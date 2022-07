Wilfried Blériot, 32 ans, a été tué au combat, selon la Légion internationale ukrainienne dans un message Facebook du 4 juin 2022. Il affiche la tache en noir et blanc de la division misanthropique ouvertement fasciste, qui fait partie du bataillon Azov.

L’Ukraine est projetée comme une force imparable de combattants héroïques sur le champ de bataille par les médias occidentaux et elle a inspiré des milliers de « volontaires » du monde entier à affluer pour rejoindre la lutte contre la Russie.

Les « volontaires » peuvent être payés 3400 dollars américains par mois s’ils décident de travailler sous le gouvernement ukrainien ou peuvent même gagner 1000 à 2000 dollars américains par jour s’ils décident de travailler pour des entrepreneurs privés, ce qui les qualifie de mercenaires. Ils peuvent postuler en remplissant un formulaire à l’ambassade d’Ukraine la plus proche pour être contrôlés en toute impunité, puis envoyés au combat sans faire face à aucune opposition des gouvernements occidentaux.

Cependant, lorsque les volontaires rejoignent le combat, ils sont confrontés à une réalité bien éloignée des contes de fées qui n’ont cessé de défrayer la chronique depuis le début du conflit. Ils sont confrontés à une logistique abyssale, à la corruption et à la réalité d’aller à l’encontre des forces russes.

Paul Hughes, volontaire canadien qui a servi dans le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, a décrit la terrible logistique des forces ukrainiennes en disant :

« Je pense qu’il faudrait trouver un mot différent de désorganisé », a déclaré Hughes dans une interview depuis Lviv, décrivant la soi-disant Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine.

Le colonel à la retraite des Marines américains Andrew Milburn a même décrit les volontaires comme un fiasco absolu :

« Un essaim de Fantasists pour chaque candidat ayant de l’expérience au combat. Et même l’expérience du combat n’a pas grande importance dans cette guerre, car échanger des coups avec les talibans ou al-Qaïda est très différent de s’accroupir dans un trou de renard glacial se faire pilonner par des tirs d’artillerie. »

Beaucoup ont déclaré s’être sentis abandonnés par le gouvernement ukrainien lorsqu’ils ont découvert qu’ils étaient simplement utilisés comme chair à canon. Certains déclarent devoir vivre avec une seule pomme de terre par jour tout en faisant face à de violents bombardements de l’artillerie russe.

Serhi Lapko, un commandant de compagnie ukrainien en poste dans le Donbass, a déclaré au Washington Post avoir vu sa compagnie passer de 120 membres à 54 après seulement 3 mois de conflit, en raison de morts, de blessés ou de désertions. Il s’est également senti abandonné par l’Ukraine.

« Notre commandement n’assume aucune responsabilité », a déclaré Lapko. «Ils ne s’attribuent que nos réalisations. Ils ne nous donnent aucun soutien.

Des dizaines d’unités ukrainiennes ont refusé de continuer à se battre et ont déposé leurs armes. LIEN Une autre plainte vidéo a été partagée par la 72e brigade des forces armées ukrainiennes. Ils ont mis en ligne une vidéo sur Telegram où ils ont déclaré qu’ils ne se battraient plus en raison du manque d’armes, de soutien et de leadership appropriés.

Les rapports sur l’incompétence des forces ukrainiennes et le manque de respect pour la vie et le bien-être de leurs subordonnés sont nombreux et causent une baisse de moral parmi leurs troupes.

Ce ne sont pas les seuls obstacles auxquels les volontaires sont confrontés lorsqu’ils combattent en Ukraine, ils ne bénéficient pas non plus de la même protection juridique que les soldats ukrainiens réguliers. Puisqu’il s’agit de combattants étrangers, ils sont considérés comme des mercenaires s’ils sont capturés par les forces russes et peuvent même encourir la peine de mort en République populaire de Donetsk (RPD). Les combattants étrangers sont également sous le contrôle de leur propre gouvernement. LIEN, LIEN, LIEN

Par exemple, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), l’agence française de sécurité intérieure, a indiqué qu’elle ne pouvait pas empêcher les gens de partir mais qu’elle pouvait accuser les combattants étrangers de mercenariat ou de complot terroriste si leurs actions en Ukraine enfreignaient les lois françaises.

Étant donné que de nombreux volontaires se retrouvent dans des groupes d’extrême droite nourrissant une idéologie néonazie comme le régiment Azov, qui est connu pour ses violations des droits de l’homme en plus d’afficher fièrement le symbolisme nazi, il ne serait pas surprenant que si les combattants qui ne relèvent pas de L’artillerie russe ou simplement le désert risquent des peines de prison en rentrant chez eux.

