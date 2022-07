Le géant de l’investissement BlackRock perd 1700 milliards de dollars en six mois

BlackRock et d’autres grands gestionnaires d’actifs établissent les politiques des entreprises américaines en fonction de l’argent qu’ils reçoivent de leurs clients, qui sont souvent les fonds de retraite et de retraite des investisseurs américains moyens. Maintenant, le géant de l’investissement BlackRock a perdu 1700 milliards de dollars de cet argent en six mois.

Selon un rapport publié mercredi par l’analyste de Bloomberg Marc Rubenstein, BlackRock a perdu 1700 milliards de dollars de l’argent de ses clients depuis le début de l’année, le montant le plus élevé jamais perdu par une seule entreprise en six mois.

Selon les archives de la Securities and Exchange Commission (SEC), parmi les plus gros investissements de BlackRock figurent des géants de la technologie comme Apple, Microsoft, Amazon et Tesla, malgré le fait que ces entreprises aient été parmi les premières à licencier un nombre important d’employés lorsque le marché boursier a commencé son déclin prolongé.

« Le premier semestre 2022 a apporté un environnement d’investissement que nous n’avions pas vu depuis des décennies », a déclaré le PDG de BlackRock, Larry Fink, dans le rapport sur les résultats du deuxième trimestre (lire ci-dessous) de la société. « Les investisseurs naviguent simultanément dans une inflation élevée, des taux en hausse et le pire début d’année pour les actions et les obligations depuis un demi-siècle, avec des indices mondiaux d’actions et de titres à revenu fixe en baisse de 20 % et 10 %, respectivement. »

La perte, selon Rubenstein, a été causée par une plus grande dépendance aux investissements passifs, qui se débattent souvent au milieu de fortes baisses du marché boursier. Selon Rubenstein, qui a noté que les «racines» de BlackRock sont dans les titres à revenu fixe actifs, «BlackRock abandonne de plus en plus: à la fin juin, seulement environ un quart de ses actifs étaient activement gérés pour battre un indice de référence – plutôt que de le suivre de manière transparente comme les stratégies passives sont conçues pour le faire.

En outre, BlackRock a attiré l’attention sur la promotion des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui ont souffert pendant la récession actuelle. Les dirigeants s’engagent à poursuivre les énergies renouvelables, à sélectionner un pourcentage spécifique de minorités pour travailler en tant que managers, ou à fusionner la rentabilité avec une politique progressiste en adoptant des objectifs ESG – ou, dans le cas de BlackRock, à faire pression sur les entreprises du portefeuille pour qu’elles adoptent les objectifs ESG.

Par exemple, l’ETF ESG Aware MSCI d’iShares, qui investit principalement dans Microsoft, Alphabet et Tesla, a baissé de 18 % depuis le début de 2022, ce qui est nettement inférieur à l’indice S&P 500 dans son ensemble. Exxon Mobil, Chevron et Shell dominent l’ETF Global Energy proposé par iShares, qui a augmenté de près de 25 % sur la même période.

BlackRock a déclaré dans un rapport de mai décrivant ses initiatives ESG « à l’échelle de l’entreprise » qu’il visait à « s’engager avec les sociétés émettrices sur les questions ESG pour améliorer la valeur à long terme ». En fait, Fink a déclaré en 2017 qu’il souhaitait faire évoluer le cap des entreprises américaines vers des résultats progressifs. En référence à la méthodologie de score ESG de Blackrock, il a affirmé : « Chez Blackrock, nous forçons les comportements. « Vous devez forcer le comportement et si vous ne forcez pas le comportement, que ce soit le sexe ou la race ou toute autre manière dont vous voulez dire la composition de votre équipe, vous allez être impacté. »

BlackRock est l’un des gestionnaires d’actifs les plus importants au monde, détenant des parts d’Apple, Microsoft et Amazon totalisant respectivement 4,2 %, 4,5 % et 3,6 %. Les trois sociétés ont été désireuses de travailler ensemble pour utiliser leur influence combinée pour des objectifs progressistes, tels que l’ajout de trois militants écologistes au conseil d’administration de 12 personnes du magnat du pétrole Exxon Mobil. Ensemble, leurs avoirs leur donnent une participation moyenne de 20 % dans chaque entreprise Fortune 500.

Essentiellement, BlackRock et d’autres grands gestionnaires d’actifs établissent les politiques des entreprises américaines en fonction de l’argent qu’ils reçoivent de leurs clients, qui sont souvent les fonds de retraite et de retraite des investisseurs américains moyens. Bien que 64 % des répondants aient indiqué qu’ils pensaient que les « investisseurs individuels dont l’épargne est investie » devraient en fin de compte choisir si les fonds de retraite et les régimes de retraite sont alloués conformément aux critères ESG, les résultats d’un sondage exclusif Daily Wire réalisé par Echelon Insights plus tôt cette année soutiennent cette vue. Seuls 20% pensent que les « gestionnaires d’actifs de Wall Street » devraient être ceux qui portent de tels jugements.

GRANDE ARNAQUE : Trois sociétés américaines ont acheté 17 millions d’hectares des meilleures terres agricoles d’Ukraine

Pour ceux qui pensent que les États-Unis pompent l’Ukraine avec des armes au nom de la démocratie et des intérêts ukrainiens. Je partagerai avec vous des informations intéressantes.

L’édition australienne de The National Review écrit que trois grands consortiums transnationaux américains ont acheté… 17 millions d’hectares de terres agricoles ukrainiennes.

A titre de comparaison : dans toute l’Italie, il y a 16,7 millions d’hectares de terres agricoles. Il s’avère donc que trois entreprises américaines ont acheté plus de terres agricoles utiles en Ukraine qu’il n’y en a dans toute l’Italie.

La superficie totale de l’Ukraine est de 600 000 km2, 170 000 km2 ont été achetés.

Cargill, Dupont et Monsanto sont ces derniers officiellement germano-australiens, mais à capitaux américains. Leurs principaux actionnaires sont American Vanguard, BlackRock et Blackstone.

BlackRock est un fonds qui gère 10 000 milliards de dollars d’actifs, Vanguard gère 6 000 milliards de dollars, Blackstone gère 881 milliards de dollars. Donc la famine, apparemment, la planète a déjà été déchargée.

