Au petit matin du 29 juillet, les forces de Kiev ont bombardé un centre de détention pour prisonniers de guerre ukrainiens (POW) dans le village d’Elenovka, dans la République populaire de Donetsk. Le coup a été porté précisément à la caserne dans laquelle étaient détenus les soldats capturés du régiment ukrainien nazi Azov.

Le ministère russe de la Défense a confirmé l’attaque. Selon le ministère russe de la Défense et les autorités locales, les troupes ukrainiennes ont utilisé plusieurs lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis pour frapper le centre de détention.

Initialement, le ministère russe de la Défense a signalé que 40 prisonniers de guerre ukrainiens avaient été tués et 75 autres blessés. Plus tard, le quartier général de la défense territoriale de la RPD a signalé que le nombre de morts dans la frappe de missiles était passé à 53. Les forces de la RPD continuent de nettoyer les débris, de sorte que le nombre de victimes pourrait augmenter. Huit employés du centre de détention ont subi des blessures de gravité variable.

L’attaque a eu lieu vers deux heures du matin. Les cibles étaient des casernes, où seuls des militants d’Azov étaient détenus. La cible a été touchée avec succès, ce qui signifie que la reconnaissance et la détermination de la cible ont été effectuées à l’avance.

Fragments d’obus pour HIMARS retrouvés sur place :

Le ministère russe de la Défense a affirmé que « la provocation flagrante a été commise dans le but d’intimider les militaires ukrainiens et d’empêcher leur reddition ». Un grand nombre de militaires ukrainiens ont volontairement déposé leurs armes, car ils connaissent l’attitude humaine envers les prisonniers de guerre de la part de la Russie.

Une autre raison du meurtre de dizaines de combattants ukrainiens était qu’après des mois de silence, les combattants d’Azov ont commencé à témoigner sur les crimes de guerre ordonnés par le régime de Kiev et commis par des nazis ukrainiens et des militaires des forces armées ukrainiennes, y compris contre des prisonniers de guerre et des civils russes.

« Le bombardement du centre de détention provisoire d’Elenovka a commencé parce que « Azov » capturé a commencé à parler », a déclaré le chef du DPR Denis Pushilin.

Le nombre d’entretiens avec des prisonniers du régiment d’Azov partagés par les autorités de la RPD a récemment augmenté. Les nazis ukrainiens n’étaient pas bavards. Ils étaient sûrs que le régime de Kiev les échangerait bientôt car ils ont été glorifiés en héros lors du siège de l’usine d’Azovstal. Ces dernières semaines, ils ont probablement perdu tout espoir. De plus en plus de membres du régiment d’Azov confirment les crimes de guerre commis par des « héros ukrainiens ».

Par exemple, au cours de la semaine dernière, les interviews suivantes ont été partagées en ligne :

Pilyavsky Andrey Evgenievich, né le 22 avril 1973, sergent de l’unité militaire 3057 du régiment Azov, a décrit comment ils ont tué des civils à Marioupol.

Le prisonnier de guerre ukrainien du bataillon nazi Azov, Dmitry Kozatsky qui avait un indicatif d’appel Orest, était l’un de ceux qui étaient responsables du service de presse du régiment. Il a reçu des prix internationaux pour ses photos d’Azovstal. Il a confirmé que l’ordre d’assassiner des prisonniers de guerre russes avait été donné directement par le bureau du président Zelinsky.

Les militants d’Azov ont beaucoup parlé de leurs crimes contre les civils, des exécutions extrajudiciaires, de la torture et ont confirmé que les plus hauts dirigeants du pays étaient impliqués dans la terreur contre les civils.

La frappe de Kiev en elle-même est à la fois une tentative de faire taire pour toujours et d’intimider ceux qui ont survécu. Après que le régime de Kiev a confirmé qu’il était prêt à tuer ses propres « héros », les nazis ukrainiens restants témoigneront probablement sur la véritable essence de leur commandement et fourniront davantage de témoignages sur les crimes de guerre de l’armée ukrainienne.

Le régime de Kiev a traditionnellement lancé une campagne médiatique pour tenter de cacher la vérité. Ils auraient déclaré que l’attaque avait été menée par les Russes. Dans le même temps, diverses versions sont immédiatement apparues, les unes plus absurdes que les autres.

Les médias ukrainiens citant des autorités ukrainiennes anonymes rapportent que les prisonniers ont été transférés à Elenovka quelques jours avant l’attaque. Le fait de la détention de prisonniers ukrainiens à Elenovka était bien connu. Les combattants d’Azov sont détenus à Elenovka depuis des mois, depuis leur reddition à l’usine d’Azovstal. Il a été publiquement déclaré par la RPD et les responsables militaires russes. Cela a été confirmé par de nombreux reportages vidéo filmés dans ce centre, montrant des combattants d’Azov.

La prétendue frappe russe a été expliquée par diverses raisons, y compris les tentatives de l’armée de la RPD de cacher les tortures et les crimes contre les prisonniers de guerre ukrainiens. Cependant, de nombreux témoignages de prisonniers de guerre confirment qu’ils étaient en bonne santé et bien traités.

La vidéo montrant les obus HIMARS sur place ne laisse place à aucune spéculation du côté de Kiev.

La valeur des combattants d’Azov capturés pour la Russie et la RPD est extrêmement élevée, car la propagande ukrainienne antérieure leur avait donné l’image de héros. Tout développement avec les prisonniers était en faveur de la Russie et a causé d’importants dommages informationnels et psychologiques à Kiev.

La coopération des membres d’Azov avec les autorités de la RPD révèle les ordres criminels de leurs commandants et des autorités de Kiev, y compris leurs crimes contre des civils. Les prisonniers qui ont refusé de coopérer à l’enquête intéressaient les Russes en tant que fonds d’échange pour le sauvetage d’officiers russes et de la RPD de haut rang ou d’autres prisonniers de guerre de valeur. Dans le troisième scénario, les combattants d’Azov auraient été condamnés sur le territoire de la RPD, ce qui aurait montré l’incapacité de Kiev à tenir ses promesses retentissantes de libérer les « héros de Marioupol ».

Ainsi, Kiev avait un motif de poids pour résoudre le problème de la manière la plus simple, pour tuer des dizaines de ses propres « héros ».

Cependant, des centaines d’autres combattants d’Azov sont restés en vie. Une attaque répétée de Kiev sur le lieu de leur détention ne fera qu’exaspérer les prisonniers ukrainiens restants. Les prisonniers de guerre n’auront d’autre moyen que d’intensifier la coopération avec les autorités locales afin d’augmenter leur valeur pour les Russes, qui peuvent les sauver des obus ukrainiens.

