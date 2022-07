Des milliers de personnes sur le territoire américain de Porto Rico protestent contre les factures d’électricité et les pannes d’électricité

Des manifestants protestent pour exiger l’annulation du contrat de l’opérateur de réseau électrique LUMA Energy devant le manoir du gouverneur La Fortaleza à San Juan, Porto Rico, le 20 juillet 2022. (Photo de Reuters)

Des milliers de personnes dans le territoire des Etats-Unis non incorporé de Porto Rico sont descendues dans la rue pour protester contre les factures d’électricité et les pannes d’électricité persistantes.

Des manifestants en colère ont envahi les rues de l’île des Caraïbes, demandant au gouverneur Pedro Pierluisi de mettre fin à un contrat avec Luma Energy, qui a généré des augmentations des factures d’électricité et des pannes d’électricité.

Le rassemblement de protestation a eu lieu juste un jour après que Pierluisi a opposé son veto à un projet de loi qui proposait de fixer un taux maximum de 2 cents US par kilowattheure.

Les manifestants portaient des banderoles avec des messages exprimant leur rejet de la société de distribution et de transmission d’électricité lors de leur marche, qui a commencé près de La Fortaleza, la résidence officielle du gouverneur de Porto Rico.

Plusieurs maires et législateurs de l’opposition du Parti démocratique populaire et du Parti de l’indépendance portoricaine ont participé au rassemblement.

Les habitants de Porto Rico descendent à nouveau dans la rue (voir 📌), pour protester contre la société que le gouvernement américain a imposée à Porto Rico pour privatiser l'électricité. Non seulement les pannes de courant ont considérablement augmenté, mais les clients ont vu 7 hausses de prix depuis 2021

L’année dernière, la société privée Luma a repris le transport et la distribution d’électricité, une tâche qui était auparavant effectuée par l’Electric Power Authority (AEE), une entreprise publique.

Depuis le rachat, les factures d’électricité ont été multipliées par sept. En outre, il y a eu une série de pannes dans les sous-stations et les usines, provoquant des pannes.

L’une des pannes a duré plusieurs jours et a touché toute l’île en avril. La panne de courant, qui a laissé 1,5 million de clients sans électricité, a commencé après qu’un incendie s’est déclaré dans l’une des quatre principales centrales électriques de l’île.

Mardi, Pierluisi a opposé son veto à un projet de loi qui proposait de réduire la dette de l’AEE de 75 % et de fixer un taux maximum de 2 cents US par kilowattheure alors que les conditions de restructuration de la dette atteignaient 9 milliards de dollars US.

Une série de violents tremblements de terre en mai a également frappé le sud de Porto Rico, où se trouve l’usine de Costa Sur, endommageant le système électrique de l’île.

Porto Rico est un territoire contrôlé par les États-Unis sans profiter des richesses auxquelles le gouvernement a accès. Bien qu’officiellement appelée le Commonwealth de Porto Rico, l’île des Caraïbes n’a jamais été incorporée aux États-Unis depuis son annexion, restant ainsi une colonie moderne.

Les citoyens de Porto Rico n’ont pas leur mot à dire dans le gouvernement américain et ne sont pas autorisés à voter. En revanche, ils sont soumis aux lois fédérales américaines qu’ils n’ont aucun rôle à déterminer.

La nation a également longtemps lutté contre la pauvreté. En 2019, plus de 43 % des 3,2 millions d’habitants de Porto Rico et 57 % de tous les enfants vivent dans la pauvreté. Et c’était avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe.

Au cours des dernières semaines, l’avant-garde des débats politiques a été consacrée à discuter des conséquences du statut de Porto Rico, avec un affrontement d’opinions sur la question de savoir si le territoire devait devenir un État américain, indépendant ou relever d’un accord de libre association, car le statut actuel de la limite le plein développement politique, économique et social de l’île.

Vendredi, les législateurs américains ont proposé un vote électoral direct, par le biais d’un projet de loi, pour déterminer le statut de l’île des Caraïbes. Le projet a été annoncé en mai par le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, la commissaire résidente de Porto Rico, Jenniffer Gonzalez-Colon, et la représentante Nydia Velazquez.

« Le peuple de Porto Rico doit être le protagoniste de son processus, il ne peut être écrit à l’avance par quelqu’un d’autre. Si nous voulons conserver les mêmes structures politiques et économiques subordonnées, nous ne changeons vraiment rien », a déclaré Javier Smith, coordinateur des projets spéciaux chez Vamos Puerto Rico, un groupe d’organisation communautaire.

Crise politique en Italie

https://preview.presstv.ir/ptv///program/20220721/Spot-Light-21072022.mp4 Le Premier ministre italien Mario Draghi réagit lors du débat sur la crise gouvernementale suite à sa démission la semaine précédente, au Sénat à Rome le 20 juillet 2022

Le président italien Sergio Mattarella a dissous le Parlement, ouvrant la voie à des élections anticipées qui devraient se tenir plus tard cette année. Mattarella l’a fait après la démission du Premier ministre Mario Draghi plus tôt jeudi.

Draghi a démissionné après avoir échoué à relancer son gouvernement d’union nationale. Trois partis de la coalition retirent leur soutien au gouvernement du Premier ministre italien. Draghi est Premier ministre italien depuis février 2021. Il devrait agir en tant que Premier ministre intérimaire de l’Italie jusqu’à la tenue des élections et doit faire face à des urgences comme Covid, la guerre en Ukraine et une inflation élevée.

Press TV interviewe Paolo Raffone, secrétaire général de la Fondation CIPI de Bruxelles et Mahmoud Refaat, président de l’Institut européen de droit international et des relations internationales de Stockholm pour examiner la crise politique et son avenir en Italie.

