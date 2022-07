Les médias mainstream se sont suicidés avec leurs mensonges sur la COVID-19

Par le Dr Vernon Coleman

Nouvelles règles sur les protestations et les manifestations au Royaume-Uni

Ce sont les nouvelles règles concernant les protestations ou les manifestations au Royaume-Uni.

Si votre manifestation est conçue pour soutenir les mythes proposés par les conspirateurs (tels que le mythe du réchauffement climatique) et est susceptible de causer des retards, des perturbations et des dommages économiques à un grand nombre de personnes, la police sera chargée de protéger et de défendre votre droit à manifestation. Si vous voulez vous coller à une route ou à une ambulance, on demandera à la police de vous fournir toute l’aide dont vous avez besoin ; ils vont probablement presser la colle pour vous si vous leur demandez gentiment. Et si vous voulez conduire le long d’une autoroute à 5 mph, la police vous escortera probablement et se joindra à l’avant et à l’arrière. Les convois lents contribuent à épuiser les combustibles fossiles nocifs, à maintenir l’air riche en vapeurs toxiques, à détruire l’économie en interférant avec la productivité et à faire grimper les prix.

Si, cependant, votre manifestation est pacifique, qui ne gêne pas le public mais qui diffuse des vérités sur les mensonges des conspirateurs, les fraudes Covid, les dangers des vaccins, etc., alors la police sera présente en grand nombre, et les organisateurs et les manifestants pourront être harcelés, effrayés et arrêtés.

Voilà, c’est assez simple, non ?

Maintenant, nous savons tous où nous en sommes.

Le dernier livre de Vernon Coleman, Social Credit : Nightmare on your Street, explique ce qu’est le crédit social et pourquoi vous devriez avoir très peur. « Social Credit : Nightmare on your Street » est disponible en livre relié et en livre de poche.

Covid-19 : Exposer les mensonges

J’ai eu des problèmes avec les censeurs et les médias véreux pendant longtemps – plusieurs décennies – mais les choses sont un peu plus sensationnelles au cours des deux dernières années et demie.

Pendant cette période, j’ai été attaqué par la plupart des médias grand public – la télévision et les journaux. J’ai été diffamé sur internet – principalement par de gros sites puissants qui travaillent avec et pour les conspirateurs mais aussi par une petite armée de trolls sans doute embauchés par les services de sécurité et les compagnies pharmaceutiques – et j’ai été banni par YouTube – qui a effacé plus de 100 vidéos et m’a même interdit d’accéder ou d’utiliser YouTube – et j’ai été banni par tous les médias sociaux que je connais. Au début de 2020, lorsque j’ai essayé de rejoindre Facebook, on m’a dit que j’étais un danger pour leur communauté, même si personnellement j’aurais pensé que Mark Zuckerberg était une menace bien plus grande pour leur « communauté » qu’un vieil homme assis sur une chaise ne pourrait jamais l’être.

J’ai même été expulsé de la Royal Society of Arts pour avoir osé dire la vérité – ce que divers gouvernements et la BBC ont sans aucun doute chaleureusement désapprouvé, bien sûr. Et de faux sites à mon nom ont surgi un peu partout.

Et j’ai eu des livres interdits à gauche, à droite et au centre.

Mon livre Covid-19 : Exposer les mensonges a enfin été publié par Korsgaard Publishing. Je ne vous dirai pas où est basé l’éditeur – je ne veux pas rendre les choses faciles pour les conspirateurs – mais ce ne sont pas les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Europe continentale.

Les conspirateurs surveillent tout ce que je fais avec malveillance. Lorsque Korsgaard Publishing a récemment publié Covid-19 : Le plus grand canular de l’histoire, les éditeurs ont vu leur compte PayPal fermé en quelques heures. Un deuxième compte a été ouvert auprès d’une autre société de financement. Cela a été fermé presque aussi rapidement. Mais ils continuent !

Mon tout nouveau livre, qui s’appelle Covid-19 : Exposer les mensonges, contient les transcriptions de toutes mes vidéos réalisées entre janvier 2021 et mai 2021, ainsi que des articles du journal The Light et d’ailleurs. De nombreuses vidéos ont été individuellement interdites et supprimées par YouTube. Plus tard, YouTube a interdit ma chaîne et, de manière unique, m’a interdit d’avoir à nouveau une chaîne ou même d’accéder à d’autres vidéos sur YouTube. (Cela ne me dérangeait pas vraiment d’être interdit d’utiliser YouTube, pour être honnête, car je ne connais personne dans le mouvement Résistance ou Vérité qui ait encore une chaîne là-bas.)

Les transcriptions de ce livre décrivent en détail les dangers des vaccins de Covid-19 et les dangers très réels auxquels sont confrontés les patients.

Il existe des articles de transcription expliquant que les blocages ont tué 91 000 personnes au Royaume-Uni rien qu’en 2020, des articles offrant des faits surprenants sur la Covid et la grippe et expliquant pourquoi le test PCR est inutile. Il existe des transcriptions sur les horreurs du crédit social et pourquoi les personnes âgées sont délibérément oubliées.

Tout cela est apparu au cours des six premiers mois de 2021, mais tout est toujours valable et cela montre à quel point les conspirateurs connaissent les dangers de la piqûre Covid et à quel point ils ont réussi à endommager et à tuer des innocents, des naïfs et des craintifs.

Si vous souhaitez acheter une copie de Covid-19 Exposant les mensonges, le lien ci-dessous vous mènera directement au site Web de l’éditeur.

Rendez-vous sur le site de l’éditeur ici

Les médias grand public se sont suicidés

Le tirage des journaux est en baisse depuis des années. En 2003, j’ai démissionné de mon poste de chroniqueur au journal The Sunday People après que l’éditeur ait refusé d’imprimer une chronique que j’avais écrite pour critiquer la guerre en Irak. Le tirage était alors de 1,4 million. Des chiffres récents montrent que le tirage est tombé à 87 000, bien qu’il soit probablement inférieur à cela maintenant.

Les autres journaux britanniques ont également vu leur tirage chuter.

Et l’effondrement a été dramatique au cours des deux dernières années – depuis que les journaux ont trahi le public et vendu leur intégrité pour de l’argent du gouvernement et dans certains cas pour une « relation financière » la Fondation Bill et Melinda Gates.

Aujourd’hui, la presse nationale a remarquablement peu d’influence.

Au cours des deux années à partir de 2020, voici ce qui est arrivé aux tirages de journaux :

Le Daily Mail est passé de 1 169 000 à 862 000.

Le Daily Mirror est passé de 451 000 à 313 000

L’Express est passé de 296 000 à 205 000

Le Star est passé de 277 000 à 185 000

Le i est passé de 217 000 à 137 000

Le Financial Times est passé de 157 000 à 113 000

Le Guardian garde désormais sa diffusion secrète. Je ne les blâme pas. En juillet 2021, le tirage de The Guardian était de 105 135 exemplaires. Je serais surpris s’il n’y en avait pas moins de 100 000 aujourd’hui. D’autres journaux, tels que The Sun, gardent également leur circulation privée.

Les émissions de télévision ne marchent pas très bien non plus.

L’horrible nouvelle émission de télévision de Piers Morgan a attiré 32 000 téléspectateurs la dernière fois que j’ai regardée. Nigel Farage sur GB News en a géré 74 000.

Pour mettre ces chiffres en perspective, ma dernière vidéo (« Ready for the BIG KILL« ) a été visionnée à 121 000 sur BrandNewTube et BitChute.

Et pour mémoire, le dernier trafic mondial officiel vers mon site Web www.vernoncoleman.org était de 3 020 793. (Auparavant, c’était trois ou quatre fois plus élevé, mais j’ai été réprimé et banni dans de nombreux pays.) Mon autre site Web www.vernoncoleman.com a des chiffres similaires.

Le livre de Vernon Coleman Coming Apocalypse a été publié en avril 2020 – il y a plus de deux ans. C’était le premier livre à expliquer la vérité sur ce qui se passait – et comment le canular du coronavirus était contrôlé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News