Fauci accusé de collusion avec Big Tech pour supprimer la liberté d’expression dans le dernier procès

Le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, et le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, ont engagé Fauci dans un procès l’accusant de collusion avec Big Tech pour supprimer la liberté d’expression.

En réponse à l’ordonnance d’un juge fédéral ordonnant à l’administration de se conformer aux demandes de découverte résultant d’un procès alléguant la collusion du gouvernement avec Big Tech, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, le chirurgien général Vivek Murthy et d’autres hauts responsables de l’administration Biden ont été signifiés avec des demandes de découverte.

Des représentants du gouvernement sont accusés d’avoir conspiré avec Twitter et d’autres grandes plateformes de médias sociaux pour censurer des informations authentiques sur une variété de sujets, y compris COVID-19.

Un exemple typique est la façon dont Fauci, l’ancien chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a rencontré en privé des scientifiques qui ont ensuite immédiatement cherché à réfuter l’idée que le virus qui cause la COVID-19 provenait d’un laboratoire chinois. Dans le même temps, Fauci échangeait des messages avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, sur la manière dont les informations COVID-19 sur les réseaux sociaux étaient traitées. Fauci a fréquemment remis en question la soi-disant théorie des fuites de laboratoire et son agence a financé des recherches au laboratoire de Wuhan, en Chine.

Dans la demande, Fauci a été chargé (pdf ci-dessous) de répertorier tous les employés de son entreprise qui ont eu ou ont eu des conversations avec des plateformes de médias sociaux au sujet de la modification de contenu et/ou de fausses déclarations, de répertorier toutes ces communications qu’il a eues et d’identifier toutes ces communications qu’il eu avec d’autres personnes.

De plus, il a été invité à fournir toutes les communications avec les plateformes concernant la déclaration de Great Barrington, la stratégie COVID-19 mise en avant par les Drs. Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff et Sunetra Gupta que le Dr Anthony Fauci et le Dr Francis Collins ont critiqués publiquement et en privé, ainsi que toute la correspondance avec Zuckerberg du 1er janvier 2020 à aujourd’hui.

L’attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre, Nina Jankowicz, Jen Easterly, la directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, et des organisations comme les Centers for Disease Control and Prevention et le Department of Homeland Security ont toutes reçu des demandes de découverte.

Les plaignants dans le procès, le procureur général de la Louisiane Jeff Landry et le procureur général du Missouri Eric Schmitt, ont également signifié des assignations à Meta, la société mère de Facebook, ainsi qu’à YouTube, Twitter, Instagram et LinkedIn.

Les assignations à comparaître exigent que les plates-formes présentent toutes les communications avec Jankowicz et d’autres fonctionnaires fédéraux ainsi que d’autres documents d’ici le 17 août.

Les dossiers incluent Jen Psaki, Jean-prédécesseur, Pierre’s qui a déclaré que les responsables sont « en contact régulier avec ces plateformes de médias sociaux » et que « nous signalons les publications problématiques pour Facebook qui propagent la désinformation » lors d’un briefing en juillet 2021.

Le républicain Schmitt a déclaré dans un communiqué que « nous nous battrons pour aller au fond de cette collusion présumée et dénoncer la suppression de la liberté d’expression par les géants des médias sociaux à la demande de hauts responsables gouvernementaux ».

