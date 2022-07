Les quatre vaccins les plus dangereux

JEUDI 21 JUILLET 2022

Prononcez ne serait-ce qu’une phrase sur les blessures induites par les vaccins et la plupart des « croyants » allopathiques rejetteront immédiatement votre « théorie du complot ». Ces mêmes personnes se plaindront et vous avoueront tous leurs problèmes de santé, et parleront d’enfants autistes, d’enfants souffrant d’allergies graves et de troubles inexplicables du système immunitaire, mais ils ne parleront pas des toxines mortelles contenues dans les vaccins pendant une minute. Pourquoi donc?

Pendant 60 ans, le CDC a propagé les vaccins comme le Saint Graal de la médecine, comme une pilule magique qui empêche tout le monde de mourir de maladies infectieuses effrayantes dont rien d’autre sur terre ne peut sauver qui que ce soit. Pourtant, des milliards de personnes survivent sans avoir reçu de vaccins toute leur vie, et en moyenne, ces personnes sont en bien meilleure santé que les droïdes et les zombies « entièrement vaccinés » qui semblent lutter contre de mystérieux troubles pendant la majeure partie de leur vie.

Saviez-vous que les enfants ne naissent pas avec l’autisme ? Le « spectre » se développe à mesure que les enfants reçoivent de plus en plus de vaccins, de la naissance à 6 ans, lorsque plus de 60 injections toxiques sont injectées dans leur sang, contenant tout, des cellules d’avortement aux virus et bactéries génétiquement modifiés, sans parler du latex, de l’huile d’arachide, produits laitiers, MSG, formaldéhyde et cellules rénales de singe vert d’Afrique infectées.

Si vous ou un proche souffrez de troubles du SNC, de troubles digestifs ou de troubles d’apprentissage, il est temps d’enquêter sur les vaccins les plus dangereux

Vous avez des problèmes de santé que les médecins et les pédiatres n’arrivent tout simplement pas à « résoudre » en jetant ces médicaments sur ordonnance ? Il s’agit très probablement du syndrome VTS-toxine vaccinale. Plus vous recevez de vaccins, plus les problèmes s’aggravent, et il n’y a aucun médecin américain qui puisse ou veuille pointer du doigt la cause, même si les allergies alimentaires les plus graves coïncident directement avec les ingrédients de nombreux vaccins.

Ce qui est pire, c’est que les « vaccins » COVID-19 ne sont même pas du tout des vaccins. Ce sont des injections de protéines de pointe (injections de caillots) qui obstruent le sang et exacerbent les problèmes de santé actuels, notamment les troubles du système nerveux central, les irrégularités du rythme cardiaque (myocardite), la fonction cognitive et la motricité. C’est pourquoi les « vaccins » les plus dangereux sur la planète Terre sont les vaccins et les rappels COVID-19, car ce ne sont même pas vraiment des vaccins, mais chaque personne qui les reçoit pense qu’ils le sont. Alors les voici – des statistiques choquantes qui révèlent les 4 VACCINS les plus dangereux jamais créés.

#1. Vaccins Covid-19″

Personne à qui on a injecté des milliards de protéines de pointe, ou la « technologie » (ARNm) qui transforme vos cellules pour les créer, ne connaît pas la vraie « science » derrière, ou les statistiques de blessures et de décès, ou ils ne les obtiendraient jamais en premier lieu. Les vaccins contre la grippe Fauci sont 300 fois plus meurtriers que tous les autres vaccins approuvés par la FDA jamais fabriqués et distribués. Cela signifie que vous pouvez additionner toutes les blessures et tous les décès induits par les 70 vaccins inventés et approuvés par la FDA au cours des dernières décennies, et aucun autre vaccin n’est aussi dangereux.

Selon les données du VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), plus de 12 000 décès induits par le vaccin ont déjà été signalés aux États-Unis. Ce système est loin derrière le temps réel et ne représente qu’une fraction du pourcentage de cas réels, car la plupart des gens ne croient même pas que ce sont les toxines du vaccin, à savoir des milliards de protéines de pointe imitant le virus, qui ont envoyé leurs proches à l’hôpital ou dans une tombe précoce. Cela signifie que les injections de Fauci Flu sont plus meurtrières que les bombes atomiques.

#2. Vaccin ROR

La plupart des parents seraient choqués de découvrir à quel point il est plus dangereux de se faire vacciner contre la rougeole que d’attraper le virus de la rougeole. Un effet secondaire qui est répertorié sur la notice d’avertissement du vaccin contre la rougeole vous permet de savoir que le vaccin lui-même peut provoquer une fièvre si élevée que la victime peut avoir une crise. Cela arrive à une personne sur 3 000 injectées. De plus, le lien entre le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) a été révélé par le scientifique en chef du CDC lui-même, le Dr William Thompson.

Pourquoi le ROR est-il si toxique ? Il contient du sérum de vache bovine extrait de la peau de vache et, lorsqu’il est injecté, provoque des troubles du tissu conjonctif, de l’arthrite et du lupus ; également essoufflement, pression artérielle basse, douleurs thoraciques et réactions cutanées. Le vaccin ROR contient également de l’albumine humaine recombinante et des fibroblastes pulmonaires diploïdes humains WI-38, qui sont la partie protéique du sang provenant du plasma veineux humain regroupé et, lorsqu’ils sont injectés, provoquent de la fièvre, des frissons, de l’urticaire, des éruptions cutanées, des maux de tête, des nausées, des difficultés respiratoires et une fréquence cardiaque rapide.

#3. Vaccin contre la poliomyélite

Si chaque Américain savait que jusqu’à 98 millions d’Américains ont été exposés à des virus cancéreux cachés lorsqu’ils se sont fait injecter le vaccin contre la polio, combien croiraient encore que les vaccins sont le « Saint Graal » de la médecine moderne ? Si chaque Américain savait que les « vaccins » oraux contre la poliomyélite augmentent les cas de paralysie chez les enfants, combien croiraient encore en la « sécurité et l’efficacité » de ces piqûres ?

L’IPV, ou vaccin antipoliomyélitique inactivé, développé par Jonas Salk, utilise des cellules mortes de la poliomyélite, tandis que l’OPV, ou vaccin antipoliomyélitique oral, développé par Albert Sabin, fait passer le virus sur plusieurs animaux afin d’affaiblir la souche, mais cela ne suffit pas de le tuer. Ainsi, les enfants qui sont déjà aux prises avec un système immunitaire affaibli par toutes les autres piqûres toxiques ne peuvent pas combattre efficacement le virus vivant affaibli, et ils finissent par le transmettre aux autres. Cela anéantit l’ancienne «théorie du troupeau» et contribue en fait à propager la poliomyélite plutôt qu’à la prévenir.

#4. Vaccin contre le rotavirus

Le vaccin antirotavirus « RotaTeq » contient un virus mortel porcin (porc) qui n’a jamais été utilisé dans aucun médicament, nulle part, mais il se trouve à l’intérieur d’un vaccin administré deux fois aux très jeunes enfants. C’est tellement mortel qu’il peut provoquer un emmêlement des intestins d’un enfant (appelé intussusception) et s’enrouler sur eux-mêmes comme un télescope. Cela peut tuer un enfant. L’inventeur de la piqûre, Paul Offit, a empoché des millions de dollars pharmaceutiques grâce à la sale piqûre. L’ironie de tout cela est que le vaccin est censé protéger contre l’infection à rotavirus qui provoque de la fièvre, des vomissements et de la diarrhée, entraînant une perte de fluides corporels, une déshydratation, une hospitalisation et la mort, mais le vaccin lui-même provoque généralement de la diarrhée, des vomissements, de la fièvre, une respiration sifflante, une toux, de l’otite, fortes douleurs à l’estomac, sang dans les selles. Allez comprendre.

Ajoutez Vaccines.news à vos sites Web indépendants préférés pour obtenir des mises à jour sur les «vaccins» expérimentaux qui provoquent des caillots sanguins, une myocardite et une inflammation chronique grave.

