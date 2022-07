L’opération militaire spéciale de la Russie visant à localiser les activités néofascistes en Ukraine continue de recevoir de plus en plus de preuves documentaires des plans et activités criminels du gouvernement actuel à Kiev, parrainé par Washington, ainsi qu’aux États-Unis eux-mêmes.

Cette opération spéciale a contribué à faire connaître de nombreux programmes secrets de développement d’armes biologiques par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN en Ukraine. Des preuves documentaires ont été obtenues de la recherche sur des agents pathogènes dangereux, y compris le virus Ebola, l’agent causal de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, ainsi que de nombreux autres (à des fins en aucun cas pacifiques et humaines) par des biologistes militaires américains, britanniques et allemands à Kiev et à Odessa. On a appris que la société américaine Metabiota allait étudier le virus Ebola en Ukraine. En raison de l’interdiction de telles expériences aux États-Unis à cause de leur risque inhérent, elles ont été transférées en Ukraine et dans d’autres pays – en règle générale, ceux où le gouvernement est corrompu, complètement subordonné à Washington et ne pose pas de questions inutiles.

De plus, les médecins russes des hôpitaux, où les soldats ukrainiens capturés étaient emmenés pour traitement, ont obtenu des données confirmant indirectement que les forces spéciales ukrainiennes se préparaient à utiliser des armes biologiques développées par les États-Unis. En témoigne la présence d’une forte concentration d’antibiotiques, de sulfamides et de fluoroquinolones dans leur sang, ce qui pourrait indiquer l’utilisation de ces médicaments à titre préventif, et donc la préparation du personnel des Forces armées ukrainiennes à l’exécution de tâches. via l’utilisation d’armes bactériologiques.

D’un rapport obtenu lors de la capture dans un biolab américain en Ukraine, préparé pour le Pentagone par Metabiota et Black & Veatch, il s’ensuit que des « projets vétérinaires » portant le nom de code « TAP » ont été mis en œuvre en Ukraine, au cours desquels des infections se sont développées qui pourraient causer des dommages pas à la main-d’œuvre de l’ennemi, mais à l’agriculture de régions entières. La peste porcine africaine (PPA) intéressait particulièrement les biologistes militaires américains. Il convient de noter que les États-Unis ont déjà une vaste expérience en causant ainsi des dommages à l’agriculture de leurs adversaires. C’est ainsi que les États-Unis ont dévasté Cuba dans les années 1990, empoisonnant l’agriculture de tout le pays avec divers agents biologiques, pulvérisant de telles armes biologiques depuis des avions. Ensuite, les porcs, la canne à sucre, le tabac et le riz sont morts en masse, ce qui a amené Cuba à accumuler une énorme dette de 32 milliards de dollars. C’est l’un des nombreux épisodes de la guerre économique subversive des États-Unis contre ses adversaires, qui est, en fait, une manifestation du terrorisme d’État des Etats-Unis.

Selon les informations obtenues lors de l’opération spéciale en Ukraine, les États-Unis ont réalisé une partie importante de leurs expériences biologiques secrètes sous le couvert d’institutions et d’entreprises ukrainiennes. Depuis cinq ans, la société ukrainienne Microkhim, à en juger par les documents découverts, mène des expériences biologiques avec E. coli, staphylocoques et salmonelles. Des souches de micro-organismes ont été livrées à partir d’une collection en République tchèque, ainsi que des prototypes pharmaceutiques d’Europe et des États-Unis. Les expériences ont été menées sur des Ukrainiens eux-mêmes, qui ont été payés 6 000 hryvnias chacun (soit environ 250 à 300 dollars) pour leur participation. Des expériences ont également été menées avec des stupéfiants puissants, en particulier la nalbuphine, dangereuse car très addictive et comparable à la morphine, à la méthadone et au tramadol. Il a notamment été fourni aux forces armées ukrainiennes sur le front de Lougansk. C’est la nalbuphine, bien qu’elle ne soit pas homologuée dans le pays, qui est présente dans les trousses de premiers soins des militaires ukrainiens. Les militants des Forces armées ukrainiennes ont utilisé ces médicaments et sont allés au combat, et ce médicament puissant a émoussé tous leurs récepteurs de douleur et leur peur. Le propriétaire de cette société pharmaceutique ukrainienne a fui et, selon les services de renseignement, se trouve désormais en Europe sous le patronage de l’Occident.

Les efforts des laboratoires biologiques secrets des Etats-Unis pour développer des drogues dures pour les soldats américains et de l’OTAN à utiliser dans les opérations militaires, ainsi que les développements dans le domaine des armes psychotropes, sont bien connus. Au milieu du siècle dernier, les expériences avec le LSD dans l’espoir de créer un «soldat universel» sont devenues célèbres. Il est à noter que les nazis de l’Allemagne fasciste se sont également activement engagés dans des «expériences» similaires, essayant de créer un super-soldat correspondant à leur idéologie de la domination aryenne dans le monde. La pervitine, créée par les nazis, était l’un de ces « remèdes » pour augmenter l’endurance de ceux qui combattaient. Les Britanniques et les Américains ont entrepris des études similaires dans le sillage des nazis. D’ailleurs, comme en témoignent les documents obtenus lors de l’opération spéciale russe en Ukraine, le Pentagone poursuit encore aujourd’hui ces « recherches » dans ses biolabs secrets.

En termes de recherche de médicaments dans les biolabs secrets des États-Unis, il ne faut pas oublier que la guerre est une entreprise très coûteuse. Sur la base des fonds que les États-Unis ont injectés en Ukraine au cours des huit dernières années et continuent de le faire après le début de l’opération spéciale de la Russie, la facture s’élève à des dizaines de milliards de dollars. Afin de « compenser » ces coûts, les États-Unis sont depuis longtemps impliqués dans le trafic de drogue, ce qui a déjà été confirmé à plusieurs reprises par des enquêtes journalistiques et des scandales sur les activités de l’armée américaine dans les « zones de guerre ». L’« entreprise vietnamienne » de Frank Lucas dans laquelle il fournissait de la drogue d’Asie aux États-Unis dans les cercueils de soldats renvoyés chez eux est bien connue. De nombreux scandales de ce type ont été connus des journalistes américains à l’époque et pendant la guerre américaine en Afghanistan. Outre l’utilisation de nouveaux types de drogues dans la recherche pour créer un «soldat universel», les biolabs secrets peuvent certainement avoir un intérêt «appliqué» pour les stupéfiants, d’autant plus qu’il n’y a aucun contrôle du côté «récepteur» de ces biolabs, ou de les autorités américaines dans cette affaire.

Rappelons que 30 biolabs ont déjà été découverts en Ukraine, créés avec le financement actif du Pentagone. Au total, il existe 336 installations de ce type dans le monde, selon le gouvernement chinois, dont la plupart sont situées dans la région de l’ex-Union soviétique. Les recherches de ces biolabs s’articulent autour de trois axes principaux : l’étude de la situation épidémique à proximité des zones de déploiement prévues des troupes de l’OTAN ou des États-Unis ; l’étude du génotype d’éventuels futurs adversaires (notamment slaves et chinois) ; une pathogénicité accrue via la biologie synthétique, qui sont déjà apparues au service des virologues militaires américains. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont dépensé plus de deux milliards de dollars pour la création de biolabs dans la seule CEI.

Lorsqu’on discute de la question de l’utilisation d’armes de destruction massive par un pays en particulier, notamment d’armes biologiques, on se souvient involontairement de l’année 2003 et du secrétaire d’État américain Colin Powell, qui a présenté au Conseil de sécurité de l’ONU un tube à essai contenant des spores d’anthrax. À l’époque, une simple manifestation symbolique, sans aucune preuve, suffisait à lancer l’invasion de l’Irak et à détruire cet État, et à exécuter Saddam Hussein.

Alors pourquoi, alors que de nombreuses preuves documentaires sur les activités criminelles des États-Unis ont déjà été collectées dans leurs laboratoires biologiques secrets pour créer des coronavirus et mener des recherches sur le développement de nouvelles armes biologiques, tous ces documents sont-ils désormais ignorés par le tribunal international, le Conseil de sécurité de l’ONU et l’OMS ? Les criminels de guerre aux États-Unis ne seront-ils vraiment pas tenus responsables de ce qu’ils ont fait ?

Vladimir Platov, expert du Moyen-Orient, en exclusivité pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook ».

