Les vaccins Covid n’offrent aucune protection contre la mort, suggèrent les données de l’ONS

Les dernières données de l’ONS sur les décès par statut vaccinal montrent que sur les 5 678 décès de Covid en avril et mai, 93 % soit 5 276 concernaient des personnes vaccinées. Étant donné que le tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus rapporte que 93 % de la population de plus de 12 ans a reçu une première dose de vaccin, 87 % a reçu une deuxième dose et 70 % a reçu une troisième dose, ces données du monde réel suggèrent que les vaccinés n’ont pas fait mieux que les non vaccinés pour être protégés contre la mort.

La ventilation par âge n’améliore pas les perspectives. Dans la cohorte des 50-59 ans, en avril 86 % et en mai 87 % des décès concernaient des personnes vaccinées, contre 87 % de la cohorte vaccinée avec au moins une dose. Dans la cohorte 60-69, en avril 88% et en mai 91% des décès concernaient des personnes vaccinées contre 91% de la cohorte. Dans la cohorte 70-79, en avril 94 % et en mai 90 % des décès concernaient des personnes vaccinées, contre 92 % de la cohorte. Dans la cohorte des plus de 80 ans, en avril et mai, 94 % des décès concernaient des personnes vaccinées, contre 94 % de la cohorte. Notez que la définition de l’ONS d’un décès par Covid inclut les décès où Covid est mentionné n’importe où sur le certificat de décès, pas nécessairement comme cause sous-jacente.

De nombreux lecteurs connaissent le débat en cours sur les statistiques de vaccination et la taille de la population non vaccinée. Nous savons combien de personnes ont été vaccinées avec les première, deuxième, troisième et quatrième doses de vaccin, mais nous ne savons pas quelle est la population du Royaume-Uni, nous ne pouvons donc pas savoir exactement quel pourcentage de la population les vaccinés représentent. Cependant, nous pouvons avoir une assez bonne estimation. La figure 1 est tirée du tableau de bord Covid et montre qu’un peu plus de 90 % de la population a reçu une première dose, un peu moins de 90 % une deuxième dose et un peu moins de 70 % une troisième dose.

Figure 1

Bien sûr, la prise de vaccin varie considérablement avec l’âge et l’efficacité (ou le manque d’efficacité) du vaccin dépend du nombre de doses que vous avez reçues et du moment où vous avez reçu votre dernière dose.

La figure 2 montre la couverture vaccinale pour les trois premiers cycles de vaccination, mais pas la deuxième campagne de rappel du printemps chez les plus de 75 ans. Sur le côté droit du graphique, j’ai tracé les lignes 90 %, 80 % et 70 % en rouge pour faciliter la lecture. J’ai ensuite écrit en rouge les cohortes d’âge qui se répartissent en différentes tranches de pourcentage. En gros, 90 % des personnes de plus de 70 ans ont reçu les trois doses alors que si vous regardez les 50-59 ans, vous verrez que seuls 75 % environ ont reçu la dose de rappel.

J’ai ensuite inséré un tableau montrant l’absorption approximative des différentes doses de vaccin par cohorte d’âge qui sera ensuite utilisé pour comparer l’absorption du vaccin aux données sur les décès.

Figure 2

Je dois ajouter que ce niveau de précision est quelque peu fallacieux et surestime le pourcentage des différentes cohortes d’âge qui ont pris les vaccins. Il y a eu beaucoup de controverse sur le pourcentage de vaccination en raison du mystère entourant la population du Royaume-Uni. Le problème a été abordé pour la première fois par le professeur Sir David Spiegelhalter, qui a évoqué les complications liées aux ensembles de données NIMS et ONS ; J’ai écrit un article contestant certaines de ses découvertes ici. Le professeur Norman Fenton a également couvert cela dans sa récente revue critique de l’émission « Unvaccinated » de la BBC. Je ne reviendrai pas sur le débat ici, sauf pour dire que je pense que la plupart conviendraient que les estimations de la proportion de personnes vaccinées par groupe d’âge ont tendance à être un peu surestimées, alors considérons-les simplement comme un plafond.

Il convient peut-être également de noter que le professeur Fenton a également critiqué les données de l’ONS pour avoir sous-estimé les décès de Covid, mais, comme pour le pourcentage de vaccination, je vais utiliser les chiffres de l’ONS car c’est ce que le gouvernement a publié.

L’ONS a publié « Deaths by vaccination status, England » le 6 juillet. Comme beaucoup d’autres, je me plaignais du fait que depuis la fin du mois de mars, aucune donnée brute n’avait été publiée montrant les décès par statut vaccinal. Ce fut une agréable surprise pour moi que ce nouveau rapport comble ce manque à gagner et inclue les décès par statut vaccinal pour avril et mai.

La figure 3 montre le nombre de décès de Covid par statut vaccinal pour avril et mai 2022. En avril, il y a eu 4 119 décès de Covid, dont 3 837 de personnes vaccinées avec au moins une dose, soit 93 % du total. En mai, 1 559 décès de Covid ont été enregistrés dont 1 439 de personnes vaccinées, soit 92 % du total. Ces chiffres sont conformes à la proportion de décès parmi les vaccinés figurant dans les données de l’UKHSA jusqu’au moment où les données ont cessé d’être publiées fin mars. Le rapport final peut être trouvé ici, avec les données du monde réel trouvées dans les tableaux 12 et 13, qui montrent que la proportion de décès par statut vaccinal était à peu près la même qu’en avril et mai.

Figure 3

Le pourcentage maximum de la population vaccinée est légèrement supérieur à 90%, mais le pourcentage de décès en avril et mai était également supérieur à 90%. Pourquoi est-ce important? Parce que, ce qui est toujours nécessaire dans toute expérience, c’est un «groupe témoin», un groupe de personnes qui n’ont pas participé au médicament expérimental, au vaccin ou à tout ce qui faisait l’objet de l’étude. Si les vaccins sont efficaces pour prévenir les décès, vous vous attendez à voir un taux de décès plus élevé parmi les personnes qui n’ont pas pris les vaccins. Mais nous ne le faisons pas.

Rentrons un peu plus dans le détail. Environ 99% des décès en avril et mai sont survenus chez les plus de 50 ans, je ne regarderai donc que ces groupes d’âge plus âgés.

Figure 4

Dans la cohorte des 50-59 ans, il y a eu 105 décès en avril et 47 en mai. En avril 86% et en mai 87% des décès concernaient des personnes vaccinées. La troisième colonne en gris montre le pourcentage estimé de personnes de cette cohorte d’âge qui n’avaient ni vaccin ni reçu les différentes doses. Les non vaccinés ne semblent pas avoir souffert de manière disproportionnée par rapport aux vaccinés. Alors qu’au moins 13% de cette cohorte n’ont jamais reçu de dose de vaccin, ils ont représenté moins de 14% des décès en avril et mai.

Figure 5

La figure 5 montre que c’est la même histoire dans la cohorte des 60-69 ans. En avril, il y a eu 284 décès dont 250 ou 88% de personnes vaccinées. En mai 106 des 117 décès soit 91% ont été vaccinés. La proportion de décès correspondait à la proportion de vaccinés dans ce groupe d’âge. Si les vaccins n’avaient aucun effet, c’est exactement ce à quoi vous vous attendriez.

Figure 6

La figure 6 raconte la même histoire pour les plus de 70 ans : les décès dus à la Covid sont proportionnellement les mêmes pour les vaccinés et les non vaccinés. Environ 91% sont vaccinés et plus de 90% des décès ont été parmi les vaccinés.

Et enfin, la figure 7 montre la situation pour la cohorte des 80+. Dans cette cohorte d’âge, à peu près tous ceux qui ont reçu la première dose se sont présentés pour leur deuxième et troisième dose et très probablement leur quatrième dose aussi, mais cela ne semble pas avoir fait beaucoup de différence dans le résultat. Encore une fois, il est parfaitement clair qu’avec 94% des décès survenant parmi les vaccinés, les 6% non vaccinés ne sont proportionnellement pas plus à risque que les vaccinés.

Figure 7

Des résultats similaires ont été rapportés récemment dans le Daily Skeptic pour le Canada et les Pays-Bas, il ne s’agit donc pas d’exceptionnalisme britannique.

Pourquoi cela pourrait-il être? Efficacité en baisse peut-être. Cependant, ils sont à ce niveau depuis quelques mois, ce qui suggère que ce n’est pas toute l’histoire. Peut-être que les non vaccinés sont un groupe auto-sélectionné qui est disproportionnellement en bonne santé – bien que si c’est le cas, cela devrait être démontré et non supposé. Quelle que soit la raison, les données de l’ONS soulèvent clairement des questions importantes qui doivent être abordées. Ils semblent confirmer que dans le monde réel, quel que soit le nombre de doses de vaccins qu’une personne peut avoir, cela ne fait absolument aucune différence quant à la probabilité qu’elle meure de Covid.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News