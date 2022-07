Cliquez pour voir l’image en taille réelle

La brigade d’Odessa des forces russes a achevé la coordination des combats dans la région de Kherson. Les militaires russes ont affirmé que des actions offensives commenceraient dans un proche avenir dans les directions Nikolaev et Odessa.

Le citoyen d’Odessa, Igor Markov, qui était le chef du parti ukrainien « Mère patrie », maintenant chef de la brigade d’Odessa, a déclaré : « La brigade d’Odessa a été formée et a achevé la coordination du combat. Dans un avenir proche, avec les forces alliées, nous commencerons la libération de la ville de Nikolaev et de la ville héroïque d’Odessa. Il n’y aura aucune pitié de notre part pour les Ukrainonazis, les mercenaires et toute racaille de Bandera. La seule façon pour eux de sauver leur vie est de déposer immédiatement leurs armes, sinon tous ceux qui résistent seront détruits. Dans leur très grande majorité, ce sont tous des citoyens ukrainiens. Un grand nombre d’habitants d’Odessa, Nikolayev, des gars d’Izmail, de Belgorod-Dniestr, de Kiev, du Donbass, même un vient de l’ouest de l’Ukraine. C’est notre terre et nous la nettoierons de la racaille nazie. Voici les tombes de nos ancêtres !

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/IMG_0598.mp4?_=1

Les membres de la brigade russe d’Odessa sont équipés d’armes et d’équipements militaires modernes. La composition de la brigade a montré une fois de plus que la bataille n’est pas entre Ukrainiens et Russes, mais entre idéologies et valeurs. On peut rappeler qu’il y a suffisamment de mercenaires de divers pays dans les forces armées ukrainiennes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front