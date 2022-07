Comment le Dr Deborah Birx et Anthony Fauci ont truqué la science des verrouillages et de la distanciation sociale

Le Dr Deborah Birx a admis dans son nouveau livre comment elle et Anthony Fauci ont simulé la science des verrouillages et de la distanciation sociale et tiraient pratiquement de la hanche.

Le Dr Deborah Birx, ancienne conseillère du président Trump sur Covid-19, a récemment fait plusieurs aveux surprenants. Elle a d’abord déclaré au Daily Mail que Covid-19 avait peut-être été créé par des scientifiques chinois « travaillant sur des vaccins contre les coronavirus » et qu’il « était sorti de la boîte prêt à infecter » lorsqu’il a frappé Wuhan, en Chine, en 2019.

En ce qui concerne les ordres nationaux comme « deux semaines pour arrêter la propagation » et les mesures de distanciation sociale, Birx et le Dr Anthony Fauci tiraient pratiquement de la hanche, comme l’explique Jesse Waters de Fox News. Birx l’a reconnu dans son nouveau livre.

Waters a déclaré que Fauci et Birx « mentaient au président et au peuple américain au sujet de leurs protocoles COVID », et que Birx « a admis avoir inventé les choses ».

« A peine avions-nous convaincu l’administration Trump de mettre en œuvre notre version de la fermeture de deux semaines que j’essayais de comprendre comment la prolonger », écrit Birx dans le premier mensonge, « 15 jours pour arrêter la propagation ».

« Ainsi, 15 jours pour ralentir la propagation n’étaient qu’un moyen sournois de nous attraper, afin qu’ils puissent nous enfermer plus longtemps », estime Waters. « Et si vous osiez quitter votre maison, nous a dit Birx, la seule façon de rester en sécurité était de se distancer socialement. »

Afin d’y parvenir, Birx écrit: « J’avais opté pour 10 (pieds) sachant que même cela était trop, mais je me suis dit que dix seraient au moins acceptables pour la plupart des Américains – assez haut pour permettre la plupart des rassemblements de la famille immédiate, mais pas assez pour les grands dîners et, surtout, les grands mariages, les anniversaires et autres événements sociaux de masse.

Regardez la vidéo ci-dessous :

« Scarf Lady » a commis une fraude scientifique et induit en erreur le président et la nation dans des verrouillages et des restrictions inutiles basés sur la fausse présomption que le virus s’est propagé parmi les personnes de la santé (propagation asymptomatique) qui a été réfutée par Cao et al Madewell et al. pic.twitter.com/Doeion4tu7 – Peter McCullough, MD MPH (@P_McCulloughMD) 20 juillet 2022

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia