L’imposture de l’État profond aux États-Unis d’Amérique

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Pelosi à Blinken : qualifiez la Russie d’État terroriste, sinon le Congrès

Ses commentaires mettent en évidence le gouffre dans les actions que les législateurs veulent que l’administration prenne et ce que le secrétaire est à l’aise de faire.

L’avertissement de Nany Pelosi, qui a été lancé lors d’un appel entre elle et Antony Blinken plus tôt cette semaine, a été décrit à POLITICO par deux sources proches de la conversation. | Greg Nash – Piscine/Getty Images

Par ALEXANDER WARD et BETSY WOODRUFF SWAN

20/07/2022 22h22 HAE

Mis à jour: 21/07/2022 12:09 HAE

La présidente Nancy Pelosi avait un message pour le secrétaire d’État Antony Blinken : Désigner la Russie comme État parrain du terrorisme – sinon, le Congrès le fera.

L’avertissement, lancé lors d’un appel entre les deux plus tôt cette semaine, a été décrit à POLITICO par deux sources proches de la conversation. Les porte-parole du département d’État et du bureau de Pelosi ont refusé de commenter.

Le Congrès a donné au secrétaire d’État le pouvoir de qualifier un autre pays d’État parrain du terrorisme. Certains au Congrès, cependant, disent que les législateurs pourraient adopter une loi pour faire la désignation sans le Département d’État, faisant ainsi pression sur le président russe Vladimir Poutine par eux-mêmes.

« Il n’y a aucune raison légale pour laquelle le Congrès ne pourrait pas adopter de législation pour désigner effectivement la Russie comme État parrain du terrorisme », a déclaré un assistant démocrate. « Le Congrès adoptant une législation est évidemment une voie plus compliquée que le secrétaire qui procède à la désignation, mais cela donnerait à l’administration la couverture politique dont elle a besoin pour intensifier la pression économique et la rhétorique contre Poutine. »

Les sens. Lindsey Graham (R-S.C.) et Richard Blumenthal (D-Conn.), Par exemple, ont présenté un projet de loi en mai qui soulignerait à la fois le point de vue du Sénat selon lequel la Russie se livre à des actes de terrorisme, mais il appelle principalement Blinken à officialiser la désignation. Ils se sont rendus à Kyiv au début du mois pour promouvoir la mesure aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui soutient que les États-Unis placent officiellement l’étiquette sur la Russie. Une résolution similaire a également été présentée à la Chambre.

Pelosi a déclaré jeudi matin qu’un État parrain de la désignation du terrorisme pour la Russie était « attendu depuis longtemps ».

Les commentaires de Pelosi à Blinken mettent en évidence le gouffre dans les actions que les législateurs veulent que l’administration prenne et ce que le secrétaire est à l’aise de faire. Les membres de la Chambre et du Sénat font pression pour la désignation, ce qui oblige le gouvernement américain à restreindre l’aide étrangère, à réduire les exportations et les ventes de défense, à contrôler les exportations d’articles à double usage, etc.

L’étiquette « implique également d’autres lois sur les sanctions qui pénalisent les personnes et les pays qui se livrent à certains échanges avec des sponsors d’État », selon le département d’État, ce qui signifie que les États-Unis pourraient devoir étendre leurs sanctions beaucoup plus largement que des secteurs spécifiques de l’économie russe. Les quatre États actuellement désignés par les États-Unis comme sponsors du terrorisme – Cuba, la Corée du Nord, l’Iran et la Syrie – commercent beaucoup moins avec le monde que la Russie.

Cela peut expliquer pourquoi le Département d’État a longtemps été sceptique quant à ce que cette décision permettrait d’accomplir.

« Les sanctions que nous avons mises en place et que nous avons prises sont les mêmes mesures que celles qu’impliquerait la désignation d’un État parrain du terrorisme », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, aux journalistes en avril, ajoutant : « Nous examinerons de près toutes les autorités potentielles. C’est l’un d’eux. »

Certains experts, cependant, disent que cette décision augmenterait la pression sur le Kremlin et rendrait presque impossibles toutes les transactions avec la Russie pour les personnes américaines. « Labelliser la Russie comme un État parrain du terrorisme serait important car il s’agit d’une mesure générale », a déclaré Edward Fishman, expert en sanctions au groupe de réflexion Atlantic Council à Washington, D.C. « Cela injecte un risque dans toutes les relations avec la Russie. »

Cela dit, il a noté que le Congrès n’avait pas encore pris de mesure majeure pour punir la Russie cinq mois après le début de la guerre. Pour les sanctions secondaires et au-delà, « avoir un mandat du Congrès rend ces sanctions beaucoup plus efficaces », a déclaré Fishman.

Les forces russes ont attaqué de nombreuses cibles civiles, notamment des écoles, des hôpitaux et des lieux où des civils se sont réfugiés. L’invasion a fait d’innombrables morts parmi les civils.

« La Russie détruit notre peuple », a déclaré mercredi au Congrès Olena Zelenska, l’épouse du président ukrainien.

Si l’une ou l’autre des résolutions est adoptée à Capitol Hill – ou si une désignation complète de sponsor du terrorisme passe par les deux chambres – Blinken pourrait ressentir plus de pression pour se ranger du côté des législateurs et faire la désignation.

Andrew Desiderio et Bryan Bender ont contribué à ce rapport.

https://www.politico.com/news/2022/07/20/pelosi-to-blinken-label-russia-as-terrorist-state-or-else-congress-will-00047076

Blessures causées par les vaccins et décès de millions de personnes alors que les médecins utilisent un faux laissez-passer Vaxx

Alors que des millions de personnes meurent ou sont blessées par le vaccin mortel, il y a des médecins louches qui obtiennent le faux laissez-passer Vaxx pour eux-mêmes et leurs familles. Ce qui prouve que les médecins SAVENT à quel point les vaccins sont mortels et dangereux !

Ce sont des criminels qui connaissent la Vérité de ce qui se passe !!!

La corruption dans le tennis: utilisé pour promouvoir le vaccin, mais le plan se retourne contre lui

