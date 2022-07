76 253 Décès 6 033 218 blessés enregistrés en Europe et aux États-Unis suite aux vaccins COVID avec 4 358 décès fœtaux aux États-Unis

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur les effets indésirables des médicaments rapporte désormais 46 618 décès et 4 682 268 blessures suite aux vaccins COVID-19 (détails ci-dessous).

Aux États-Unis, le Vaccine Adverse Events Recording System (VAERS) signale désormais 29 635 décès et 1 350 950 blessures suite aux vaccins COVID-19. (Source.)

Un rapport de 2011 de Harvard Pilgrim Health Care, Inc. pour le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré que moins de 1 % de tous les événements indésirables consécutifs aux vaccins sont signalés au VAERS.

De même, moins de 1 % des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés. Les faibles taux de signalement empêchent ou ralentissent l’identification des médicaments et vaccins « problématiques » qui mettent en danger la santé publique. De nouvelles méthodes de surveillance des effets indésirables des médicaments et des vaccins sont nécessaires. ( Source .)

Bien que 25 % des patients ambulatoires subissent un événement indésirable lié aux médicaments, moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA).

Il y a maintenant eu plus de décès et d’effets secondaires des vaccins signalés au cours des 20 derniers mois au VAERS à la suite des vaccins COVID-19 qu’il n’y en a eu au cours des 30 années précédentes pour tous les vaccins approuvés par la FDA avant l’autorisation d’utilisation d’urgence des injections COVID-19 en décembre 2020. (833 968 cas, 9 279 décès – source.)

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 46 618 décès et 4 682 268 blessures suite à des injections de cinq injections expérimentales de COVID-19 :

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (2 126 925) sont des blessures graves.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 16 juillet 2022.

Total des réactions pour le vaccin A ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 21 999 décès et 2 418 846 blessés au 16/07/2022

Total des réactions pour le vaccin A ARNm SPIKEVAX/ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 12 225 décès et 773 142 blessés au 16/07/2022

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 9 318 décès et 1 318 927 blessés au 16/07/2022

Total des réactions au vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 3 076 décès et 168 267 blessés au 16/07/2022

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373) de Novavax : 0 décès et 3 086 blessés au 16/07/2022

80 enquêtes

La dernière mise à jour du VAERS montre 4 358 décès fœtaux suite à l’injection de vaccins COVID-19 à des femmes enceintes et en âge de procréer. (Source.)

Cela doit être l’activité la plus triste et la plus criminelle de Big Pharma et de la FDA en autorisant l’injection de ces injections de COVID-19 à des femmes enceintes et jeunes.

Pfizer disposait de données montrant à quel point ces injections étaient dangereuses pour les femmes enceintes, mais la FDA a quand même donné son autorisation.

Le Dr Byram W. Bridle a abordé cette tragédie humaine sur son blog plus tôt cette semaine :

Je suis sous le choc.

La Food and Drug Administration des États-Unis (US-FDA) avait demandé 75 ans pour divulguer les documents qu’elle avait examinés à Pfizer avant de délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence pour le «vaccin» à ARNm Pfizer-BioNTech BNT162b (Comirnaty) contre le SRAS-CoV-2, ce qui peut causer la COVID-19. Cependant, un juge a annulé cette décision et a émis une ordonnance du tribunal selon laquelle les documents devaient être publiés en gros versements mensuels. Aujourd’hui, un ensemble de données absolument choquantes a été porté à mon attention. Ils ne sont pas nouveaux. Ils proviennent d’un document qui figurait dans le vidage de données publié en mai de cette année. Cependant, je veux aider mes collègues scientifiques à faire en sorte que cette science soit largement diffusée à travers le monde. C’est dans l’intérêt du «consentement pleinement éclairé», quelque chose que les organismes de réglementation, les responsables de la santé publique et trop de médecins semblent avoir abandonné au cours des deux dernières années.

Pendant longtemps, j’ai soutenu que nos enfants devaient être exclus des conflits massifs sur la science qui sous-tend la COVID-19. À mon avis, les adultes peuvent effectuer leurs propres analyses risques-avantages pour savoir s’ils souhaitent recevoir l’une des inoculations COVID-19 actuelles. Cependant, beaucoup trop d’adultes prennent ces décisions sur la base de la pseudo-science, des données d’études erronées, de la désinformation et de la désinformation pure et simple propagées par les médecins et les responsables de la santé publique, dont beaucoup ne sont pas qualifiés pour se prononcer sur quoi que ce soit dans le domaine de la vaccinologie. Je ne me suis jamais senti à l’aise avec l’utilisation de ces injections chez « les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en âge de procréer ». C’est la terminologie précise que j’ai utilisée dans un guide des parents sur les vaccins COVID-19 que j’ai écrit il y a plus d’un an.

Les données de la plus haute qualité pour évaluer un nouveau produit médical proviennent d’études cliniques. En effet, ces types d’expériences sur des personnes sont généralement bien contrôlées et incluent ce que l’on appelle la « surveillance active » ; il y a un suivi pour évaluer l’innocuité et l’efficacité. C’est pourquoi les phases de tests cliniques ne doivent jamais être compromises. Dans cet esprit, explorons un ensemble étonnant de données que Pfizer a fournies à l’US-FDA.

Les données de ce document ont été accumulées jusqu’au 28 février 2021. Notamment, à la page 9, les problèmes de sécurité basés sur le plan de pharmacovigilance américain incluaient des « informations manquantes » sur « l’utilisation pendant la grossesse et l’allaitement ». Les données qui s’étaient accumulées jusqu’à fin février 2021 provenaient d’un échantillon trop petit (c’est-à-dire le nombre de femmes enceintes ou allaitantes) pour justifier son utilisation dans ces populations. Cependant, voici les données qui étaient disponibles à ce moment-là concernant les résultats chez les femmes enceintes qui avaient reçu l’inoculation COVID-19 de Pfizer ; ceci est cité en haut du tableau 6 (j’ai mis en italique et/ou en gras les points les plus importants)…