Des journalistes militaires russes ont partagé la vidéo montrant l’obusier automoteur Caesar détruit fourni par la France aux forces armées ukrainiennes. C’est le premier César dont la destruction a été confirmée.

Le CAESAR (Camion Équipé d’un Système d’Artillerie) est un obusier automoteur français de 155 mm. Fabriqué par le fabricant d’armes en partie étatique Nexter Systems, le CAESAR est monté sur un châssis de camion à six roues. L’obusier peut tirer jusqu’à six coups par minute et a une portée de tir d’environ 42 kilomètres avec des obus ERFB [portée étendue, plein calibre], et jusqu’à 55 kilomètres avec des obus assistés par fusée.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France fournirait à l’Ukraine plusieurs obusiers automoteurs CAESAR dans une interview à Ouest-France publiée le 22 avril.

Macron a ajouté qu’environ 40 militaires ukrainiens seraient formés sur le CAESAR en France. Chaque obusier a besoin d’un équipage de cinq à six personnes. Ainsi, environ deux douzaines d’obusiers français pourraient être utilisés par des militaires ukrainiens entraînés. En juin, l’armée ukrainienne a présenté les obusiers français déployés sur les lignes de front du Donbass.

En juin, la chaîne de télévision France24 a rapporté que Paris avait déjà transféré 18 affûts d’artillerie automoteurs CAESAR des bases de stockage de l’armée française à Kiev. La France s’est récemment engagée à fournir au pays six obusiers CAESAR supplémentaires ainsi qu’un « nombre significatif » de véhicules blindés de transport de troupes VAB.

Le 22 juin, l’avocat et homme politique français Régis de Castelnau a révélé que deux obusiers CAESAR étaient tombés entre les mains de l’armée russe. À l’époque, Regis a déclaré que l’armée russe avait déplacé les obusiers à l’usine d’Uralvagonzavod à Nizhny Tagil, qui développe et produit des chars de combat, des véhicules blindés et des obusiers, pour y être étudiés.

Le Donbass Insider a rapporté le 6 juillet que des officiers ukrainiens avaient vendu à la Russie deux obusiers automoteurs CAESAR de fabrication française. Les affirmations ont ensuite été répétées par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Les obusiers français Caesar sont activement utilisés par les forces armées ukrainiennes sur les lignes de front dans l’est de l’Ukraine. Cependant, non seulement ils frappent des cibles militaires ennemies, mais ils sont également utilisés pour bombarder des civils dans la RPD et la RPL.

L’une des attaques de l’AFU avec des CAESAR a été enregistrée le 12 juin dans le centre de Donetsk. LIEN Le représentant de la DPR au JCCCP a confirmé que les frappes ont été effectuées par l’obusier automoteur français CAESAR d’un calibre de 155 mm. L’attaque a été ordonnée par le colonel ukrainien Roman Vladimirovich Kachur, commandant de la 55e brigade d’artillerie séparée des forces armées ukrainiennes. À la suite d’un bombardement dans le quartier Kirovsky de Donetsk, une femme âgée née en 1938 a été blessée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front