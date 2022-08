https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/pow.mp4?_=1

Une autre vidéo montrant des nazis ukrainiens torturant et se moquant d’un prisonnier de guerre russe a été partagée par des sources ukrainiennes. De nombreuses vidéos de tortures de militaires russes ont été partagées par des militants ukrainiens depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine.

Les militaires ukrainiens ont souvent filmé leurs crimes en vidéo et les ont partagés sur les réseaux sociaux. De telles vidéos ont été glorifiées par les propagandistes nazis ukrainiens. Les civils, inspirés par la culture nazie imposée en Ukraine depuis des années, ont accueilli un tel contenu dans leur fil Instagram qui n’était même pas bloqué par des « plateformes de médias sociaux indépendantes ».

Ensuite, les responsables de Kiev ont été contraints de cacher la véritable essence de leur régime et ont demandé aux militaires ukrainiens de ne pas arrêter de torturer les prisonniers de guerre, mais d’arrêter de filmer ces crimes.

Ces derniers mois, le nombre de ces vidéos dans les médias ukrainiens a considérablement diminué. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ont arrêté. De nombreux militaires russes échangés ont confirmé avoir été torturés par l’ennemi. Beaucoup ont eu leurs membres ou organes génitaux coupés. La castration des prisonniers russes est devenue une tendance particulière soutenue par la société ukrainienne et promue par certains « médecins » ukrainiens.

En revanche, aucune vidéo confirmant que l’armée russe a commis de tels crimes n’a été vue pendant le conflit militaire. Dans une tentative de dénigrer un soldat russe, des sources ukrainiennes ont diffusé une vidéo montrant la castration d’un prisonnier de guerre ukrainien qui aurait violé des filles dans l’est de l’Ukraine. La vidéo a soulevé beaucoup de soupçons et était probablement une fausse diffusion par la propagande ukrainienne.

La Russie frappe une base de combattants étrangers en Ukraine

Le ministère russe de la Défense rapporte que la frappe réussie du missile a neutralisé plus de 250 mercenaires

Des soldats ukrainiens et des combattants étrangers montent à bord d’un véhicule sur la ligne de front à Mykolaïv, en Ukraine.

La région de Mykolaïv est devenue un symbole de résistance lorsque les offensives russes ont été repoussées. © Getty Images / Pierre Crom

Plus de 200 mercenaires étrangers auraient été tués lors d’une frappe de missile dans le sud de l’Ukraine, a rapporté mardi le ministère russe de la Défense. Le communiqué ajoute également que plus de 20 unités d’équipement militaire ont également été détruites lors de l’attaque.

Dans son briefing quotidien sur Telegram, le ministère a rapporté que les forces aérospatiales russes avaient porté un coup à un point de déploiement temporaire de la « légion étrangère » ukrainienne près de la ville de Nikolaev, en utilisant des armes de haute précision. En conséquence, jusqu’à 250 mercenaires étrangers ont été éliminés, selon le rapport.

La Russie affirme également avoir neutralisé jusqu’à 500 combattants nationalistes dans la région de Kharkov via des frappes de haute précision, ainsi qu’« une quantité importante » de matériel militaire.

La semaine dernière, la Russie a également affirmé avoir tué plus de 40 mercenaires étrangers, dont la plupart étaient des citoyens polonais, après une frappe de missile sur un point de déploiement temporaire près de Konstantinovka en République populaire de Donetsk (RPD). La semaine précédente, l’armée russe avait affirmé avoir tué jusqu’à 250 de ces soldats dans la même colonie.

L’unité militaire internationale de Kiev a été créée fin février à la demande du président ukrainien Vladimir Zelensky et est officiellement connue sous le nom de Légion internationale de défense territoriale de l’Ukraine. En avril, l’armée russe estimait leur nombre à près de 7 000.

Cependant, une estimation mise à jour fournie par le ministère russe de la Défense au début du mois suggère que seuls 2 700 de ces soldats restent en Ukraine. Beaucoup d’entre eux ont été éliminés tandis que d’autres ont fui à l’étranger, certains se plaignant du désordre dans les rangs des forces ukrainiennes et du mauvais équipement.

Moscou a averti à plusieurs reprises qu’il ne considérerait pas les mercenaires étrangers en Ukraine comme des combattants au sens de la Convention de Genève et que « la meilleure chose qui les attend s’ils sont capturés vivants est un procès et des peines de prison maximales ».

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

