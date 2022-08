Un nouveau groupe de soldats américains entre dans la province de Mahra, riche en énergie au Yémen : rapport

Un nouveau groupe de forces militaires américaines est arrivé dans la province d’al-Mahrah, dans le sud-est du Yémen. (Photo d’archives AFP)

Un nouveau groupe de forces militaires américaines est entré dans la province d’al-Mahrah, dans le sud-est du Yémen, alors que Washington poursuit ses tentatives agressives pour établir le contrôle des réserves de pétrole et piller les ressources naturelles dans la province riche en énergie.

L’agence de presse yéménite, citant des sources locales, a rapporté que les troupes américaines ont atterri jeudi à l’aéroport d’al-Ghaydah à bord d’un vol en provenance de l’aéroport international de Riyan à Mukalla, qui se trouve sur les rives de la mer d’Oman et à environ 480 kilomètres (300 miles) à l’est de Aden.

Les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées, ont déclaré que l’arrivée des forces américaines avait été suivie d’une perturbation majeure de la connectivité Internet dans le district de Sayhut, attribuant la panne d’Internet à l’installation de dispositifs de surveillance sophistiqués par les troupes américaines.

Le mois dernier, un haut responsable yéménite a déclaré que des entraîneurs militaires américains et britanniques étaient arrivés dans un port de la province d’al-Mahrah à bord de navires chargés de munitions ainsi que d’équipements militaires et logistiques.

Le gouverneur de la province, al-Qatabi Ali Hussein al-Faraj, a déclaré à l’agence de presse officielle yéménite Saba le 26 juin que d’importantes cargaisons d’armes à bord de navires militaires avaient débarqué au port de Nishtun et que des formateurs militaires britanniques et américains étaient stationnés à al-Ghaydah International. Aéroport.

« La coalition d’agression dirigée par l’Arabie saoudite est impliquée dans la contrebande et le commerce de stupéfiants dans la région afin de perpétuer l’insécurité, de faire avancer ses complots diaboliques et de dissuader la population locale d’affronter les envahisseurs », a déclaré Faraj à l’époque.

Le haut responsable yéménite a noté que les occupants et leurs militants alliés Takfiri tentent de plonger la province de Mahrah dans le chaos et la confusion les plus totales alors que les habitants sont farouchement opposés à la présence de forces étrangères.

Faraj a souligné que la rage publique bouillonnante face au déploiement de troupes étrangères à Mahrah indique que la bataille pour libérer la province des griffes des envahisseurs et de leurs mercenaires atteint sa phase finale.

Pendant ce temps, un responsable militaire yéménite, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite refusait de s’engager pleinement dans les termes d’une trêve négociée par les Nations Unies.

Le responsable a déclaré que les forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et leurs militants alliés avaient violé le cessez-le-feu négocié par l’ONU au moins 154 fois au cours des dernières 24 heures.

Il a déclaré que les violations comprenaient 32 vols d’avions de reconnaissance armés dirigés par l’Arabie saoudite dans le ciel des provinces de Ta’izz, Hajjah, al-Jawf, Sa’ada, Dhale, Hudaydah ainsi que des zones frontalières.

Le responsable yéménite a ajouté que les violations incessantes de la trêve par les troupes saoudiennes et leurs mercenaires montrent leur manque total de respect envers les termes et conditions de l’accord négocié par les Nations Unies.

L’Arabie saoudite a lancé la guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015 en collaboration avec ses alliés arabes et avec le soutien militaire et logistique des États-Unis et d’autres États occidentaux.

L’objectif était de réinstaller le régime ami de Riyad d’Abd Rabbuh Mansur Hadi et d’écraser le mouvement de résistance Ansarullah, qui gère les affaires de l’État en l’absence d’un gouvernement fonctionnel au Yémen.

Alors que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite n’a atteint aucun de ses objectifs, la guerre a tué des centaines de milliers de Yéménites et engendré la pire crise humanitaire au monde.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV