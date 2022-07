Comment le verrouillage d’Ebola en Sierra Leone en 2014 a été un modèle pour les verrouillages COVID

Pour être honnête, je n’avais jamais beaucoup pensé aux blocages d’Ebola en Sierra Leone et au Libéria en 2014 et 2015. Dans le domaine de la santé publique, les blocages en Sierra Leone et au Libéria ont été une première illustration du fait que les blocages étaient inefficaces, mais les gouvernements des pays en développement les nations font parfois des choses étranges ; l’idée que ces blocages pourraient avoir une plus grande importance géopolitique ne m’est jamais venue.

Cela a radicalement changé lorsque j’ai commencé à étudier l’activité des médias sociaux sur les verrouillages avant 2020. Avant 2014, et de 2016 à 2019, il n’y a pratiquement aucune activité sur les médias sociaux concernant les verrouillages. Cependant, ce modèle change brusquement au cours d’une période spécifique : les blocages en Sierra Leone et au Libéria en 2014 et 2015. Au cours de cette période, des millions de tweets de bots apparaissent soudainement, tweetant sans cesse et sans relâche sur le « verrouillage d’Ebola » dans un langage pratiquement identique.

Le premier verrouillage de la Sierra Leone a commencé le 19 septembre 2014. Immédiatement, ce jour-là, une ruée virtuelle de bots a commencé à publier des centaines de milliers de tweets sur le « verrouillage Ebola » de la Sierra Leone, presque tous n’ayant reçu aucun like.

Le premier verrouillage de la Sierra Leone a commencé le 19 septembre 2014. Immédiatement, ce jour-là, les bots ont commencé à publier des centaines de milliers de tweets sur le « verrouillage d’Ebola » de la Sierra Leone dans un langage pratiquement identique, presque tous ne recevant aucun like. pic.twitter.com/9t6kh5nVkz

– LLadany (@lladany) 27 juillet 2022

Le lendemain, le 20 septembre 2014, les bots ont continué à publier des centaines de milliers de tweets sur le « verrouillage d’Ebola » en Sierra Leone. Pratiquement tous ces messages n’ont reçu à nouveau aucun like.

Le lendemain, les bots ont continué à publier des centaines de milliers de tweets soutenant le « verrouillage d’Ebola » en Sierra Leone, recevant pratiquement tous à nouveau zéro like. À la fin des confinements en Sierra Leone en mars 2015, les bots avaient publié des millions de tweets sur le « confinement d’Ebola ». pic.twitter.com/wrQezZPTHk

– LLadany (@lladany) 27 juillet 2022

Au total, la Sierra Leone a imposé trois confinements en 2014 et 2015, qui ont été prolongés au cas par cas, et le Libéria voisin a également imposé le sien. Les bots ont continué à publier des milliers et des milliers de tweets chaque jour pendant toute la durée des blocages de la Sierra Leone et du Libéria jusqu’à leur fin en mars 2015, date à laquelle les bots avaient publié des millions de tweets sur le « blocage d’Ebola » en Sierra Leone et Libéria, pratiquement tous ne recevant aucun like.

Pour les vrais humains, les blocages d’Ebola ne sont jamais devenus un sujet populaire. Malgré les millions de tweets de robots sur le « verrouillage d’Ebola » en 2014 et 2015, à la fin de 2015, seuls six de ces tweets avaient reçu 50 likes ou plus. De plus, avant et après les blocages d’Ebola en Sierra Leone et au Libéria, les blocages au sens épidémiologique ne sont pratiquement jamais discutés sur Twitter. Les mots « verrouillage pandémique » n’apparaissent que trois fois avant 2014, et les mots « verrouillage Ebola » n’apparaissent jamais du tout. Et, malgré les millions de tweets de robots sur les blocages d’Ebola en 2014 et 2015, le sujet disparaît pratiquement au cours des années suivantes ; de 2016 à 2019, les mots « confinement pandémique » n’apparaissent que trois fois, et les mots « confinement Ebola » n’apparaissent que 39 fois.

En 2015, moins de 1,5 % de la population de la Sierra Leone n’avait aucun accès à Internet. La Sierra Leone n’aurait pas pu orchestrer elle-même cette campagne de robots.

Ces faits ne conduisent qu’à une seule conclusion : les confinements de la Sierra Leone et du Libéria en 2014 et 2015 ont été soutenus en partie par une campagne étrangère dans laquelle des robots ont publié des millions de messages sur les réseaux sociaux, tous utilisant spécifiquement le mot « confinement ».

Le verrouillage n’avait pas d’histoire en Sierra Leone et au Libéria avant 2014, tout comme le verrouillage n’avait aucun précédent dans le monde occidental et ne faisait partie d’aucun plan de lutte contre la pandémie d’un pays occidental avant 2020. Le verrouillage était utilisé périodiquement par le gouvernement chinois avant cette date, comme en 2003.

La présence d’une campagne de robots étrangers impliquant des millions de messages faisant spécifiquement la promotion du « confinement » en Sierra Leone et au Libéria en 2014 et 2015 – où la politique n’avait pas d’antécédents – sert de preuve irréfutable qu’un modèle pour exporter la politique de confinement vers des pays extérieurs de la Chine existait en 2014.

Il existe de nombreuses autres similitudes étranges. Comme en 2020, les blocages d’Ebola en Sierra Leone en 2014 ont été accompagnés d’une campagne bizarre des principaux médias internationaux admirant les rues vides du pays, quel que soit le bilan humain.

On ne sait pas tout à fait ce que faisaient les bots en publiant des millions de messages pendant les blocages d’Ebola. Cependant, il semble qu’ils essayaient au moins en partie de noyer les discussions sérieuses et la dissidence contre les blocages – presque comme le piratage de la réalité elle-même.

Cette stratégie semble avoir été efficace. Tout comme en 2020, il était bien connu et largement rapporté dans la communauté épidémiologique que les confinements ne fonctionneraient pas – et n’ont finalement pas fonctionné – mais les gouvernements ont quand même continué à les appliquer. Et, comme en 2020, les fermetures de 2014 ont entraîné une famine généralisée, des pénuries d’eau, des émeutes et des tentatives de fuite.

Pourtant, comme en 2020, ces abus ont reçu l’approbation discrète des organisations internationales de défense des droits humains. Ils ont même lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour #ZeroEbola.

Le New York Times a même demandé au même gars, Donald McNeil, d’écrire à peu près le même article en 2014 que celui qu’il avait écrit en 2020, célébrant le retour de ce qu’il a qualifié avec admiration de politique «médiévale». Comme McNeil l’a écrit en 2020 pour faire l’éloge des fermetures de la Chine : « Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a pu boucler la ville de Wuhan, où l’épidémie de Covid-19 a commencé, car la Chine est un endroit où un dirigeant peut se demander, ‘ Qu’est-ce que Mao ferait ? » et faites-le. » On estime que 65 millions de personnes sont mortes de faim, de surmenage et de violence d’État pendant le règne de Mao. McNeil a été licencié du New York Times plus tard en 2020, bien que la publication n’ait pas admis que son licenciement était lié à des verrouillages.

L’importance de cette campagne pro-confinement en 2014 ne peut être surestimée. Même parmi les sceptiques du verrouillage, l’opinion largement répandue est que le monde a essentiellement basculé dans le verrouillage en 2020. Bien que la campagne mondiale de propagande de verrouillage de la Chine utilisant des dizaines de milliers de bots dans pratiquement toutes les langues et tous les dialectes du monde soit bien documentée, les modérés ont fait valoir que cette campagne représentait simplement la Chine célébrant son propre « succès » contre Covid – qu’il soit réel ou non – plutôt que tout plan prémédité d’exporter le verrouillage comme politique.

Les faucons comme moi ont longtemps soutenu que cette vision était géopolitiquement naïve. Les bureaucraties gouvernementales massives ne rejettent pas soudainement leurs plans en cas de pandémie et ne saisissent pas par accident des pouvoirs d’urgence indéfinis.

De plus, comme la Chine n’a jamais connu d’épidémie d’Ebola, on ne peut pas dire que la Sierra Leone ait importé des mesures de confinement afin de copier le « succès » de la Chine. En 2014, la Chine n’a pas eu de « succès » à copier, mais les blocages ont quand même été exportés. Les modérés ont fait valoir que l’exportation des confinements en 2020 était principalement motivée par la perception du succès de la Chine contre Covid, mais les confinements en Sierra Leone et au Libéria démentent cette notion.

Au contraire, le théâtre de la copie de la Chine était, au mieux, une invitation cordiale aux élites du monde entier à rejoindre le PCC dans le bal masqué de la tyrannie – et, au pire, une forme de démenti plausible pour une invitation que beaucoup d’entre eux avaient déjà accepté. La Sierra Leone et le Libéria étaient la répétition générale de l’événement principal.

Michael P Senger est avocat et auteur de Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World. Cet article a été initialement publié sur Substack.

Pour approfondir cette problématique

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia