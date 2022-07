Une munition flânante KUB-BLA, capture d’écran d’une séquence publiée par le groupe ZALA Aero.

L’armée russe a utilisé des munitions vagabondes KUB-BLA pour décimer un camp de mercenaires étrangers combattant pour les forces de Kiev dans la région de Kherson.

Le 22 juillet, une vidéo documentant l’attaque du camp, situé dans la colonie de Dobroye, a été diffusée. La vidéo montre quatre KUB-BLA flânant des munitions attaquant des postes, un rassemblement de mercenaires et un véhicule militaire de haute précision. L’attaque a été coordonnée avec un drone.

Le KUB-BLA a été conçu par le ZALA Aero Group, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov, pour engager des cibles statiques. La munition vagabonde a une portée opérationnelle de 40 à 60 kilomètres, une autonomie de 30 minutes et une vitesse de 80 à 130 kilomètres par heure.

En règle générale, le KUB-BLA est armé d’une ogive HE-Frag [haute fragmentation explosive] qui pèse trois kilogrammes. L’ogive explose au-dessus de la cible à l’aide d’une fusée de proximité, ce qui maximise les dégâts.

L’armée russe utilise le KUB-BLA contre les forces de Kiev depuis le début de son opération spéciale en Ukraine.

Le Lancet, une munition vagabonde plus avancée qui peut engager des cibles mobiles, est également utilisé par l’armée russe. Cette munition vagabonde, également développée par le groupe ZALA Aero, est équipée d’un système électro-optique qui lui permet de détecter, suivre et verrouiller sa cible. Il a une portée opérationnelle de 40 kilomètres, une autonomie allant jusqu’à 40 minutes et une vitesse de 80 à 110 kilomètres par heure. Il est également armé d’une ogive de trois kilogrammes.

En utilisant le KUB-BLA et le Lancet, l’armée russe peut engager des cibles de grande valeur derrière la ligne de mire avec une grande précision dans un court délai. La petite section radar et la signature infrarouge minimale de ces munitions qui traînent les rendent difficiles à détecter et à intercepter.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Jusqu’à 300 nationalistes ukrainiens tués à Kramatorsk (photos, vidéo)

Le 21 juillet, les forces russes ont détruit le point de déploiement temporaire des forces ukrainiennes dans la ville de Kramatorsk en République populaire de Donetsk. La ville est sous contrôle ukrainien.

Le 22 juillet, le ministère russe de la Défense a signalé que des armes terrestres de précision russes avaient touché le point de déploiement temporaire du bataillon nationaliste « Black Hundred », déployé dans le bâtiment de l’école n° 23 de la ville de Kramatorsk de la République populaire de Donetsk. À la suite de la frappe, jusqu’à trois cents nationalistes et plus de 40 unités d’équipement spécial ont été détruits.

Le bataillon nazi ukrainien Black Hundred serait sous le commandement du Service de sécurité ukrainien (SBU).

Des sources ukrainiennes ont partagé la vidéo de la zone immédiatement après l’attaque :

Les responsables ukrainiens ont partagé des photos montrant l’installation détruite :

Une autre cible était un entrepôt de roquettes et d’armes d’artillerie de la 59e brigade d’infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes, équipé dans un hangar de production sur le territoire d’une zone industrielle dans la partie orientale de la ville de Nikolaev. Il a également été détruit par des missiles russes. Les pertes ukrainiennes en main-d’œuvre se sont élevées à 30 militaires, six unités d’équipements blindés et automobiles, plus de deux mille obus pour MLRS «Grad», environ un millier d’obus pour obusiers automoteurs «Acacia».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Quatre HIMARS détruits en deux semaines : pourquoi Kiev et Washington ont peur d’admettre leurs pertes

Dans son briefing quotidien du 22 juillet, le ministère russe de la Défense a révélé le nombre de HIMARS de fabrication américaine détruits en Ukraine. Selon le rapport, quatre lanceurs et un véhicule de transport-chargement des systèmes ont été détruits du 5 juillet au 20 juillet.

Le rapport correspond aux affirmations précédentes de l’armée russe qui étaient étayées par des vidéos montrant la destruction des systèmes sur les lignes de front en Ukraine.

« Parmi ceux-ci, deux lanceurs ont été détruits dans la zone de la colonie de Malotaranovka, un autre HIMARS et un véhicule de transport – dans la région de Krasnoarmeysk, le quatrième lanceur – à la périphérie est de Konstantinovka, République populaire de Donetsk. » – lit le rapport.

Les deux premiers lanceurs HIMARS ont été détruits le 6 juillet. LIEN Le 17 juillet, le ministère russe de la Défense a annoncé qu’il avait détruit le troisième système de lancement de roquettes multiples HIMARS en Ukraine. LIEN

La destruction du quatrième système n’avait pas été annoncée auparavant et aucune vidéo confirmant les allégations n’a été fournie par le ministère de la Défense.

Les États-Unis, avec leurs alliés, donneront à l’Ukraine plus de 20 HIMARS, dont 12 ont déjà été transférés. C’est ce qu’a déclaré le président des chefs d’état-major interarmées des forces armées américaines, le général Mark Milli.

Plus tôt le 20 juillet, le chef du Pentagone Lloyd Austin a annoncé que les États-Unis enverraient quatre autres HIMARS en Ukraine.

Selon des journalistes militaires américains, personne n’a jamais détruit HIMARS dans des conditions de combat auparavant. L’armée russe a été la première à détruire ce type d’équipement militaire.

Divers experts et responsables américains et ukrainiens étaient plutôt sceptiques quant à la destruction des lanceurs. Les politiciens ukrainiens réfutent les publications du ministère russe de la Défense sur la destruction des HIMARS de fabrication américaine. L’état-major général de l’AFU a qualifié les vidéos russes de « fausses ».

Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a déclaré : « À ce jour, ces systèmes n’ont pas été éliminés par les Russes et je touche du bois chaque fois que je dis quelque chose comme ça », a déclaré Milley.

Cependant, les raisons pour lesquelles Washington et Kiev ne peuvent pas reconnaître les pertes des systèmes modernes peuvent être une forte baisse des actions de Lockheed Martin, fabricant de HIMARS.

Aujourd’hui, le cours de l’action est revenu à son niveau d’avant-guerre le 23 février. La baisse a commencé après des déclarations bruyantes sur la livraison de HIMARS MLRS à l’Ukraine ainsi qu’après des informations non confirmées sur l’achat de HIMARS par la partie russe, et des déclarations ultérieures. par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur leur destruction en Ukraine.

Ainsi, il n’est pas surprenant que Washington et Kiev fassent de leur mieux pour glorifier les systèmes fabriqués aux États-Unis.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front