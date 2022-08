Et si l’épidémie de COVID faisait partie du plan de guerre biologique du Pentagone ?

L’agence de presse centrale coréenne (KCNA), l’agence de presse d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a récemment accusé les États-Unis d’être un « sponsor du terrorisme biologique », ajoutant que les allégations selon lesquelles le Pentagone serait derrière la guerre biologique de la COVID-19 n’est « en aucun cas fortuite ».

Les hypothèses de Pyongyang concernant le rôle potentiel de Washington dans la pandémie de COVID-19 découlent apparemment d’un rapport explosif (lire ci-dessous) des professeurs Jeffrey D Sachs et Neil L Harrison, publié en mai 2022 par la revue scientifique multidisciplinaire à comité de lecture, The Proceedings of the Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique (PNAS).

« Le professeur Jeffrey Sachs de l’Université de Columbia avait passé deux ans en tant que président de la Commission Lancet sur la COVID et a récemment publié un article majeur dans la prestigieuse revue PNAS affirmant que le virus était très probablement artificiel, appelant également à une enquête indépendante sur ses possibles origines américaines, mais pratiquement tous les médias occidentaux ont ignoré son revirement dramatique », déclare Ron Unz, un entrepreneur technologique américain, militant politique, écrivain et éditeur de la Unz Review.

Le 27 mai, Sachs et Harrison ont publié un éditorial pour Project Syndicate, affirmant que les autorités américaines avaient supprimé les enquêtes sur le rôle que les institutions de recherche scientifique américaines auraient pu jouer dans la création des conditions de la pandémie de COVID. « Pourtant, si le coronavirus provenait effectivement d’un laboratoire, la culpabilité des États-Unis est presque certaine », ont insisté les professeurs, appelant à des enquêtes indépendantes « non seulement sur l’épidémie de Wuhan, en Chine, mais aussi sur la recherche scientifique américaine pertinente, la sensibilisation internationale, et l’octroi de licences technologiques dans la perspective de la pandémie.

Selon Sachs et Harrison, « l’histoire complète de l’épidémie pourrait impliquer le rôle de l’Amérique dans la recherche sur les coronavirus et dans le partage de sa biotechnologie avec d’autres dans le monde ». Les professeurs ont souligné que «les scientifiques américains qui travaillent avec des coronavirus de type SRAS créent et testent régulièrement de nouvelles variantes dangereuses» pour développer des médicaments et des vaccins contre eux. Ces expériences, également connues sous le nom de recherche sur le « gain de fonction », sont menées depuis des décennies, ce qui fait craindre qu’un jour elles puissent conduire à une épidémie accidentelle ou se retrouver entre de mauvaises mains, ont souligné les chercheurs.

« En juin, [Sachs] est allé encore plus loin dans ses déclarations publiques devant un groupe de réflexion espagnol, décrivant le virus de la COVID comme ayant probablement une origine américaine », note Unz. « À mon avis, le professeur Sachs ne fait que déclarer ce que de nombreuses personnalités occidentales croient ou soupçonnent tranquillement, mais n’ont pas voulu mentionner publiquement. »

Une fuite accidentelle ou un outil de guerre ?

Les expériences américaines avec des virus et des agents pathogènes dangereux ont suscité des inquiétudes en Russie et en Chine au cours des dernières années. Le 13 mai 2020, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a attiré l’attention sur un « réseau dense » de biolabs américains situés « le long du périmètre de la Fédération de Russie et à proximité des frontières chinoises ».

Plus tôt cette année, Pékin a exhorté Washington à divulguer les informations sur les activités d’au moins 360 biolabs dans le monde, vraisemblablement dirigés par les États-Unis.

Depuis 2001, la Russie, la Chine et de nombreux autres pays ont préconisé la création d’un mécanisme de vérification dans le cadre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction pour assurer la biosécurité à travers le monde. Néanmoins, les États-Unis étaient « à peu près le seul pays » à s’être catégoriquement opposé à cette proposition pendant environ 20 ans, a révélé Lavrov en 2020.

« Au cours des 70 dernières années, l’Amérique a investi environ 100 milliards de dollars dans le développement du programme de guerre biologique le plus important et le plus ancien au monde », déclare Unz.

L’éditeur américain a suggéré que les États-Unis pourraient être responsables de l’épidémie de COVID bien avant Sachs et Harrison. En outre, Unz n’exclut pas que l’agent pathogène ait été utilisé comme outil délibéré de guerre biologique contre la Chine et, éventuellement, l’Iran par « des éléments de l’establishment [américain] de la sécurité nationale, mais sans la connaissance directe ou l’autorisation du président Donald Trump ».

Il y a beaucoup d’inconnues sur la mystérieuse pandémie qui proviendrait du marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan, en Chine. Par exemple, ni un « patient zéro » COVID-19 ni une « chauve-souris coupable » n’ont été trouvés, ce qui signifie que le SRAS-CoV-2 pourrait en fait avoir circulé parmi les humains quelque temps avant l’épidémie de Wuhan fin 2019, selon CBS News.

En avril 2020, ABC News a annoncé qu’une unité spéciale de renseignement médical au sein de la Defense Intelligence Agency (DIA) des États-Unis au cours de la deuxième semaine de novembre 2019 avait produit un rapport classifié avertissant d’une « épidémie de maladie incontrôlable » dans la région de Wuhan de la Chine. Il a exhorté les États-Unis à protéger leurs forces en Asie. Bien qu’un porte-parole du Pentagone ait officiellement nié l’existence de ce rapport de novembre, le diffuseur israélien Channel 12 a déclaré que les États-Unis avaient également partagé le document en question avec l’OTAN et les Forces de défense israéliennes (FDI).

Il semble suspect, selon Unz, que la DIA se soit précipitée pour qualifier la mystérieuse maladie d' »épidémie » à un moment où seulement quelques dizaines de personnes étaient infectées à Wuhan.

« Il semble donc que des éléments de la Defense Intelligence Agency étaient au courant de l’épidémie virale mortelle à Wuhan plus d’un mois avant tout responsable du gouvernement chinois lui-même », souligne Unz. « De plus, le New York Times et CNN ont également promu une nouvelle étude de recherche majeure qui vient d’être publiée dans Science qui a révélé que la première infection de Wuhan s’est probablement produite le 18 novembre 2019. C’était après que le rapport secret de la DIA eut déjà été produit, mais les médias américains ont complètement ignoré les implications de cet écart frappant.

Une autre coïncidence étrange a été la nomination par Donald Trump de Robert Kadlec au poste de haut responsable de la lutte contre les menaces biologiques en 2017, selon l’écrivain américain. Depuis les années 90, Kadlec était l’un des principaux défenseurs américains de la guerre biologique.

« De janvier à août 2019, le département de Kadlec a mené l’exercice de simulation « Crimson Contagion », impliquant l’hypothétique épidémie d’une maladie virale respiratoire dangereuse en Chine, qui s’est finalement propagée aux États-Unis, les participants se concentrant sur les mesures nécessaires pour la contrôler dans ce pays », dit Unz, ajoutant qu’avant cela, la Chine avait subi deux épidémies virales inexplicables qui ont frappé son industrie de la volaille et du porc en 2018 et 2019, respectivement.

Histoire de la guerre biologique du Pentagone

Bien que la responsabilité présumée du Pentagone dans l’épidémie de COVID n’ait pas encore été examinée et étayée par des preuves solides, il faut admettre que Washington n’est pas un novice en matière de guerre biologique.

Les États-Unis ont été accusés d’avoir utilisé des armes bactériologiques contre la Corée pendant la guerre de Corée (1950-1953) et la Chine sur la base du témoignage d’au moins 38 pilotes militaires américains.

En août 2021, Xinhua a cité des témoins et des historiens décrivant comment le Pentagone a utilisé des bombes germinales dans des zones civiles en Chine et en Corée pour propager des dizaines d’espèces d’insectes et de germes toxiques.

Et La Havane a porté des accusations contre le Pentagone concernant l’épidémie de dengue à Cuba qui a contaminé 345 000 personnes en 1981 et une épidémie artificielle de peste porcine africaine (PPA) qui a conduit à l’abattage de 500 000 animaux et infligé des dommages économiques considérables à la nation insulaire en 1971. Le département américain de la Défense a nié les allégations.

« Au fil des ans, des journalistes et des universitaires américains très appréciés et largement répandus ont publié des livres et des articles documentant l’utilisation intensive de la guerre biologique par l’Amérique pendant la guerre de Corée et plus tard comme des attaques anti-approvisionnement alimentaire contre Cuba, l’Allemagne de l’Est et d’autres pays », note Unz.

Récemment, le ministère russe de la Défense a réexaminé des cas relatifs à l’histoire américaine de la guerre biologique, tout en examinant une mine de documents très sensibles faisant la lumière sur les expériences du Pentagone avec des agents pathogènes hautement contagieux en Ukraine. Selon le ministère de la Défense, la division de l’Agence de réduction des menaces pour la défense (DTRA) du Pentagone dirigeait un réseau de laboratoires biologiques en Ukraine dans le but d’infliger des dommages au peuple et à l’économie russes.

« Je suis certainement au courant des affirmations publiques du ministère russe de la Défense concernant l’implication du Pentagone dans les laboratoires biologiques ukrainiens et la préparation d’éventuelles attaques de guerre biologique contre la Russie », a déclaré Unz. « Je n’ai aucune connaissance particulière de cette question, mais l’apparente admission publique de [la sous-secrétaire d’État] Victoria Nuland lors d’une audience au Sénat américain m’a convaincu qu’il y avait une forte probabilité que ces accusations russes soient correctes. »

Unz soutient que « les plans militaires américains d’attaques de guerre biologique contre la Russie augmentent considérablement la probabilité que des mesures similaires aient été préparées contre la Chine et l’Iran, et peut-être en fait exécutées par des éléments voyous de l’administration Trump ». Bien que les programmes biologiques secrets des États-Unis et les laboratoires de guerre biologique du Pentagone à l’étranger aient suscité de nouvelles suspicions, le sujet reste encore largement négligé et supprimé par les grands médias occidentaux.

Ekaterina Blinova est journaliste indépendante. Elle est diplômée en histoire et spécialisée dans la politique américaine, européenne, moyen-orientale et asiatique, les relations internationales, la sociologie et la haute technologie. Cet article a été initialement publié ici.

Lire le document ci-dessous :

https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2202769119

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia