu’un qui n’a pas d’immunité naturelle choisit de ne pas se faire vacciner, il le fait à ses risques et périls, mais il ne représente aucune menace pour la santé publique maintenant que l’immunité de la population est élevée. »

Lorsque le nouvel employeur de Bridges, Bowden, a déclaré qu’elle ne servirait que les patients non vaccinés qui ne pouvaient pas accéder aux soins ailleurs, Houston Methodist a révoqué les privilèges de Bowden. Selon l’hôpital, Bowden diffusait de la « désinformation ». Bowden a été suspendu avant de démissionner.

Bowden a affirmé que les responsables méthodistes de Houston doivent une réponse « à ceux d’entre nous qui ont été persécutés pour avoir remis en question les mandats », en raison de la proportion de travailleurs immunisés qui sont absents du travail pour cause de maladie.

«Nous avons 400 employés malades du COVID. Ils sont sortis malades sans maladie grave. Nous soutenons l’efficacité du vaccin », a déclaré Asin.

Phillips a demandé à son personnel d’éviter autant que possible la maladie.

« Nos patients ont besoin de nous pour rester en bonne santé, alors j’encourage fortement nos employés à être aussi vigilants que possible », a-t-il déclaré. « Veuillez faire preuve de bon sens dans votre vie personnelle car la propagation de la communauté … est élevée en ce moment. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia