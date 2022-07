Panique de l’étape 3 en Allemagne. Le prix du gaz s’envole. Rationnement de l’énergie pour l’Europe.

Gazprom : « La sécurité est notre première priorité. Gazprom s’engage à respecter les normes les plus élevées en matière d’entretien des turbines et ne compromettra en aucun cas la sécurité du calendrier. Nous regrettons l’inconvénient temporaire pour nos précieux clients allemands, mais nous sommes sûrs qu’ils comprendront la nécessité d’un entretien plus diligent de cet équipement sensible et critique pour la sécurité. Vous pouvez être assuré que nous continuons à nous concentrer sur la sécurité alors que nous entretenons séquentiellement les six prochaines unités de turbine. »

LIRE – Allemagne, arrêtez d’envoyer des armes, de l’argent et des troupes en Ukraine pour tuer des Russes – si vous souhaitez acheter du gaz russe. Plus de. Sinon geler à la tombée de l’hiver.

L’ALLEMAGNE A LIVRÉ LE MLRS MARS-II PROMIS À L’UKRAINE

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le 26 juillet, la ministre allemande de la Défense, Christina Lambrecht, a déclaré que l’Allemagne avait livré à l’Ukraine les systèmes de fusées à lancement multiple (MLRS) promis de type Mars II. Trois autres obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000 ont également été remis à Kiev.

Christina Lambrecht n’a pas précisé le nombre exact de MLRS livrés aux forces armées ukrainiennes, mais plus tôt, Berlin avait promis de transférer trois obusiers à Kiev.

Le 23 juillet, la ministre de la Défense Christine Lambrecht a affirmé que l’armée allemande formerait des soldats ukrainiens sur les systèmes de fusées à lancement multiple Mars II. La formation, qui aura lieu en Allemagne, pourrait commencer dès cette semaine.

Le MARS est une mise à niveau allemande du M270 MLRS américain qui a la même disposition composée de deux nacelles de six tubes lanceurs capables de tirer des roquettes non guidées de 230 mm montées sur un châssis chenillé avec une cabine multiplace. Le MARS II / MLRS-E amélioré avec le nouveau GMLRS est capable de mener un engagement de haute précision de cibles ponctuelles et individuelles et est utilisé comme arme de tireur d’élite d’artillerie.

Plus tôt, le chef du ministère allemand de la Défense a déclaré que l’Allemagne ne serait pas en mesure de parrainer l’AFU avec des armes pendant longtemps en raison du manque de ressources militaires de la Bundeswehr.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Cauchemars logistiques pour l’armée ukrainienne – le saker

Par Batko Milacic pour le blog Saker https://thesaker.is/logistical-nightmares-for-the-ukrainian-army/

Début juillet, juste après la victoire de Lisichansk par les forces russes, l’armée russe et ses alliés du DNR et du LNR y ont exposé un grand nombre d’équipements militaires ukrainiens capturés. Des rangées de chars, de lance-roquettes et de véhicules blindés s’étendaient sur des centaines de mètres. Tout cela a été saisi par les Russes dans un seul secteur du front. Soyons honnêtes, la majeure partie de l’assistance militaire occidentale à l’Ukraine est rapidement détruite ou tombe entre les mains de l’armée russe, sans avoir d’impact significatif sur le cours de la guerre, et des exceptions réussies comme le M142 HIMARS fourni par les États-Unis ne font que confirmer la règle. Pourquoi cela arrive-t-il?

Le tout pourrait être assez simple : tout en recevant des missiles antiaériens Stinger, des systèmes antichars Javelin et des canons automoteurs français Ceasar, l’armée ukrainienne doit rapidement basculer vers un standard unique de l’OTAN, renforcer sa capacité de combat dans la volonté d’arrêter l’Armée russe. À y regarder de plus près, cependant, il s’avère que tout est bien plus compliqué. La norme unifiée de l’OTAN est principalement associée aux calibres des munitions et non à l’unification des équipements. Il est impossible de passer du « Léopard » allemand au « Leclerc » français sans une longue et sérieuse préparation. Un bon opérateur MRLS, habitué au Grad de conception soviétique, ne pourra pas gérer le célèbre HIMARS américain. Chaque système d’armes remis à Kyiv nécessite également un recyclage spécial des spécialistes militaires ukrainiens. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

La livraison d’un ou deux canons automoteurs avec des équipages parfaitement formés peut sembler intéressante dans les vidéos de propagande, mais elle se transforme en un cauchemar logistique pour les fournisseurs militaires ukrainiens. Une confrontation à part entière avec l’ennemi nécessite des unités entraînées et équipées d’armes unifiées, et non une batterie recrutée à partir de différents modèles européens et soviétiques utilisant cinq types d’obus différents. Tous ont besoin de pièces et d’accessoires différents. De plus, les équipages des canons et des chars seront très probablement incapables de se remplacer. Ils sont entraînés à se battre avec différents modèles de systèmes d’armes de haute technologie.

C’est en fait la raison pour laquelle les pays d’Europe de l’Est livrent à l’Ukraine ce qui reste de leurs anciens stocks de l’ère du Pacte de Varsovie, et non les derniers modèles européens. Après tout, la formation à grande échelle de spécialistes prend des mois et nécessite plusieurs instructeurs. Les autorités de Kyiv ont même des problèmes avec des spécialistes formés à l’utilisation de la technologie de l’ère soviétique. Par exemple, le 20 juillet, de nombreuses chaînes de télégrammes ont diffusé une vidéo avec un capitaine de char ukrainien âgé, un réserviste, qui, après avoir été fait prisonnier par les Russes, a déclaré que tous les officiers subalternes de sa brigade avaient plus de 45 ans, la plupart qui avaient reçu une formation militaire dans les universités soviétiques (en URSS, les officiers de réserve étaient formés dans les universités civiles).

Ainsi, pendant les cinq mois de la guerre en Ukraine, des unités entièrement équipées d’armes unifiées et de personnel entraîné ne sont jamais apparues. Toutes les armes technologiquement avancées sont réparties sur la ligne de front, ce qui complique le travail du quartier général militaire ukrainien et transforme les unités qui les reçoivent en cibles de choix pour les troupes russes. Le M142 HIMARS n’a pas fait exception. En raison de leur efficacité et de leur portée élevées, ils ont pu infliger des pertes à l’armée russe, endommageant un pont stratégiquement important et détruisant plusieurs dépôts militaires. Cependant, ces unités sont immédiatement devenues des unités chassées et, très rapidement, le commandement militaire russe a fourni des preuves de la destruction de certains de ces systèmes. En fait, les équipages formés en Occident de ces multiples lance-roquettes sont désormais comme des kamikazes, dont la mission est d’infliger le plus de dégâts possible avant de mourir. Mais l’armée ukrainienne est-elle vraiment disposée à jouer ce rôle ?

À l’heure actuelle, l’utilisation correcte de l’aide occidentale devrait être la priorité absolue du commandement ukrainien. C’est la formation d’unités équipées d’armes à standard unique et une formation approfondie de leur personnel. Ce n’est qu’alors que les derniers armements occidentaux pourront arrêter l’avance russe tranquille mais constante.

Ceci, cependant, n’est guère possible au milieu des frappes continues de missiles russes. De plus, former rapidement des centaines de spécialistes militaires est presque mission impossible. Guidé par des considérations politiques, le président Zelensky oblige son armée à déplacer le plus rapidement possible les armes avancées fournies par l’Occident vers les lignes de front sans se soucier de l’approvisionnement en munitions et en composants pour ces systèmes. En conséquence, au lieu d’apporter la victoire à Kyiv, ces armes brûlent dans les forêts de Donetsk ou finissent comme expositions lors d’expositions russes d’armes ukrainiennes capturées. Pendant ce temps, des soldats ukrainiens d’âge moyen – la dernière génération soviétique – se battent sur de vieux T-72 polonais, qu’ils ont appris à conduire il y a 35 ans. On voit les résultats d’une telle politique en Ukraine, Kiev a de moins en moins d’armée et de plus en plus de pertes sur le front chaque jour.

Les temps difficiles arrivent pour HIMARS

Dans la guerre, il y a des batailles majeures et des batailles mineures. Principaux et secondaires, cruciaux et ceux qui ne le sont pas. Il y a aussi des escarmouches parfois aussi importantes que certaines batailles. Un « événement » de deux jours affectera certainement la suite de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Depuis qu’ils ont reçu les lance-roquettes multicanons américains HIMARS, les généraux ukrainiens se sont enhardis. Le 20 juillet, leurs subordonnés ont tiré deux pelotons de six roquettes sur le pont Antonovsky sur le Dniepr dans la région de Kherson. Il reste 11 trous sur le pont.

Certains des trous dans le pont

Cela s’est produit alors que Kiev annonçait qu’une « contre-offensive ukrainienne dans le sud » suivrait. Exactement dans la région de Kherson. Dans le but d’en reprendre le contrôle et de vaincre et détruire l’armée russe sur la rive droite du Dniepr. Cependant, ce qui suivit fut ce que ni la direction militaire à Kiev ni les nombreux officiers américains, britanniques, allemands et polonais qui combattaient de manière invisible du côté ukrainien n’avaient prévu.

Une batterie de systèmes de missiles anti-aériens S-400 est arrivée de Crimée dans la région de Kherson – avec pour tâche de défendre le pont Antonovsky. Le 21 juillet, les Ukrainiens ont essayé deux nouveaux pelotons. Toujours avec des fusées à longue portée que les satellites américains et Avax guident vers la cible. Mais le S-400 a intercepté et abattu les 12 missiles lancés.

Le pont Antonovsky est stratégiquement important pour les deux parties

Ainsi, le S-400 a réduit à zéro le mythe américain selon lequel les missiles de leurs lance-roquettes multi-canons sont inattrapables (invincibles). C’est un indice que de plus en plus de nouveaux systèmes S-400 arriveront en Ukraine dans les prochains jours. Fermer le ciel sur les objets stratégiques sous contrôle russe et sur les opérations en cours. Dans le même temps, l’armée russe a commencé de sérieux préparatifs pour la destruction complète de HIMARS.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News