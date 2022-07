Quatre médecins de Toronto meurent au cours de la première semaine du déploiement du quatrième Vaccin COVID

Un article du Toronto Sun a confirmé que quatre médecins de la région de Toronto sont décédés au cours de la première semaine du quatrième déploiement du vaccin COVID pour des raisons indépendantes.

Quatre médecins de la région de Toronto sont malheureusement décédés moins d’une semaine après que l’Ontario ait étendu sa quatrième admissibilité à la dose COVID pour les personnes de plus de 60 ans à tous les adultes.

Le Dr Paul Hannam, 50 ans, de l’hôpital général de North York à Toronto, est décédé alors qu’il faisait un jogging matinal le 16 juillet, deux jours seulement après l’augmentation de l’admissibilité à la deuxième dose de rappel.

Le Dr Lorne Segall, le Dr Stephen McKenzie et le Dr Jakub Sawicki sont décédés respectivement les 17, 18 et 21 juillet, selon Trillium Health Partners, qui gère plusieurs hôpitaux dans la ville voisine de Mississauga à Toronto.

Le Toronto Sun a été informé mercredi par Trillium Health Partners que la rumeur selon laquelle ces décès sont le résultat des injections « n’est tout simplement pas vraie », malgré le fait que les décès se sont produits rapidement les uns après les autres et juste après un autre déploiement de doses COVID expérimentales.

Le Toronto Sun a également été informé par le North York General Hospital que la mort de Hannam suite à un arrêt cardiaque n’était «pas liée à la COVID-19 ou à des vaccinations de quelque nature que ce soit».

Alors que les causes de décès de McKenzie et Sawicki sont encore inconnues, la nécrologie de Segall indique qu’il avait été engagé dans une « bataille d’un an contre un cancer du poumon avancé ».

Alors que le gouvernement et les médias grand public ont soutenu que les vaccins ont subi des tests approfondis et sont «sûrs», la réalité est que tous les vaccins actuellement accessibles en sont encore au stade expérimental, le dernier essai clinique ne devant pas être terminé avant mai 2023.

Le Vaccine Adverse Event Reporting System, qui est géré conjointement par la Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention, montre plus de 29 000 décès liés aux nouveaux vaccins, soit près du triple du nombre de décès liés à tous les autres vaccins combinés depuis 1990. Alors que les décès liés au vaccin ne sont souvent pas confirmés par les autorités sanitaires.

Le Dr Michael Palmer, médecin et microbiologiste agréé qui a été expulsé de l’Université de Waterloo pour son opposition aux injections d’ARNm, a averti par e-mail en octobre de l’année dernière que d’autres décès surviendraient probablement si des doses continuaient d’être administrées.

« Il est tout simplement impossible qu’un scientifique médical compétent qui fait un effort honnête pour lui-même ne puisse pas voir que ces vaccins – en particulier les vaccins à ARNm, qui sont présentés comme le ‘choix sûr’ – causeront de graves dommages et, avec un nombre suffisant de doses cumulées, une mort certaine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia