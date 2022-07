Flashback : dans leurs propres mots, les alarmistes climatiques révèlent que leur « changement climatique » est un canular

VENDREDI 22 JUILLET 2022 |

PAR RHODA WILSON LE 22 JUILLET 2022 •

En 2013, Forbes a publié un article révélateur rédigé par Larry Bell qui a utilisé des citations de « Climate Alarmists » pour révéler la vérité sur l’agenda du changement climatique.

Bell a commencé par une citation du président de l’époque, Barak Obama, qui avait mis le salut des catastrophes climatiques redoutées sur sa liste d’actions prioritaires. « Certains peuvent encore nier le jugement écrasant de la science, mais personne ne peut éviter l’impact dévastateur des incendies qui font rage, de la sécheresse paralysante et des tempêtes puissantes », a déclaré Obama.

« Combien de ceux qui ont attisé les incendies d’alarme du réchauffement climatique ont une réelle confiance en cette « science ». Passons brièvement en revue quelques commentaires sincères que certains d’entre eux ont offerts sur ce sujet. Ce ne sont qu’un très petit échantillon de mes favoris », a écrit Larry Bell. « Il est plus que temps de réaliser que rien de tout cela ne concerne vraiment la protection de la planète contre le changement climatique d’origine humaine. Ça ne l’a jamais été. »

Larry Bell est professeur doté d’architecture spatiale à l’Université de Houston, où il a fondé le Sasakawa International Center for Space Architecture («SICSA») et le programme d’études supérieures en architecture spatiale. Il est également conseiller politique non rémunéré sur la politique climatique et environnementale pour le Heartland Institute.

Ce qui suit sont des extraits de l’article de Bell intitulé In Their Own Words: Climate Alarmists Debunk Their ‘Science’. Et, il se peut que nous soyons trop sceptiques mais, comme c’est le genre d’article qui pourrait être ciblé dans une version Internet de « gravure de livres », nous avons téléchargé une copie de cet article et l’avons joint ci-dessous.

n-leurs-propres-mots_-les-alarmistes-climatiques-démystifient-leur-science Télécharger

Il pourrait être approprié de corriger quelques idées fausses générales avant de revenir à ce « jugement écrasant de la science », a commencé Bell.

Comme l’a noté Bell, pratiquement tous ceux qui, selon Obama, « nient » la « science écrasante », reconnaissent en fait que le climat change réellement. Après tout, « si le climat ne changeait pas, aurions-nous même besoin d’un mot ? »

Le plus gros problème, a écrit Bell, a à voir avec le nombre de ceux qui ont attisé les incendies d’alarme du réchauffement climatique qui ont une réelle confiance en cette « science ». Alors, passons brièvement en revue quelques commentaires sincères que certains d’entre eux ont offerts sur ce sujet. Ce ne sont qu’un très petit échantillon de mes favoris.

Les deux sections suivantes sont copiées, sans modification, de Bell’s In Their Own Words: Climate Alarmists Debunk Their ‘Science’. La dernière section en est extraite.

Comment l’alarmisme climatique fait avancer les agendas politiques internationaux

Le terme « climat » est généralement associé aux relevés annuels de température moyenne mondiale mesurés sur au moins trois décennies. Pourtant, le réchauffement climatique observé moins de deux décennies après que de nombreux scientifiques avaient prédit une crise de refroidissement mondiale a incité les Nations Unies à organiser un Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (« GIEC ») et à convoquer une série continue de conférences internationales censées prévenir une catastrophe imminente. . Pratiquement depuis le début, ils avaient déjà attribué la « crise » aux émissions humaines de carbone provenant des combustibles fossiles.

Une remarque de Maurice Strong, qui a organisé le premier sommet des Nations Unies sur le climat de la Terre (1992) à Rio de Janeiro, au Brésil, a révélé le véritable objectif :

« Nous pouvons arriver au point où la seule façon de sauver le monde sera que la civilisation industrialisée s’effondre. »

L’ancien sénateur américain Timothy Wirth (D-CO), représentant alors l’administration Clinton-Gore en tant que sous-secrétaire d’État américain pour les questions mondiales, s’adressant au même public du Sommet sur le climat de Rio, a convenu :

« Nous devons surmonter le problème du réchauffement climatique. Même si la théorie du réchauffement climatique est fausse, nous ferons ce qu’il faut en termes de politique économique et de politique environnementale. (Wirth dirige maintenant la Fondation des Nations Unies qui fait pression pour des centaines de milliards de dollars des contribuables américains pour aider les pays sous-développés à lutter contre le changement climatique.) »

S’exprimant également lors de la conférence de Rio, l’assistant adjoint d’État Richard Benedick, qui dirigeait alors les divisions politiques du département d’État américain, a déclaré :

« Un traité sur le réchauffement climatique [Kyoto] doit être mis en œuvre même s’il n’y a aucune preuve scientifique pour soutenir l’effet de serre [renforcé]. »

En 1988, l’ancien ministre canadien de l’Environnement a déclaré aux rédacteurs en chef et aux journalistes du Calgary Herald :

« Peu importe si la science du réchauffement climatique est fausse… le changement climatique [fournit] la plus grande opportunité d’instaurer la justice et l’égalité dans le monde. »

En 1996, l’ancien président de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev a souligné l’importance d’utiliser l’alarmisme climatique pour faire avancer les objectifs marxistes socialistes :

« La menace d’une crise environnementale sera la clé de la catastrophe internationale pour débloquer le Nouvel Ordre Mondial. »

S’exprimant lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2000 à La Haye, l’ancien président français Jacques Chirac a expliqué pourquoi l’initiative climatique du GIEC soutenait un objectif clé du Protocole de Kyoto en Europe occidentale :

« Pour la première fois, l’humanité met en place un véritable instrument de gouvernance mondiale, qui devrait trouver sa place au sein de l’Organisation mondiale de l’environnement que la France et l’Union européenne souhaitent voir se mettre en place. »

Comment certains chercheurs clés du GIEC perçoivent leur science

Pour commencer, commençons par deux points de vue différents de certains des mêmes chercheurs qui sont rapportés la même année quant à savoir s’il existe une influence humaine perceptible sur le climat mondial.

Tout d’abord, tiré d’un résumé du rapport du GIEC de 1996 rédigé par B.D. Santer, TML Wigley, T.P. Barnett et E. Anyamba :

« … il existe des preuves d’un modèle émergent de réponse climatique aux forçages par les gaz à effet de serre et les aérosols sulfatés… à partir de modèles géographiques, saisonniers et verticaux de changement de température… Ces résultats indiquent une influence humaine sur le climat. »

Puis, une publication de 1996 « L’Holocène », par T.P. Barnett, BD Santer, PD Jones, R. S. Bradley et K.R. Brifa, dit ceci :

« Les estimations de… la variabilité naturelle sont essentielles au problème de la détection d’un signal anthropique [humain]… Nous avons estimé le spectre… à partir de proxys de paléotempérature et l’avons comparé avec… des modèles de circulation [climatique] générale… aucune des trois estimations de la variabilité naturelle spectre concordent les uns avec les autres… Jusqu’à ce que… résolu, il sera difficile de dire, avec confiance, qu’un signal climatique anthropique a ou n’a pas été détecté. »

En d’autres termes, ces gars, dont vous entendrez plusieurs parler plus tard, ne peuvent pas dire avec certitude si les humains ont eu ou non une quelconque influence… ou même si c’est le cas, si cela a provoqué un réchauffement ou un refroidissement !

Le responsable du GIEC, Ottmar Edenhofer, s’exprimant en novembre 2010, a indiqué que :

« … il faut se libérer de l’illusion que la politique climatique internationale est une politique environnementale. Au lieu de cela, la politique sur le changement climatique concerne la manière dont nous redistribuons de facto la richesse mondiale… »

Le regretté Stephen Schneider, auteur de The Genesis Strategy, un livre de 1976 avertissant que les risques de refroidissement mondiaux constituaient une menace pour l’humanité, a ensuite changé cette vision à 180 degrés, servant d’auteur principal pour des parties importantes de trois rapports séquentiels du GIEC. Dans une citation publiée dans Discover, il a déclaré :

« D’une part, en tant que scientifiques, nous sommes éthiquement liés à la méthode scientifique, d’autre part, nous ne sommes pas seulement des scientifiques, mais aussi des êtres humains. Et comme la plupart des gens, nous aimerions voir le monde meilleur, ce qui, dans ce contexte, se traduit par notre travail pour réduire le risque de changement climatique potentiellement désastreux. Pour ce faire, nous devons obtenir un large soutien, pour capter l’imagination du public. Cela implique bien sûr d’obtenir une couverture médiatique importante. Nous devons donc proposer des scénarios effrayants, faire des déclarations simplifiées et dramatiques et faire peu mention des doutes que nous pourrions avoir. Chacun de nous doit décider quel est le juste équilibre entre être efficace et être honnête. »

Kevin Trenberth, auteur principal des chapitres du rapport du GIEC de 2001 et 2007, écrivant dans un blog « Predictions of Climate » de 2007 publié dans la revue scientifique Nature.com, a admis :

« Aucun des modèles utilisés par le GIEC n’est initialisé à l’état observé et aucun des états climatiques dans les modèles ne correspond même de loin à l’état observé actuel ».

Christopher Landsea, un expert de premier plan sur le sujet des cyclones, est devenu stupéfait et perplexe lorsqu’il a été informé que Trenberth avait participé à une conférence de presse en 2004 à la suite d’une saison de tempête meurtrière en Floride en 2004 qui avait annoncé « Les experts avertissent que le réchauffement climatique [est] susceptible de continuer à stimuler d’autres flambées d’activité intense. Étant donné que les études du GIEC publiées en 1995 et 2001 n’avaient trouvé aucune preuve d’un lien entre le réchauffement climatique et les ouragans, et qu’aucune nouvelle analyse ne suggérait le contraire, il a écrit aux principaux responsables du GIEC pour implorer :

« Quelles publications scientifiques à comité de lecture étayent ces déclarations ? Quelles études ont fait allusion à avoir montré un lien entre les tendances de réchauffement observées sur Terre et les tendances à long terme de l’activité cyclonique ? »

Ne recevant aucune réponse, il a ensuite demandé l’assurance que le rapport de 2007 présenterait la vraie science, en disant:

« [Dr. Trenberth] semble être parvenu à la conclusion que le réchauffement climatique a modifié l’activité des ouragans, et l’a déjà déclaré. Cela ne reflète pas le consensus au sein de la communauté de recherche sur les ouragans. »

Après que cette assurance ne soit pas venue, Landsea, un auteur invité, a démissionné de l’activité du rapport de 2007 et a publié une lettre ouverte présentant ses raisons.

Quelques commentaires intéressants par courriel sur Climate Gate

Bell extrait divers commentaires révélateurs de deux sources : Climategate 2.0, Jeff Id, 22 novembre 2011 et globalwarming.org FOIA 2011, novembre 2011 (Télécharger le fichier zip). Pour donner un avant-goût de la gravité de ces admissions privées, nous en avons inclus deux ci-dessous :

Tom Wigley et Trenberth du National Center for Atmospheric Research ont suggéré dans un e-mail à Michael Mann, qui a co-écrit le tristement célèbre papier de bâton de hockey qui a été présenté dans des rapports influents du GIEC :

« Si vous pensez que [le professeur de Yale James] Saiers est dans le camp des sceptiques des serres, alors, si nous pouvons trouver des preuves documentaires de cela, nous pourrions passer par les canaux officiels [de l’American Geophysical Union] pour le faire évincer [en tant que rédacteur en chef. chef de la revue Geophysical Research Letters]. »

Une communication de juillet 2004 de Phil Jones à Mann faisait référence à deux articles récemment publiés dans Climate Research avec une ligne d’objet « HAUTEMENT CONFIDENTIELLE » observée :

« Je ne vois aucun de ces documents dans le prochain rapport du GIEC. Kevin [Trenberth] et moi les garderons à l’écart d’une manière ou d’une autre, même si nous devons redéfinir ce qu’est la littérature d’examen par les pairs. »

Après avoir démontré les coûts d’une idéologie déguisée en science, Bell a conclu :

« Il est plus que temps de réaliser que rien de tout cela ne concerne vraiment la protection de la planète contre le changement climatique d’origine humaine. Ça ne l’a jamais été. »

Nous encourageons tout le monde à lire l’article de Bell dans son intégralité, en particulier ceux qui croient au récit actuel sur le changement climatique qui est largement diffusé par les médias d’entreprise. Vous pouvez lire l’article complet de Bell ICI.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News