La Russie et la Chine annoncent officiellement une « nouvelle monnaie de réserve mondiale »

Si vous avez cligné des yeux au cours du dernier mois, vous l’avez peut-être manqué…

La Chine et la Russie s’attaquent au dollar américain. Et comme cela arrive souvent avec les nouvelles importantes aux États-Unis et en Occident, personne ne semble le remarquer ou même s’en soucier.

Depuis le début de l’année, j’ai eu à écrire sur la possibilité que la Russie et la Chine contestent le statut de réserve mondiale du dollar américain. Maintenant, ça se passe.

Cela ne devrait pas surprendre ceux qui y prêtent attention que la Russie et la Chine renforcent leurs liens économiques au milieu des sanctions occidentales continues contre la Russie à la suite de la guerre du pays en Ukraine.

Ce qui peut surprendre certaines personnes, cependant, c’est que la Russie et les pays BRICS, dont le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, travaillent officiellement sur leur propre « nouvelle monnaie de réserve mondiale », a rapporté RT fin juin. Personne ne semblait même s’en apercevoir.

« La question de la création d’une monnaie de réserve internationale basée sur un panier de devises de nos pays est en cours d’élaboration », a déclaré Vladimir Poutine lors du forum d’affaires des BRICS le mois dernier.

Et bien sûr, comme la Russie a été coupée du système SWIFT, elle s’associe également à la Chine et aux pays BRICS pour développer « des mécanismes alternatifs fiables pour les paiements internationaux » afin de « réduire la dépendance au système financier occidental ».

Dans l’intervalle, la Russie prend également d’autres mesures pour renforcer l’alliance entre les pays des BRICS, notamment le réacheminement du commerce vers la Chine et l’Inde, selon CNN :

Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie détournait le commerce vers des « partenaires internationaux fiables » tels que le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud alors que l’Occident tentait de rompre les liens économiques.

« Nous sommes activement engagés dans la réorientation de nos flux commerciaux et de nos contacts économiques étrangers vers des partenaires internationaux fiables, principalement les pays BRICS », a déclaré Poutine dans son discours d’ouverture vidéo aux participants du sommet virtuel BRICS.

En fait, « le commerce entre la Russie et les pays BRICS a augmenté de 38% et a atteint 45 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l’année » cette année, indique le rapport. Pendant ce temps, les ventes de brut russe à la Chine ont atteint des chiffres records au printemps de cette année, devançant l’Arabie saoudite en tant que principal fournisseur de pétrole de la Chine.

« Avec les partenaires des BRICS, nous développons des mécanismes alternatifs fiables pour les règlements internationaux », a déclaré Poutine.

Poutine a poursuivi en déclarant le mois dernier : « Les contacts entre les milieux d’affaires russes et les milieux d’affaires des pays BRICS se sont intensifiés. Par exemple, des négociations sont en cours pour ouvrir des chaînes de magasins indiennes en Russie [et pour] augmenter la part des voitures, des équipements et du matériel chinois sur notre marché.

En juin, Poutine a également accusé l’Occident d’ignorer « les principes de base de [l’]économie de marché » tels que le libre-échange. « Cela sape les intérêts commerciaux à l’échelle mondiale, affectant négativement le bien-être des personnes, en fait, de tous les pays », a-t-il déclaré.

Le président Xi a fait écho aux sentiments de Poutine, selon un article publié en juin par Bloomberg :

« Politiser, instrumentaliser et militariser l’économie mondiale en utilisant une position dominante dans le système financier mondial pour imposer des sanctions sans motif ne ferait que blesser les autres et se blesser soi-même, laissant les gens du monde entier souffrir. Ceux qui sont obsédés par une position de force, élargissent leur alliance militaire et recherchent leur propre sécurité aux dépens des autres ne feront que tomber dans une énigme sécuritaire.

Les développements renforcent évidemment ma conviction de longue date qu’une monnaie de réserve mondiale adossée à l’or est en route – quelque chose sur lequel j’écris depuis des mois.

Je suis également stupéfait que personne ne semble se soucier du fait que le plus grand changement sur le terrain de jeu macroéconomique mondial au cours du dernier demi-siècle puisse avoir lieu.

Bien sûr, dans le contexte du conflit en Ukraine, les nouvelles peuvent sembler « normales », ce qui peut amener les médias et le monde financier à les minimiser. Mais mettez cette information seule, sans contexte – qu’il y a un défi mondial coordonné qui se pose au dollar américain – et ce serait la plus grande nouvelle depuis des décennies. Imaginez si la Chine et la Russie laissaient tomber cela de nulle part ? Maintenant, rappelez-vous que les deux pays travaillent et se préparent à cette situation depuis des années.

Je veux dire, bon sang, regardez les avoirs du Trésor russe depuis 2018 :

Comme je l’ai déjà noté, la Russie augmentait également ses avoirs en or au cours de la même période :

Et ce titre est sorti en 2020, quelques mois seulement avant l’invasion russe de l’Ukraine.

Est-ce que quelqu’un pense que c’est une coïncidence?

Nikkei écrivait à l’époque :

La dédollarisation est une priorité pour la Russie et la Chine depuis 2014, lorsqu’elles ont commencé à étendre leur coopération économique à la suite de l’éloignement de Moscou de l’Occident suite à son annexion de la Crimée. Remplacer le dollar dans les accords commerciaux est devenu une nécessité pour contourner les sanctions américaines contre la Russie.

Par conséquent, il me semble que les pays du BRIC comprennent exactement à quel point la situation financière des États-Unis – et de notre dollar – est précaire. Malgré le récent renforcement du dollar, ces pays sont au milieu d’un plan de plusieurs décennies visant à dé-dollariser. Même avant le début du conflit en Ukraine, la Chine et la Russie stockaient de l’or et travaillaient à la dénomination des transactions en dehors du dollar américain. C’était un autre « secret » qui était là-bas à l’air libre.

Rappelez-vous à quel point ce titre était « fou » il y a à peine 6 mois lorsque je l’ai prédit pour la première fois ?

Tout le monde m’a dit que c’était un étirement. Aujourd’hui, ce n’est plus tellement le cas.

Pendant ce temps, depuis la conférence BRIC, les liens entre la Russie et la Chine continuent de se resserrer, le Japon mettant même en garde cette semaine contre le «renforcement des liens militaires» de la paire – en même temps, la Chine a examiné de près un voyage prévu de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan .

Le Japon a déclaré la semaine dernière :

« En raison de l’agression actuelle, il est possible que la puissance nationale de la Russie décline à moyen et à long terme, et que l’équilibre militaire dans la région et la coopération militaire avec la Chine changent.

Dans les environs du Japon, la Russie a pris des mesures pour renforcer la coopération avec la Chine, par exemple par des vols de bombardiers conjoints et des voiles de navires de guerre conjointes impliquant les militaires russes et chinois, ainsi que des mesures pour présenter cette coopération militaire comme une coordination stratégique.

Le Japon a déclaré que cet alignement entre les deux pays « doit continuer à être étroitement surveillé à l’avenir ».

Alors que les rouages économiques tournent dans les coulisses, la Chine devient également de plus en plus méfiante vis-à-vis de Taiwan. Le pays « a envoyé des avions de combat dans la zone d’identification de la zone de défense aérienne autoproclamée de Taïwan à plusieurs reprises au cours des derniers mois », selon CNN, et a récemment fait allusion à l’idée d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de Taïwan avant la visite prévue de Nancy Pelosi.

Le président Biden a commenté les plans de voyage de Pelosi cette semaine, déclarant: «L’armée pense que ce n’est pas une bonne idée pour le moment. Mais je ne sais pas quel est son statut. »

Nous sommes sûrs que Pelosi finira par y aller de toute façon. Rappelez-vous, c’est la même femme qui a dansé à travers Chinatown pendant que Covid se propageait aux États-Unis, depuis la Chine, pour prouver qu’elle n’était pas raciste.

Je peux l’entendre en route vers Taïwan maintenant :

« Je négocie des transactions boursières d’un million de dollars pour le petit-déjeuner, je suis sûr que je peux gérer cette poubelle en euros. »

Quoth the Raven est un écrivain de sous-stack. Cet article a été initialement publié sur Substack.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia