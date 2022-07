La Russie quitte l’OMS et l’OMC.

La Russie va-t-elle quitter l’OMS, l’OMC et les autres agences des Nations Unies ?

La Russie est-elle sur le point de quitter l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – et éventuellement d’autres organismes onusiens et internationaux ?

Ce sujet a reçu peu ou pas de couverture par les grands médias occidentaux.

Selon le vice-président de la Douma russe, Piotr Tolstoï, le gouvernement russe évalue la possibilité de se retirer d’un certain nombre d’agences des Nations unies, notamment l’OMS et l’OMC, qui, selon eux, font plus de mal que de bien à la Russie. Cela peut être particulièrement le cas avec l’OMC que la Russie n’a rejoint qu’en 2012 après 8 ans de négociations, car l’OMC permet aux pays sous le programme de sanctions occidentales d’augmenter les tarifs sur les marchandises russes bien au-delà des directives de l’OMC.

L’OMC a supprimé le statut de « nation la plus favorisée » de la Russie en réponse à son invasion de

l’Ukraine, ce qui a conduit plusieurs pays à suspendre les préférences commerciales de Moscou et à imposer des droits de douane supérieurs à ce que les règles de l’OMC autorisent généralement. L’OMC, créée en vertu de la Charte des Nations Unies, ne doit pas prendre de décisions politiques en faveur ou contre un membre de ses 164 organisations membres.

Sous la pression des gouvernements américain et européen, des centaines d’entreprises occidentales, d’Adidas, McDonald’s et Pepsi à BP, Renault, British American Tobacco, Starbucks et bien d’autres, se sont retirées de Russie par crainte de sanctions occidentales directes. McDonald’s a déclaré que son coût pour quitter la Russie équivalait à 1,3 milliard de dollars. Le sacrifice en vaut-il la peine ?

Qu’à cela ne tienne, cela contribue à la propagande anti-russe – qui, en soi, contribue à la pression occidentale toujours croissante pour un « changement de régime ».

Quant à l’OMS – alors que l’agence prétend être apolitique, en réalité c’est tout le contraire, uniquement politique. L’OMS, sous la pression de Bill Gates et des États-Unis, n’a jamais approuvé le Sputnik V russe comme « vaccin » officiel – comme Pfizer, J&J, Moderna et tous les faux vaxx occidentaux.

L’OMS s’est jointe à l’Occident pour condamner la Russie pour la guerre en Ukraine, sans jamais examiner les raisons qui ont pu déclencher la guerre et sans jamais examiner les effets sur la santé de 8 ans de bombardement et d’agression de la région du Donbass par le régime de Kiev avec l’aide de Neo – Bataillons nazis Azov.

Bien qu’aucune guerre ne soit justifiée, l’analyse des raisons qui ont conduit à la guerre pourrait aider à négocier la paix et à prévenir d’autres guerres.

L’OMS n’a pas non plus évalué de manière indépendante les dommages causés aux établissements de santé et aux habitants de l’est de l’Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février 2022. Parce que la plupart, sinon la totalité, des attaques contre les établissements de santé du Donbass, ainsi que le meurtre pur et simple de civils, selon Kiev et l’ouest confirme, ont été infligées par la Russie, alors qu’en fait le gouvernement ukrainien lui-même a déployé des « faux drapeaux » contre son propre peuple.

Il appartiendrait à une OMS neutre d’analyser les causes des rapports de masse sur les décès, les maladies et les blessures. Ne pas le faire et simplement soutenir la version occidentale est une grave violation de la Constitution de l’OMS et de son rôle dans la détermination de la cause de la détérioration de l’état du bien-être d’une société.

Aucune guerre n’est justifiée – y compris les guerres économiques (sanctions), les guerres avec la peur comme arme principale et les guerres détruisant la nourriture, provoquant la famine et la mort. La Commission des droits de l’homme de l’ONU ne s’est pas prononcée contre la grande réinitialisation du FEM (WEF), pas plus que l’ONU. En fait, le 13 juin 2019, l’ONU a signé un cadre de partenariat stratégique avec le FEM (WEF), décrivant les domaines de coopération, notamment le tristement célèbre Agenda 2030 des Nations Unies.

Ce faisant, les 193 membres de l’ONU ont non seulement perdu son lustre (s’il en avait encore), mais surtout son rôle d’arbitre de la paix dans le monde et de défenseur de la justice et des droits de l’homme. Le FEM (WEF) est une ONG incroyablement riche au service des Big-Big Finance et des oligarques individuels.

La grande réinitialisation qui était en préparation bien avant l’accord-cadre de partenariat avec l’ONU, est le mécanisme de contrôle ultime des ressources mondiales et de l’humanité.

La Russie est non seulement de loin le plus grand pays du monde, en termes de surface, mais sans doute aussi de loin le plus riche en termes de ressources naturelles. La Russie est donc dans le collimateur des forces de l’empire occidental, y compris et avant tout le FEM (WEF) et ses gestionnaires.

Par conséquent, le ministère russe des Affaires étrangères a raison lorsqu’il affirme que de nombreuses institutions de l’ONU travaillent contre les intérêts de la Russie – ce qui est une bonne raison de les quitter.

Un regard rétrospectif sur l’histoire récente peut donner un aperçu des raisons pour lesquelles la Russie, et en particulier le président Poutine, est tellement calomniée et carrément détestée par l’Occident – bien sûr, soutenue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par la propagande médiatique corrompue de l’Occident.

L’Occident aurait aimé que Boris Eltsine (10 juillet 1991 – 31 décembre 1999) reste au pouvoir au XXIe

siècle. Eltsine a permis à l’Occident – principalement la FED, le FMI et la Banque mondiale – de ravager et de privatiser l’économie publique russe pendant ses dix ans de mandat.

Peut-être par remords pour sa clémence envers la déprédation occidentale de son pays, Eltsine cherchait un successeur fort et intellectuellement brillant. En août 1999, il a nommé l’officier du KGB alors peu connu, Vladimir Poutine, au poste de Premier ministre. C’était un signe clair que le président Eltsine préparait Poutine à diriger le Kremlin.

Personne en Occident ne soupçonnait Poutine d’avoir fait passer la Russie de ses genoux à une position de puissance mondiale à part entière. Et cela en moins de deux décennies.

La Russie, proche alliée de la Chine et membre actif de l’intégration orientale, survivra non seulement à la pression mais prospérera sous la pression calomnieuse.

Quitter les agences néfastes de l’ONU peut donner à d’autres pays pensants qui voulaient, mais n’ont pas osé jusqu’à présent, prendre des mesures aussi drastiques, un signal qu’eux aussi feraient mieux de ne pas appartenir à ce réseau international corrompu par l’Occident, y compris l’Europe Syndicat.

