Les différends notoires entre les États-Unis et le Mexique sur le secteur de l’énergie (et la raison de l’attaque contre Lopez Obrador)

Les présidents du Mexique et des États-Unis, Andres Manuel Lopez Obrador et Joe Biden, lors d’une réunion à Washington, le 12 juillet 2022Chris Kelponis / Gettyimages.ru

Le 20 juillet, les États-Unis ont annoncé qu’ils demanderaient des consultations avec le Mexique pour le règlement des différends sur les questions du secteur de l’énergie, conformément au traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC).

Ces consultations portent sur certaines décisions que le Mexique a prises et qui, aux yeux de Washington, « minent les entreprises américaines et l’énergie produite aux États-Unis, au profit de la compagnie d’électricité d’État mexicaine, la Federal Electricity Commission (CFE), ainsi que la compagnie pétrolière et gazière publique Petroleos Mexicanos (PEMEX) ».

En un mot, les États-Unis appellent le Mexique à faire passer la souveraineté de notre pays avant les profits des entreprises américaines. Ils étaient tellement habitués à faire ce que les entreprises et les gouvernements américains voulaient au Mexique, qu’une position de bon sens les a surpris et indignés, et ils ont cherché un moyen de s’en tirer.

La problématique du secteur de l’énergie a toujours été extrêmement complexe depuis plus de 150 ans. Le Mexique a pu nationaliser l’industrie pétrolière en 1938, profitant de la situation dans laquelle le monde était à la veille d’une conflagration mondiale.

Depuis quelques années, nous constatons que la question prend de plus en plus d’importance géopolitique parce que le conseil international a également été reconfiguré. Nous connaissons tous les invasions constantes au Moyen-Orient à cause du pétrole. L’Europe a longtemps compté sur le gaz russe, turc, iranien et algérien pour réchauffer ses hivers.

L’année dernière, l’Espagne a connu des crises sociales majeures liées à la corruption dans le secteur de l’énergie et à la hausse des tarifs de l’électricité, tandis que la France vient de nationaliser la plus grande compagnie d’électricité du pays et a augmenté ses investissements dans l’énergie nucléaire. L’Allemagne et l’Angleterre, pour leur part, subiront une réduction du gaz russe plus importante que d’habitude et un second semestre 2022 compliqué est en vue pour l’Europe pour cette raison.

Aux États-Unis, il y a eu des coupures de courant majeures au Texas au cours de l’année écoulée, laissant les communautés sans électricité pendant des jours, voire des semaines. Et des problèmes similaires se sont déjà produits en Californie et à New York.

Au Mexique, le néolibéralisme a tenté pendant de nombreuses années de démanteler à la fois la Commission fédérale de l’électricité (CFE) et Petróleos Mexicanos (Pemex) et que le secteur énergétique mexicain resterait entre des mains privées. En plus de corrompu, stupide. De toute évidence, le pétrole, le gaz et l’électricité restent des activités très rentables pour quiconque y participe. Mais, même si elles n’étaient pas économiquement rentables, elles ont des problèmes de sécurité nationale qui ne peuvent être laissés à des parties privées ou à des gouvernements étrangers. On le voit bien aujourd’hui avec ce qui se passe en Europe.

C’est pourquoi Lopez Obrador a toujours proposé la souveraineté énergétique. Son objectif est que l’industrie nationale de l’électricité joue à nouveau un rôle de premier plan dans la production d’électricité, car c’est un moyen de préserver l’autosuffisance comme condition pour garantir la sécurité nationale et le droit humain à une vie digne.

Dans cette chronique, nous avons commenté à plusieurs reprises les réformes de l’industrie électrique au Mexique et les différends qui ont surgi à ce sujet entre le gouvernement Lopez Obrador et des entreprises privées, principalement espagnoles, comme Iberdrola. Dans d’autres gouvernements, les relations entre les conservateurs mexicains et espagnols ont donné lieu à un important réseau de corruption dont les entreprises espagnoles ont grandement profité.

Mais n’étaient pas les seuls. Plusieurs entreprises américaines ont également obtenu de juteux contrats dont la légalité doit être remise en cause, tant pour tout ce qui touche à d’éventuels actes de corruption, qu’aux questions de souveraineté énergétique et de sécurité nationale.

Mais il semble qu’il y ait ceux qui ne veulent pas se rendre compte que le Mexique vit à une autre époque. Ce ne sont plus ceux d’être l’arrière-cour ou la soumission aux intérêts de l’empire. Ce ne sont plus ceux de la grande époque néolibérale, ni au Mexique ni dans le reste du monde. Ce ne sont pas non plus ceux du conservatisme mexicain et du fétichisme envers l’étranger, ce que nous appelons au Mexique le malinchismo.

Mais comme certaines entreprises ne comprennent pas qu’il s’agit d’autres temps, elles sont allées porter plainte auprès de leur gouvernement pour qu’il vienne à leur secours. Au lieu de s’adapter à la nouvelle ère, ils veulent que le gouvernement américain initie des disputes diplomatiques afin qu’ils puissent continuer avec le favoritisme d’antan.

Et le président Biden est tombé dans ce pétrin. Ce n’est pas surprenant. Le président américain n’est pas aussi puissant qu’il y paraît. Déjà dans le passé, Clinton et Obama agissaient en tant qu’employés de Wall Street et du système financier, tandis que la dynastie Bush et les républicains répondaient aux intérêts de l’industrie de l’énergie de guerre, où ils possèdent plusieurs entreprises.

Biden, contrairement à d’autres démocrates plus liés au secteur financier, a des liens personnels avec le secteur de l’énergie. Son fils, Hunter Biden, a reçu jusqu’à 50 000 dollars par mois pour avoir siégé au conseil d’administration de Burisma, une société énergétique ukrainienne, de 2014 à 2019. Et aujourd’hui, Joe Biden oblige le gouvernement américain à agir en tant qu’avocat privé des grandes multinationales.

Le chemin qui nous attend n’est pas facile, ni pour les États-Unis ni pour le Mexique. Si Washington se prévalait du T-MEC dans le secteur de l’énergie, d’autres secteurs tels que l’automobile ou les produits laitiers, où les différends existants avec le Mexique et le Canada pourraient s’aggraver, devraient également être soigneusement examinés. Ou les États-Unis pensent-ils que leurs entreprises sont immaculées et ne violent jamais les traités internationaux ?

Ce ne sera pas non plus une promenade de santé pour le Mexique, mais le calendrier semble lui être favorable car les concertations et leurs définitions techniques et juridiques pourraient durer jusqu’en mai 2023, ce qui laisse une marge de manœuvre suffisante pour des négociations politiques, qui ne sont pas sans rapport. à ce qui se passe dans le reste du monde, notamment avec la Russie et la Chine.

Et comme si cela ne suffisait pas, López Obrador a déjà annoncé qu’il préférait sortir du T-MEC plutôt que de perdre sa souveraineté ou d’être la marionnette d’un gouvernement étranger. Il convient de noter qu’une position plus complète sur la question sera annoncée le 16 septembre, à l’occasion de la célébration de l’indépendance du Mexique.

C’est un épisode de plus d’une histoire qui a encore plusieurs chapitres à parcourir.

Javier Buenrostro

@BuenrostrJavier

Les déclarations et opinions exprimées dans cet article relèvent de la seule responsabilité de l’auteur et ne représentent pas nécessairement le point de vue de RT.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT