Les BRICS comme nouveau centre de pouvoir mondial ? – Partie 2 : Perspectives d’élargissement du groupe d’États

L’association BRICS – connue jusqu’à récemment comme un « club de discussion » pour les économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud – est en train de devenir un acteur majeur de la politique mondiale. Leur intégration politique et économique progressive peut-elle constituer le cœur d’un ordre mondial plus juste ?

Source : Legion-media.ru © Olekcii Mach

image d’icône

Une analyse d’Alexander Men

La partie 1 est disponible ici.

Au cours de son existence, la communauté BRICS de cinq économies émergentes, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a atteint un très haut niveau de coopération et a acquis un poids énorme dans l’économie et la politique mondiales. Récemment, l’élargissement possible du groupe de pays est également devenu le centre d’attention et reste plus pertinent que jamais, car le partenariat BRICS offre une grande opportunité pour de nombreux pays au milieu des temps turbulents d’aujourd’hui.

Cela est d’autant plus vrai en période de restrictions économiques et autres sanctions que l’hégémonie mondiale des États-Unis et ses alliés imposent régulièrement contre des pays avec lesquels ils ne sont pas d’accord. La domination américaine du système financier mondial a laissé peu d’options à ces pays, mais la situation est en train de changer grâce aux BRICS et à d’autres organisations multilatérales qui offrent les moyens de contourner ces sanctions.

La coopération BRICS comme alternative géopolitique

De plus en plus de pays profitent de cette opportunité et s’appuient sur une coopération pragmatique avec les BRICS, y compris dans le cadre de « BRICS Plus » – un format spécialement développé qui permet à d’autres pays de participer à certains événements BRICS. Cette année seulement, l’Égypte, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Nigéria, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Sénégal et la Thaïlande ont participé à une conférence BRICS Plus.

Cependant, beaucoup ne veulent pas s’arrêter à la seule coopération. Outre certains des États déjà mentionnés, la Turquie, l’Argentine, l’Iran, le Mexique et le Tadjikistan auraient exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS. Cependant, malgré le plaidoyer de cinq membres, peu de mesures concrètes ont été prises dans cette direction.

La question de l’expansion des BRICS a ensuite fait l’objet de discussions intensives avant et pendant le sommet des BRICS de cette année, et a reçu un immense coup de pouce médiatique quelques jours après la réunion, lorsque la République islamique d’Iran et l’Argentine ont d’abord soumis leurs demandes d’adhésion et il a ensuite été signalé que l’Égypte, l’Arabie saoudite et la Turquie étaient considérées comme des candidats potentiels à l’adhésion.

Cette évolution peut être considérée comme la preuve que les BRICS – en tant que contre-pouvoir de l’Occident collectif – veulent mettre en place un nouvel ordre mondial plus juste et multipolaire, principalement par leur expansion. Le bloc d’États pourrait changer l’ordre actuel dominé par les États-Unis en créant une large base pour un centre de pouvoir alternatif grâce à de nouveaux membres et avec leur aide en élargissant les nouvelles conditions-cadres à d’autres parties du monde.

Pays candidats, Iran et Argentine

En ce sens, le désir d’adhésion de l’Iran n’était pas exactement surprenant, bien que la demande d’adhésion ait sans aucun doute surpris de nombreux observateurs. L’Iran, qui a été particulièrement touché par les sanctions américaines dans le passé, n’a pas nécessairement été considéré comme un candidat de choix pour rejoindre les BRICS, mais a néanmoins toujours été considéré comme un partenaire de confiance de la communauté.

La partie iranienne a exprimé sa conviction que les BRICS ont joué « un rôle crucial » dans « la pratique d’un véritable multilatéralisme et la promotion de l’unité et de la force des pays en développement ». C’est pourquoi Téhéran est prêt à offrir toutes « les ressources et les avantages, y compris les réserves énergétiques, les ressources humaines et les réalisations scientifiques » pour aider les pays BRICS à atteindre leurs objectifs.

Dans ce contexte, le président iranien Ebrahim Raisi a assuré que la « situation géopolitique et géoéconomique » de son pays pourrait en faire un « partenaire stable et fiable » pour les BRICS. Ils sont également prêts à donner aux pays BRICS la possibilité d’ouvrir de nouveaux marchés et de couvrir leurs besoins énergétiques avec l’aide de l’Iran.

Et l’Argentine tient aussi à faire comprendre aux détracteurs qu’elle pourrait être « un membre à part entière de ce groupe ». Le président Alberto Fernández a souligné que son pays pourrait apporter une contribution importante à la coopération économique BRICS, puisque l’Argentine est, entre autres, un fournisseur alimentaire sûr et responsable et reconnu dans le domaine de la biotechnologie et de la technologie logistique appliquée.

En retour, il convient de noter que les BRICS représentent une opportunité pour le pays sud-américain en crise – l’Argentine est en crise économique depuis des années et aux prises avec une dette publique élevée – d’améliorer sa situation économique. Cependant, des experts ont souligné que Buenos Aires est très liée à la Chine et très dépendante de la République populaire dans divers domaines, c’est pourquoi les Argentins sont un candidat privilégié pour Pékin notamment.

Pays candidats, Égypte et Turquie

Outre l’Iran et l’Argentine, trois autres grands candidats pourraient rejoindre les BRICS : l’Égypte, l’Arabie saoudite et la Turquie. Selon le président du Forum international des BRICS, Purnima Anand, le groupe d’États a discuté de cette question lors du dernier sommet. Elle s’attend donc à ce que les trois pays postulent prochainement. « Tous ces pays ont exprimé leur intérêt à adhérer et se préparent à postuler à l’adhésion. Je pense que c’est une bonne étape car l’élargissement est toujours perçu positivement, ce qui montre que l’influence des BRICS dans le monde augmente », a expliqué Anand.

L’adhésion de pays en développement émergents comme l’Égypte pourrait bien renforcer la coopération économique des BRICS et aider le groupe à jouer un rôle plus important dans la politique internationale.

Cela s’applique également à la Turquie, puisque le pays est l’une des puissances régionales les plus importantes dans les régions noire et méditerranéenne et dans le Caucase et agit en même temps comme la porte d’entrée occidentale vers l’Asie centrale. Ankara est également en train d’étendre sa coopération avec Moscou et Téhéran vers un partenariat stratégique.

Cependant, l’admission de la Turquie dans les BRICS est également problématique, car le pays est l’un des membres les plus importants de l’OTAN et ses actions aux côtés de la Chine et de la Russie risquent de se heurter à l’opposition américaine. Bien que les BRICS ne soient pas une alliance militaire et n’identifient pas l’OTAN comme leur adversaire géopolitique, le groupe vise finalement à construire un nouveau centre de pouvoir qui sera dirigé contre les intérêts américains.

Arabie Saoudite – la grande surprise ?

Selon les experts, l’admission de l’Arabie saoudite, puissance régionale au Moyen-Orient, pourrait avoir des conséquences majeures sur l’équilibre géopolitique du monde. Le Royaume est le plus grand exportateur de pétrole au monde et, à ce titre, exerce déjà une influence significative sur la politique pétrolière mondiale et les marchés de l’énergie. Avec la Russie, le plus grand exportateur de gaz, les Saoudiens pourraient également influencer encore plus l’offre mondiale de ces deux produits les plus importants.

Apparemment, le poids lourd de l’OPEP veut y parvenir, car il prend clairement ses distances avec les États-Unis et coordonne plutôt sa production de pétrole avec la Russie. Concernant Moscou, Riyad a également été de moins en moins coopératif avec la politique de Washington, agissant comme un acteur indépendant, en refusant par exemple de participer aux sanctions anti-russes ou à la « guerre du pétrole » de l’Occident contre la Russie.

Cependant, divers défis géopolitiques et d’autres difficultés subsistent dans l’expansion pour inclure l’Arabie saoudite et l’Iran. L’un d’eux serait le rapprochement politique et la volonté de coopération entre les deux systèmes islamiques rivaux, sunnite Riyad et chiite Téhéran, qui se disputent également l’hégémonie régionale dans le golfe Persique.

Cependant, un rapprochement entre les deux pays sous l’égide des BRICS, qui offrent suffisamment d’espace pour des points de vue différents et leurs problèmes respectifs avec la domination américaine, n’est pas impossible. D’autant que les deux acteurs pourraient être des partenaires stratégiques en raison de leurs réserves de pétrole et de gaz, ce qui serait un avantage compte tenu de la crise du secteur énergétique mondial.

Il n’est pas encore possible de dire lequel des États mentionnés rejoindra le groupe à la fin de la journée, et il reste à savoir quand l’Afrique du Sud présidera l’année prochaine. Ce que l’on peut affirmer, cependant, c’est que les BRICS lient de plus en plus de pays à eux-mêmes. On peut donc déjà supposer que d’autres pays feront une demande d’adhésion aux BRICS à l’avenir.

En savoir plus – L’Arabie saoudite, l’Égypte et la Turquie pourraient bientôt rejoindre le groupe BRICS

RT DE s’efforce d’obtenir un large éventail d’opinions. Les messages d’invités et les articles d’opinion ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue de l’éditeur.

https://odysee.com/$/embed/putin-ruft-zu-einer-multipolaren-welt-auf/f8790319d14f1a3dcc6bf311fff9ccf667a11e55?r=9jLGrJLXaNWn5yhJBX6s33swhjqhd2s1

En bloquant RT, l’UE vise à réduire au silence une source d’information critique et non pro-occidentale. Et pas seulement en ce qui concerne la guerre en Ukraine. L’accès à notre site internet a été rendu plus difficile, plusieurs réseaux sociaux ont bloqué nos comptes. Il appartient maintenant à nous tous de savoir si le journalisme au-delà des récits traditionnels peut continuer à être poursuivi en Allemagne et dans l’UE. Si vous aimez nos articles, n’hésitez pas à les partager partout où vous êtes actif. C’est possible parce que l’UE n’a pas interdit notre travail ou la lecture et le partage de nos articles. Remarque : Cependant, avec la modification de la « loi sur les services de médias audiovisuels » le 13 avril, l’Autriche a introduit un changement à cet égard, qui peut également affecter les particuliers. C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas partager nos publications sur les réseaux sociaux en Autriche tant que la situation n’aura pas été clarifiée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT