Le Forum économique mondial demande la fin de la possession d’une voiture privée

À la lumière de la poussée en faveur de l’énergie verte, le Forum économique mondial a déclaré que des mesures devaient être prises pour réduire la dépendance aux métaux critiques. Aujourd’hui, le FEM (WEF) appelle à la fin de la possession d’une voiture privée.

Alors que les pays tentent de passer à des sources d’énergie renouvelables, le Forum économique mondial tente de réduire la dépendance mondiale à l’égard des métaux critiques. Une recommandation est de limiter la possession d’automobiles privées.

« Cette transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables nécessitera d’importants approvisionnements en métaux critiques tels que le cobalt, le lithium, le nickel, pour n’en nommer que quelques-uns », a déclaré le forum dans un rapport au début du mois. « Les pénuries de ces minéraux critiques pourraient augmenter les coûts des technologies énergétiques propres. »

Le groupe de pression mondial dont le siège est en Suisse a suggéré trois façons de réduire le prix des métaux cruciaux utilisés dans tout, des éoliennes et de l’éclairage efficace aux smartphones et aux automobiles électriques.

Les voyageurs prennent la route avant le week-end chargé de Thanksgiving à Chicago, Illinois, le 21 novembre 2017. (Reuters / Reuters)

Le forum a mentionné que malgré la mise en place de programmes de recyclage, l’extraction de minerais devrait augmenter d’environ 500 % d’ici 2050.

« Plus de partage peut réduire la possession d’équipements inutilisés et donc l’utilisation de matériaux », a déclaré le groupe, citant des données démontrant que l’automobile anglaise moyenne est conduite « seulement 4% du temps ».

Le forum a noté que les programmes de partage de véhicules tels que « Getaround » et « BlueSG » avaient gagné en popularité dans le monde entier et étaient essentiels pour réduire la demande d’automobiles et de technologie à l’échelle mondiale.

Cependant, il n’a pas expliqué comment l’autopartage peut être utilisé avec plus de succès dans un pays comme les États-Unis, où la dépendance à l’égard des véhicules privés est élevée et où il y a une pénurie de transports publics dans les zones rurales et urbaines.

Bien que la plupart des gens dans le monde possèdent déjà des téléphones ou des ordinateurs personnels, la recherche a également noté que 39 % des travailleurs internationaux reçoivent également des ordinateurs portables et des téléphones portables.

Une vue de la mine à ciel ouvert de terres rares de MP Materials à Mountain Pass, en Californie, le 30 janvier 2020. (Reuters/Steve Marcus/File Photo / Reuters Photos)

« Ce n’est pas du tout économe en ressources », indique le rapport. « Garder un smartphone pendant cinq ans au lieu de trois réduit l’empreinte carbone annuelle du téléphone de 31 %. »

Selon le rapport, les entreprises ont besoin d’incitations pour promouvoir la réutilisation des produits et récompenser les clients engagés afin d’empêcher l’ouverture de nouvelles mines.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia