Wall Street est-elle en train de s’effondrer ?

Les commentaires du président américain Biden selon lesquels l’économie se porte bien ont été réfutés par Eric Adams, qui a ensuite changé de position. Alors, quelle est la vérité ? Wall Street est-il vraiment en train de s’effondrer ?

Les affirmations antérieures du président Joe Biden selon lesquelles l’économie est « sur la bonne voie » ont été réfutées par le maire de New York, Eric Adams, qui a déclaré jeudi que les États-Unis étaient entrés en récession.

« Nous sommes dans une crise financière comme vous ne pouvez jamais l’imaginer… Wall Street s’effondre ; nous sommes en récession », a déclaré Adams lors d’un événement Project Hospitality à New York, tel que rapporté par Hamodia.

« Vous me dites ce qu’il faut retirer de l’assiette si vous voulez que je mette autre chose dans l’assiette. Je viens vers vous en tant que ville et je dis: ‘Voilà ce que nous avons, c’est tout’, » a-t-il proclamé.

Les remarques du haut responsable de la ville sont en contradiction avec l’assurance précédente de Biden selon laquelle, alors que « l’économie ralentit », les tentatives de Washington pour lutter contre l’inflation croissante du pays l’ont placé « sur la bonne voie ».

Adams et Biden commentaient les données officielles qui avaient été rendues publiques plus tôt jeudi, qui ont révélé que l’économie américaine s’est détériorée pendant deux trimestres consécutifs, ce qui indique une récession.

Plus tard, cependant, le maire de New York a clarifié ses propos, affirmant que c’est la prérogative du président de discuter de l’état de l’économie.

«Le président déterminera le titre officiel de l’endroit où nous nous trouvons; c’est le président, et je suis l’exemple du président. Nous traversons une période économique difficile, mais nous allons nous en sortir, car je fais confiance au président », a-t-il déclaré aux médias.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

L’économie américaine entre en récession alors que l’inflation pèse sur la croissance

Le récent rapport sur le PIB a révélé que l’économie américaine est en train de sombrer dans une récession alors que l’inflation pèse sur la croissance, mais selon Morgan Stanley, le troisième trimestre de cette année connaîtra une meilleure croissance.

Une récession est généralement définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative, ce que signifiait le deuxième trimestre de l’économie américaine.

Après une baisse de 1,6% au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,9% sur une base annualisée, a rapporté jeudi le département du Commerce. Le marché avait estimé un gain de 0,5% pour la période d’avril à juin.

La réduction du PIB était due à la baisse des dépenses publiques (-0,33 %), de l’investissement résidentiel (-0,71 %) et des stocks (-2,01 %). Cependant, cela a été partiellement compensé par des augmentations des exportations (+1,43 %) et des dépenses de consommation (+0,7 %).

« L’économie américaine ralentit à un rythme significatif », a tweeté l’économiste Mohamed El-Erian peu après la publication des chiffres. « Ajoutez à cela la variation de prix de 8,7 % dans les données d’aujourd’hui et le résultat est clair : stagflation croissante et risque de récession rouge clignotant. »

Le message est clair à partir de l’impression négative du PIB américain (-0,9 %) et de la perte défavorable des demandes d’assurance-chômage :

L’#économie américaine ralentit à un rythme significatif.

Ajoutez à cela la variation de prix de 8,7 % dans les données d’aujourd’hui et le résultat est clair :

Aggravation de la stagflation et clignotement du risque de #récession en rouge

– Mohamed A. El-Erian (@elerianm) 28 juillet 2022

Le rapport sur le PIB très attendu a également révélé une baisse de 0,5 % du revenu personnel réel. De plus, la proportion de l’épargne personnelle par rapport au revenu personnel disponible est passée de 5,6 % au premier trimestre à 5,2 % au deuxième.

De plus, la réduction du commerce de détail, particulièrement dans les magasins de marchandises diverses et les concessionnaires d’automobiles, a été la principale cause de la baisse des stocks. La baisse des dépenses non militaires, principalement provoquée par la vente de pétrole brut de la réserve stratégique de pétrole (SPR), a été imputée à la baisse des dépenses publiques.

Selon les détails du rapport, l’investissement résidentiel a diminué de 14% sur une base annualisée. La baisse des « autres » structures, notamment les commissions des courtiers, en est la principale cause. Les commissions des courtiers ont diminué, ce qui s’est reflété dans la baisse des investissements immobiliers.

Dans un rapport, des experts de Morgan Stanley ont qualifié l’état actuel de l’économie de « récession technique ».

« Le PIB réel s’est contracté au deuxième trimestre, marquant une récession technique », ont écrit les économistes. « Nous avons mis en évidence les risques que les données du T2 marquent une récession technique, et non économique, car la demande intérieure finale privée est restée positive au premier semestre de l’année. »

Selon Morgan Stanley, le troisième trimestre de cette année connaîtra une meilleure croissance.

L’augmentation des dépenses de consommation en services a été l’aspect positif du rapport sur le PIB. Cependant, il y a eu une diminution notable des dépenses en biens durables et non durables. Selon Morgan Stanley, la raison en était une chute historique des dépenses d’épicerie en raison du choix des consommateurs d’acheter des produits moins chers en réponse à la hausse des prix des denrées alimentaires.

À la fin de l’année, Desmond Lachman, chercheur principal et économiste à l’American Enterprise Institute, prédit un « atterrissage économique brutal ».

« La confiance des consommateurs est proche d’un niveau record alors que l’inflation érode les salaires. Le marché du logement s’effondre en raison du doublement des taux hypothécaires. Et nos exportateurs sont confrontés à de forts vents contraires en raison d’un dollar fort et de troubles économiques en Europe, en Chine et dans les économies de marché émergentes », a-t-il écrit dans une note.

En raison des nouvelles du PIB, les actions ont chuté au début des échanges jeudi, bien qu’elles aient finalement augmenté. Le S&P 500 a augmenté de près de 1 % et le Dow Jones Industrial Average a augmenté de plus de 300 points. L’indice composé Nasdaq a augmenté de 0,7 %.

Les politiciens et les analystes débattent de la question de savoir si les États-Unis sont ou non en récession depuis la publication des données sur le PIB.

« Il est largement admis que deux trimestres consécutifs de baisse du PIB réel sont une véritable récession », a écrit l’économiste Ed Yardeni dans une note. « Cependant, ce ne sera pas une récession officielle tant que le Comité de rencontre du Bureau national de la recherche économique ne l’aura pas dit, ce qui pourrait prendre un certain temps. … Pendant que nous attendons qu’ils décident si nous sommes en récession ou non, appelons cela simplement une ‘banane’ ».

Les gens font leurs courses dans un supermarché alors que l’inflation a affecté les prix à la consommation à Manhattan, New York, le 10 juin 2022.

Définition de la récession

Pour évaluer si une économie est entrée en récession, la majorité des économistes recherchent généralement deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Dans un récent article de blog, le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche a réfuté cette idée tout en citant la définition officielle.

Un groupe d’économistes du National Bureau of Economic Research (NBER) déclare officiellement les récessions aux États-Unis. « Une baisse significative de l’activité économique qui s’étend à l’ensemble de l’économie et qui dure plus de quelques mois », c’est ainsi que le NBER définit une récession.

La Maison Blanche affirme qu’au lieu de se fier uniquement aux statistiques de deux trimestres de croissance économique, les récessions devraient être évaluées et « basées sur un regard holistique sur les données », en tenant compte du marché du travail, des dépenses des consommateurs et des entreprises, de la production industrielle et gains.

La Maison Blanche a été critiquée ces derniers jours pour avoir contesté la définition conventionnelle d’une récession et minimisé les chances d’une récession.

« Deux trimestres négatifs de croissance du PIB ne sont pas la définition technique de la récession », a déclaré Brian Deese, conseiller du Conseil économique national (NEC), lors d’un point de presse mardi. « La question la plus importante sur le plan économique est de savoir si les travailleurs et les familles de la classe moyenne ont plus de marge de manœuvre. »

Cependant, Deese a souligné en 2008 que « les économistes ont une définition technique de la récession, qui correspond à deux trimestres consécutifs de croissance négative ».

Lors d’une apparition avec « Meet the Press » de NBC, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a apaisé les craintes d’une récession en faisant référence à « un marché du travail très fort ».

« Ce n’est pas une économie en récession », a-t-elle déclaré.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a également affirmé, citant la situation de l’emploi, que les États-Unis n’étaient pas au milieu d’un ralentissement économique lors d’une conférence de presse à la suite du Federal Open Market Committee (FOMC), mercredi.

Le directeur du Conseil économique national, Brian Deese, s’adresse aux journalistes lors d’un point de presse quotidien à la Maison Blanche le 26 juillet 2022 à Washington.

« Je ne pense pas que les États-Unis soient actuellement en récession, et la raison en est qu’il y a trop de secteurs de l’économie qui fonctionnent trop bien », a déclaré Powell.

«Cycle économique inhabituel»

Une récession est devenue un cas de base plus courant pour les économistes et les entreprises de Wall Street ces dernières semaines, avec un large éventail de données soutenant cette prédiction. Cependant, le calendrier a changé, allant de la fin de l’année à un certain point au cours des 24 prochains mois.

« Rien de tout cela ne veut dire que les risques de récession ne sont pas inquiétants. Nous prévoyons plutôt que le risque de récession atteindra son maximum en 2023, car c’est à ce moment-là que l’économie ressentira le poids du resserrement de la Fed. En particulier, la hausse des taux d’intérêt commence à déclencher un ralentissement des marchés du logement. Nous prévoyons une baisse de 10 % des mises en chantier en 2023, ce qui pèsera lourdement sur l’activité économique au sens large », a écrit Preston Caldwell, responsable de l’économie américaine pour Morningstar, dans une note.

Les Américains sont conscients de la baisse de leur niveau de vie, selon une note publiée mercredi par le gestionnaire de portefeuille principal de Sit Investment Associates, Bryce Doty.

« Les économistes ont une conception délirante de la récession », a-t-il déclaré. « Depuis avril de l’année dernière, les salaires réels sont devenus négatifs. Les travailleurs reculent alors que les coûts plus élevés dépassent les augmentations de salaire, ce qui entraîne une réduction nette de ce que les gens peuvent se permettre.

Un gestionnaire de portefeuille chez Merk Investments nommé Nick Reece décrit la situation actuelle comme « un cycle économique inhabituel, faisant suite à une récession inhabituelle ».

La Fed Bank d’Atlanta publiera vendredi sa première estimation de GDPNow pour le troisième trimestre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia