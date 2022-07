COVID mensonges exposés

Après deux ans de tyrannie gouvernementale sans précédent au nom de la lutte contre un virus, les principaux instigateurs de cette infamie marchent librement, écrivent des livres et prétendent ouvertement qu’ils n’ont jamais dit les choses qu’ils ont clairement dites encore et encore.

Prenez la coordinatrice de la réponse Covid de la Maison Blanche de Trump, Deborah Birx, par exemple. Elle était, comme le souligne Jeffrey Tucker du Brownstone Institute dans un article récent, le principal architecte de la désastreuse politique de « verrouillage » qui a détruit plus de vies que Covid elle-même. Birx savait que verrouiller un pays en réponse à un virus était une décision radicale qui ne serait jamais approuvée. Ainsi, comme elle l’admet dans son nouveau livre, elle a menti à ce sujet.

Elle a vendu la Maison Blanche à l’improviste « quinze jours pour ralentir la propagation » tout en sachant qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle ferait une telle chose. Comme elle l’a écrit dans son nouveau livre, Silent Invasion, « Je n’avais pas encore les chiffres devant moi pour plaider en faveur d’une prolongation plus longue, mais j’avais deux semaines pour les obtenir. »

Elle cherchait à gagner du temps sans aucune preuve. En fin de compte, elle détruisait également la vie de millions d’Américains. L’hystérie qu’elle a créée a entraîné la destruction d’innombrables entreprises, d’innombrables suicides, des dépressions majeures, des dépendances à la drogue et à l’alcool. Cela a entraîné d’innombrables décès dus à des retards dans le traitement d’autres maladies. Cela peut s’avérer être l’erreur la plus mortelle de l’histoire médicale.

Comme elle l’a révélé dans son livre, elle voulait en fait isoler chaque personne aux États-Unis ! Écrivant sur le nombre de personnes qui seraient autorisées à se rassembler, elle a déclaré: «Si j’avais poussé pour zéro (ce qui était en fait ce que je voulais et ce qui était requis), cela aurait été interprété comme un« verrouillage »- la perception que nous travaillions tous si difficile à éviter.

Elle voulait empêcher même deux personnes de se rencontrer. Comment est-il possible que quelqu’un comme ça ait acquis autant de pouvoir sur nos vies ? Un virus et nous devenons soudainement la Chine communiste ?

La semaine dernière, dans une interview à Fox News, elle a de nouveau révélé l’étendue de sa trahison. Après des mois à exiger sans relâche que tous les Américains se fassent vacciner contre la Covid, elle a révélé que les « vaccins » n’étaient pas du tout des vaccins !

« Je savais que ces vaccins n’allaient pas protéger contre l’infection », a-t-elle déclaré à Fox. « Et je pense que nous avons surestimé les vaccins. Et cela a fait craindre aux gens que cela ne protège pas contre les maladies graves et l’hospitalisation. »

Alors quand a-t-elle su cela ? Le savait-elle lorsqu’elle a déclaré à ABC fin 2020 que «c’est l’un des vaccins les plus efficaces que nous ayons dans notre arsenal de maladies infectieuses. Et c’est pourquoi je suis très enthousiaste à propos du vaccin » ?

Si elle savait depuis le début que les « vaccins » n’étaient pas des vaccins, pourquoi ne nous l’a-t-elle pas dit ? Parce que, comme elle l’admet dans son livre, elle pense que c’est bien de mentir aux gens pour les amener à faire ce qu’elle veut.

Elle admet avoir utilisé un « subterfuge » contre son patron – le président Donald Trump – pour mettre en œuvre les politiques de Covid auxquelles il s’opposait. Il ne faut donc pas s’étonner qu’elle ait menti au peuple américain sur l’efficacité des injections Covid.

La grande question maintenant, après ce qui semble être un tsunami de blessures liées aux vaccins, est-ce que quelqu’un sera obligé de payer pour les mensonges et les subterfuges ? Quelqu’un sera-t-il tenu responsable des vies perdues pour l’arrogance des Birx et des Faucis du monde ?

Ronald Ernest Paul est un auteur, activiste, médecin et homme politique à la retraite américain qui a été le représentant américain du 22e district du Congrès du Texas de 1976 à 1977 et de nouveau de 1979 à 1985. ainsi que pour le 14e district du Congrès du Texas de 1997 à 2013. Cet article a été initialement publié sur The Ron Paul Institute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

