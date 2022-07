Le gouvernement russe confirme la frappe d’Odessa. De quoi parle le rapport turc ?

Alors que la Maison-Blanche et ses alliés européens, ainsi que le gouvernement ukrainien, condamnaient comme scandaleux une série de frappes aériennes russes signalées sur le port d’Odessa le matin suivant la signature de l’accord d’exportation de céréales à Istanbul, le Kremlin nie apparemment c’était derrière l’attaque:

Le ministre turc de la Défense a déclaré samedi que des responsables russes avaient déclaré à Ankara que Moscou n’avait « rien à voir » avec les frappes sur le port ukrainien d’Odessa. « Lors de nos contacts avec la Russie, les Russes nous ont dit qu’ils n’avaient absolument rien à voir avec cette attaque et qu’ils examinaient la question de très près et en détail », a déclaré le ministre de la Défense Hulusai Akar dans un communiqué. « Le fait qu’un tel incident se soit produit juste après l’accord que nous avons conclu hier nous a vraiment inquiétés », a-t-il ajouté.

L’Ukraine, pour sa part, a déclaré qu’elle préparait toujours ses exportations agricoles malgré la menace de nouvelles frappes. Les principales infrastructures du port d’Odessa n’ont pas été endommagées, selon les responsables locaux.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfcmVmc3JjX3Nlc3Npb24iOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJpbnRlcnN0aXRpYWwiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2V4cGVyaW1lbnRzX2Nvb2tpZV9leHBpcmF0aW9uIjp7ImJ1Y2tldCI6MTIwOTYwMCwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvZmYiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3VzZXJfZm9sbG93X2ludGVudF8xNDQwNiI6eyJidWNrZXQiOiJmb2xsb3ciLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VkaXRfZnJvbnRlbmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1550873427040522241&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fodessa-port-rocked-airstrikes-hours-after-ukraine-grain-export-deal-signed%3Futm_source%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D802&sessionId=a340db6ece7a1b2646573f03148222ff177ca5d7&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=6da0b7085cc99%3A1658260301864&width=550px

L’UE s’est jointe aux États-Unis pour blâmer la Russie et condamner l’attaque, le président ukrainien Zelensky accusant Moscou d’avoir délibérément tenté de contrecarrer l’accord qu’il vient de signer.

* * *

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné samedi une nouvelle attaque au missile contre le port ukrainien clé d’Odessa, survenue quelques heures à peine après la conclusion d’un important accord russo-ukrainien négocié par l’ONU pour débloquer le transit des exportations de céréales ukrainiennes. Les médias et les responsables occidentaux l’appellent largement une attaque délibérée continue contre l’infrastructure vitale d’exportation de céréales de l’Ukraine par la Russie, malgré l’accord révolutionnaire signé à Istanbul la veille au soir.

« Le secrétaire général condamne sans équivoque les frappes signalées aujourd’hui dans le port ukrainien d’Odessa », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à la suite des frappes, dont certaines ont été filmées…

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfcmVmc3JjX3Nlc3Npb24iOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJpbnRlcnN0aXRpYWwiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2V4cGVyaW1lbnRzX2Nvb2tpZV9leHBpcmF0aW9uIjp7ImJ1Y2tldCI6MTIwOTYwMCwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvZmYiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3VzZXJfZm9sbG93X2ludGVudF8xNDQwNiI6eyJidWNrZXQiOiJmb2xsb3ciLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VkaXRfZnJvbnRlbmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1550817931059232769&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fodessa-port-rocked-airstrikes-hours-after-ukraine-grain-export-deal-signed%3Futm_source%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D802&sessionId=a340db6ece7a1b2646573f03148222ff177ca5d7&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=6da0b7085cc99%3A1658260301864&width=550px

La déclaration de l’ONU, cependant, s’est abstenue d’attribuer le blâme ou que l’attaque a violé l’accord d’exportation de céréales convenu par la Russie.

« L’ennemi a attaqué le port de commerce maritime d’Odessa avec des missiles de croisière Kalibr ; 2 missiles ont été abattus par les forces de défense aérienne ; 2 ont frappé l’infrastructure du port », a écrit samedi le Commandement opérationnel Sud sur Telegram.

L’ambassadeur des États-Unis à Kiev a qualifié les attaques de « scandaleuses » et a exigé que la Russie rende des comptes…

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-2&features=eyJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9mZiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfcmVmc3JjX3Nlc3Npb24iOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0Zndfc2Vuc2l0aXZlX21lZGlhX2ludGVyc3RpdGlhbF8xMzk2MyI6eyJidWNrZXQiOiJpbnRlcnN0aXRpYWwiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2V4cGVyaW1lbnRzX2Nvb2tpZV9leHBpcmF0aW9uIjp7ImJ1Y2tldCI6MTIwOTYwMCwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvZmYiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3VzZXJfZm9sbG93X2ludGVudF8xNDQwNiI6eyJidWNrZXQiOiJmb2xsb3ciLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VkaXRfZnJvbnRlbmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1550783680939016192&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fodessa-port-rocked-airstrikes-hours-after-ukraine-grain-export-deal-signed%3Futm_source%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D802&sessionId=a340db6ece7a1b2646573f03148222ff177ca5d7&siteScreenName=zerohedge&theme=light&widgetsVersion=6da0b7085cc99%3A1658260301864&width=550px

Le Haq de l’ONU a poursuivi : « Hier, toutes les parties ont pris des engagements clairs sur la scène mondiale pour assurer la circulation en toute sécurité des céréales ukrainiennes et des produits connexes vers les marchés mondiaux », ajoutant que « ces produits sont désespérément nécessaires pour faire face à la crise alimentaire mondiale et atténuer la souffrance de millions de personnes dans le besoin à travers le monde. La pleine mise en œuvre par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impérative. »

Et le New York Times s’est demandé si cela entraînerait l’effondrement de l’accord avant même qu’il ne soit lancé : « La Russie n’a peut-être pas techniquement violé l’accord, car elle ne s’est pas engagée à éviter d’attaquer les parties des ports ukrainiens qui ne sont pas directement utilisé pour les exportations de céréales, selon un haut responsable de l’ONU. »

Les deux parties ont signé ce que Kiev tenait à souligner comme étant des accords séparés mais « miroirs » avec l’ONU. Le gouvernement ukrainien a déclaré qu’il ne négocierait pas directement avec la partie russe tant que tout son territoire national ne lui serait pas rendu. Il n’y a même pas eu de séances de photos impliquant des responsables russes et ukrainiens dans le même voisinage dans la même pièce.

Cérémonie de signature de l’accord sur les céréales de vendredi, via EPA-EFE

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, étaient présents pour l’accord finalisé au somptueux palais de Dolmabahce à Istanbul, avec Erdogan disant que l’accord historique « relancerait, espérons-le, le chemin de la paix ».

Guterres a déclaré : « Aujourd’hui, il y a un phare sur la mer Noire – un phare d’espoir, un phare de possibilité, un phare de soulagement » – alors que plus de 20 millions de tonnes de céréales dont un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique dépendent fortement on s’attend à ce qu’ils soient libérés.

Plus tard dans la journée, le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que les frappes russes n’avaient pas causé de dommages importants et a annoncé : « Nous poursuivons les préparatifs techniques pour le lancement des exportations de produits agricoles depuis nos ports ».

Mise à jour (1524ET) :

La Russie informe la Turquie qu’elle n’a « rien à voir » avec l’attaque du port d’Odessa | ZeroHedge

La Russie annonce la destruction d’un navire militaire ukrainien et de missiles Harpoon dans le port d’Odessa (VIDÉOS)

Les autorités ukrainiennes ont fait état samedi d’une attaque au missile sur ce port, situé dans le sud du pays.

© Autorités municipales d’Odessa/Telegram Source: AFP Cliché pris dans le port d’Odessa, le 23 juillet 2022 (image d’illustration).

Les forces armées russes ont détruit avec des missiles de haute précision un navire militaire ukrainien qui se trouvait dans une usine de réparation du port d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, et un dépôt de missiles Harpoon fournis par les États-Unis, a rapporté le ministère russe de la Défense.

Des missiles lancés par la mer à longue portée ont éliminé les capacités de réparation et de modernisation des navires de la marine ukrainienne dans cette usine, selon un communiqué.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que la Russie n’était pas impliquée dans l’attaque du port d’Odessa. « Dans les contacts que nous avons eus aujourd’hui avec la Russie, il a été déclaré que cela n’avait rien à voir avec l’attaque. Ils enquêtent attentivement sur l’incident ». pic.twitter.com/ahy7BhXPtx

– ASMODE0 (@Asmode0devil) 23 juillet 2022

Une attaque contre le port d’Odessa a été enregistrée samedi, au lendemain de la signature d’un accord sur la libération et l’exportation de céréales bloquées dans les ports du pays en plein conflit militaire.

Des images d’un incendie dans le port dû à l’impact d’un missile circulent sur les réseaux sociaux. Des interceptions ont également été enregistrées par la défense anti-aérienne, au-dessus de la mer dans la zone.

Destruction d’un navire militaire ukrainien dans le port d’Odessa. La distance entre les silos où le grain est stocké (céréales plus systèmes de chargement) et l’emplacement du navire militaire est d’un kilomètre. Le type de navire militaire est censé être du MALIN classe L-451.pic.twitter.com/P7P3axa81q

– vaioantunez (@vaioantunez) 23 juillet 2022

« Les missiles Kalibr ont détruit un objet d’infrastructure militaire dans le port d’Odessa », a écrit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zajárova sur sa chaîne Telegram.

Pour sa part, le président ukrainien Vladimir Zelensky a qualifié l’attaque de « barbarie russe flagrante ». « Si quelqu’un peut dire qu’une sorte de dialogue avec la Russie est nécessaire, regardez ce qui se passe. Les missiles Kalibr ont détruit la possibilité même de telles déclarations », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres, a condamné « sans équivoque » les attaques contre le port.

Одесса, пляж. pic.twitter.com/2NtBrUJmIh

— ну шо ты ? (@_ObviousCaptain) 23 juillet 2022

Natalia Gumeniuk, porte-parole des forces ukrainiennes, a confirmé les impacts sur les infrastructures portuaires et un incendie à la suite de l’attaque, qui a été rapidement éteint. Les missiles n’ont pas touché les installations de stockage de céréales dans le port d’Odessa, a souligné la porte-parole.

https://t.me/rian_ru/172098?embed=1

Vendredi, la Russie et l’Ukraine ont signé à Istanbul (Turquie) un accord qui garantira les exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire.

Les délégations ont signé le pacte séparément avec les représentants de l’ONU et de la Turquie, qui ont agi en tant que médiateurs dans le processus de pourparlers.

Le chef de l’ONU a expliqué que l’accord prévoit l’évacuation du blé des ports ukrainiens d’Odessa, Tchernomorsk et Yuznhy dans un délai de 120 jours, qui peut être prolongé pour une période similaire si toutes les parties sont d’accord.

Dans le cadre de l’accord, considéré comme un moyen d’éviter une crise alimentaire mondiale, l’ONU a promis d’aider à lever les barrières à l’exportation de céréales, de nourriture et d’engrais russes créées par les sanctions internationales contre Moscou.

