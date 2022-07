The Herland ReportAnalyse indépendante et entretiens de pointe avec des intellectuels de premier plan

Europe : l’esclave de l’Amérique – WND

Rapport Herland : L’Europe, esclave de l’Amérique : La guerre en Ukraine a clairement montré que l’Europe a perdu son indépendance et ne fonctionne qu’au service des intérêts des Etats-Unis.

Les politiciens européens ne travaillent tout simplement pas pour les meilleurs intérêts de l’Europe.

Au lieu de cela, ils se bousculent désespérément pour mettre en œuvre des sanctions qui affaiblissent leurs propres économies et rendent la Russie extrêmement riche, écrit l’historienne et auteur Hanne Nabintu Herland au World Net Daily.

On se demande si les sanctions dirigées par les États-Unis ont jamais visé à frapper la Russie ? Les sanctions ne sont-elles pas un outil principal pour affaiblir l’UE et le plus grand État industriel d’Europe, l’Allemagne ?

Laissez-moi deviner que des acteurs de premier plan tels que Vanguard et Blackrock sont prêts à racheter des actifs et des industries européennes qui font maintenant faillite en raison de la flambée des prix de l’énergie et du manque d’accès aux matières premières vitales de son pays voisin, la Russie.

Au sortir de cette crise, l’Europe pourrait être la grande perdante et une grande partie de ses actifs détenus par les élites économiques américaines.

L’Europe, esclave de l’Amérique : auteur de New Left Tyranny, auteur scandinave à succès, Hanne Herland est une collaboratrice régulière des principaux médias conservateurs aux États-Unis. Le livre est disponible sur Amazon USA, Amazon UK ici . « C’est un livre remarquable écrit par une personne remarquable. Excellent travail. » Dr Paul Craig Roberts, éminent économiste politique américain

L’Europe, esclave de l’Amérique : Les stratèges néoconservateurs américains poussent brillamment le dirigeant de l’OTAN Jens Stoltenberg dans une position où les politiques actuelles affaiblissent l’Europe et préparent le terrain pour un conflit majeur sur le sol européen.

Le jeu final sera que la Pologne, l’Ukraine, la Finlande « inamicales » si elle entre dans l’OTAN, la Norvège et d’autres pays limitrophes de la Russie seront les lignes de front dans une éventuelle guerre totale.

Comme la Seconde Guerre mondiale, les Américains seront loin du gâchis et profiteront économiquement de la chute de l’Europe, une fois de plus.

C’est précisément la Seconde Guerre mondiale qui a fait des États-Unis le leader du monde occidental.

ARTICLES LIÉS:

Alors que son économie s’effondre, la confiance dans le dollar diminue, que des milliers de milliards de dettes montent en flèche, des tensions intérieures sans précédent, une autre guerre mondiale sur le champ de bataille européen pourrait résoudre bon nombre de ses problèmes, on peut l’imaginer.

La mission politique néoconservatrice américaine après la guerre froide a été de s’assurer qu’aucune superpuissance rivale ne soit autorisée à émerger en Europe, en Asie ou dans les territoires de l’ex-Union soviétique.

Le plan du Pentagone : « Prévenir la réémergence d’un nouveau rival » de 1992, était remarquablement honnête quant à la nécessité de maintenir l’Europe faible.

L’objectif était un monde dominé par une superpuissance unilatérale – les États-Unis – « dont la position serait celle d’une puissance militaire suffisante pour dissuader toute nation ou groupe de nations de contester la primauté américaine » – y compris l’Europe.

La nécessité de maintenir l’Allemagne faible est spécifiquement mentionnée. Et l’Allemagne a développé ces dernières années un commerce lucratif et croissant avec la Russie, ce qui inquiète les élites américaines.

Comme mentionné dans un précédent article du World Net Daily, les stratèges néoconservateurs sont pleinement conscients du fait que des sanctions feraient grimper les prix du pétrole/gaz et enrichiraient l’économie russe.

L’Europe, esclave de l’Amérique : la Russie a, à son tour, comme on pouvait s’y attendre, déplacé ses exportations vers la Chine et d’autres pays BRICS à des prix réduits, alimentant ainsi les machines d’exportation asiatiques aux dépens de l’Europe.

Si l’objectif était de tuer l’économie russe, pourquoi choisir des sanctions sur les matières premières russes qui relancent l’économie russe ?

La Russie tire un revenu sans précédent de la flambée des prix du pétrole/gaz et des matières premières, selon Bloomberg, environ 285 milliards de dollars à ce jour.

La baisse du PIB de la Russie n’est que de 3 %. L’ironie est que l’UE paie maintenant la facture russe pour l’attaque contre l’Ukraine et la conquête des régions de Lougansk, du Donbass et plus encore.

Les prix du gaz en Europe ont augmenté de 700 %, ce qui pousse le continent au bord de la récession.

Le chancelier allemand Olaf Scholz sourit lorsqu’il est photographié au sommet de l’OTAN à Madrid avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

De quoi diable a-t-il le sourire alors que son pays s’effondre avec une inflation record, une vague de défauts de paiement, un appauvrissement de la population ?

L’Allemagne enregistre désormais le premier déficit commercial depuis 1991, son économie ayant chuté de 1 milliard d’euros au cours du seul mois de mai. Les Britanniques du Brexit veulent bien sûr que la guerre en Ukraine dure le plus longtemps possible, car ils profitent relativement de l’affaiblissement de l’Allemagne, l’État industriel le plus puissant d’Europe.

« La fin de l’histoire » écrivait Francis Fukuyama en 1992, pensant que le libéralisme athée occidental avec sa haine des valeurs traditionnelles apporterait la paix définitive sur terre.

Depuis lors, les femmes ont assumé la plupart des rôles principaux en Europe et aboli le service militaire obligatoire – ce qui rend une génération composée de jeunes hommes incapables de manier une arme. La guerre en Europe n’était pas ce à quoi ils se préparaient.

Il y a un dicton qui dit : « Quand tu creuses une tombe pour les autres, fais attention de ne pas y tomber toi-même. » C’est une citation de la bonne vieille Bible, maintenant si méprisée en Occident.

L’Europe a des dirigeants qui n’écoutent pas la sagesse qui a autrefois fait de l’Europe une si grande civilisation. Et nous voilà à nouveau affaiblis et au bord de la récession.

A propos de l’auteur

Le niveau de censure dans les médias sociaux et les moteurs de recherche est sans précédent. Faites comme des milliers d’autres, abonnez-vous à la newsletter The Herland Report ici !

Hanne Nabintu Herland est historienne des religions et auteur à succès. Elle est la fondatrice du site d’information scandinave The Herland Report, de la chaîne de télévision sur YouTube et des podcasts qui comptent des millions de lecteurs/téléspectateurs. C’est un endroit idéal pour regarder des interviews d’intellectuels de premier plan, de leaders d’opinion de tous les horizons politiques. Les livres de Herland incluent Alarm, Respect, Det Nye Babylon (2018), Tyranni (2020) et en anglais – The Culture War. Comment l’Occident a perdu sa grandeur (2017), Trump. The Battle for America (2020) ainsi que New Left Tyranny. La destruction autoritaire de notre mode de vie (2020), disponible sur Amazon, Barnes and Noble, aux États-Unis et dans 60 pays à travers le monde. New Left Tyranny montre comment la nouvelle gauche néo-marxiste a tourné le dos aux principes occidentaux historiques et est devenue une force autoritaire destructrice. www.theherlandreport.com

Pour bien comprendre ces problématiques et mieux cerner les enjeux

Le livre ci-dessous de 804 pages avec de multiples illustrations, images, tableaux statistiques, graphiques et renvois, anticipe, explore, expose et révèle l’ensemble des tenants et aboutissants qui expliquent les crises, conflits et fléaux actuels et futurs. Il montre comment il était prévisible avec précision et exactitude que les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis d’Amérique créaient les conditions globales pour installer le chaos dans le monde, affaiblir et attaquer la Russie et ses alliés dans le but de s’emparer des ressources naturelles, richesses et espaces terrestres de la planète et réaliser le Nouvel Ordre mondial unipolaire. Prix 34 euros + Frais de livraison (France par exemple, prévoir 11 euros pour le Chronopost). Contact: mossinguej@yahoo.fr ou Whatsapp: +33664839844 ou encore en cliquant sur le lien de ce site internet faire un don et payer directement un montant égal ou supérieur (pour nous aider à améliorer la qualité du site) en précisant vos coordonnées, pour recevoir votre exemplaire dont certains disent qu’il s’agit là d’une bombe intellectuelle nucléaire de dernière génération. Les stocks existent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News