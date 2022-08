Dilyana Gaytandzhieva : le cercle restreint d’élite de Poutine infiltré par des informateurs de l’OTAN

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/d.mp4?_=1

La journaliste indépendante Dilyana Gaytandzhieva a lancé un appel au président russe Vladimir Poutine. Elle dit que le cercle restreint de l’élite de Poutine est infiltré par des informateurs de l’OTAN. Elle a demandé à rencontrer Ramzan Kadyrov pour lui donner une liste de noms d’agents du GRU infiltrés identifiés.

Dilyana Gaytandzhieva est une journaliste bulgare et correspondante au Moyen-Orient. Elle a publié une série de rapports sur les fournitures d’armes aux terroristes en Syrie et en Irak et a enquêté sur les activités américaines dans les laboratoires biologiques de différents pays. Elle a récemment révélé que la Serbie avait envoyé des armes à l’Ukraine tout en le niant.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Google, Microsoft et Big Pharma admettent qu’ils jouent à Dieu avec votre ADN !

Google a répertorié 200 millions de protéines et tous les génomes humains. Microsoft dit qu’il veut encoder votre ADN. Big Pharma a le système de livraison avec ARNm. De plus, ils croient tous que le monde est surpeuplé, alors tais-toi et fais-leur confiance.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les vues et opinions exprimées sur The Ben Armstrong Show sont uniquement celles de l’hôte et ne représentent pas nécessairement celles de The New American. TNA n’est pas responsable et ne vérifie pas l’exactitude des informations présentées.

Sources vidéo :

Pandémie de salle de guerre

Harley Patente – Pfizer Vaccine Injury – Caillots sanguins, 2 arrêts cardiaques et 5 chirurgies

Personne ne devrait avoir à vivre cela. Et les gouvernements du monde n’ont aucun problème à faire ce genre de mal ignoble aux enfants.

Source : Covid Vax Injuries : https://www.bitchute.com/channel/og4uriLeTfhs/

Ils disaient que le vaccin était efficace à 100% maintenant ils disent « nous savions que ça n’allait pas marcher »

Il suffit de les tuer. Tuez-les tous. Souvenez-vous-en quand il est temps de déménager, où que vous soyez sur votre chemin.

Source: Alien.Wars: https://www.bitchute.com/video/xbHzBuSB54qY/?list=notifications&randomize=false