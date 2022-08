Washington a un droit de veto sur les frappes ukrainiennes du HIMARS, a déclaré un haut responsable du renseignement au journal The Telegraph

PHOTO DE FICHIER. Un général américain se tient derrière un système de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMAR) lors d’exercices militaires conjoints aux Philippines. ©Dondi Tawatao / Getty Images

Un haut responsable du renseignement militaire ukrainien a affirmé que son agence recevait des conseils de ses homologues britanniques et américains sur les cibles à attaquer avec des armes fournies par l’Occident, comme les systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS. Les Américains peuvent interdire toute frappe qu’ils n’aiment pas, aurait déclaré le général.

La révélation est venue lundi dans une interview que le général de division Vadim Skibitsky a accordée au journal The Telegraph. En discutant des succès rapportés par l’Ukraine dans la destruction de cibles militaires russes avec des armes fournies par l’Occident, il a affirmé que les forces ukrainiennes utilisaient des « informations en temps réel » pour diriger le tir.

« Je ne peux pas vous dire si [nous chargeons directement] les satellites britanniques et américains, mais nous avons de très bonnes images satellites », a-t-il déclaré au journal britannique.

L’implication directe de l’OTAN et de l’armée américaine en Ukraine devient plus claire de jour en jour

Le général n’a pas affirmé que les responsables américains fournissaient des informations de ciblage directement à l’Ukraine, mais a déclaré que les troupes recevaient des informations de Washington et de Londres avant de lancer des roquettes. Cela permet « à Washington d’arrêter toute attaque potentielle s’il n’était pas satisfait de la cible visée », a déclaré The Telegraph.

Les responsables américains ont souvent affirmé que l’Amérique n’était pas directement impliquée dans les hostilités de la Russie avec l’Ukraine, car cela la mettrait en danger d’escalader le conflit.

La Russie et ses alliés à Donetsk et Lougansk ont ​​accusé l’Ukraine d’utiliser les lanceurs fabriqués aux États-Unis pour frapper des cibles non militaires. Lors d’un récent incident, une attaque à la roquette a frappé un centre de détention, où des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens étaient détenus. Des responsables de la République populaire de Donetsk ont ​​montré des images de ce qu’ils ont décrit comme des fragments de roquettes HIMARS utilisées lors de la frappe.

Plus de 50 des prisonniers auraient été tués dans ce que la Russie a qualifié d’assassinat de témoins potentiels et d’auteurs de crimes de guerre commis par la partie ukrainienne. Kiev a nié toute responsabilité dans l’incident et a accusé la Russie d’avoir frappé le camp de prisonniers d’Elenovka. Les responsables ukrainiens ont affirmé que l’attaque visait à dissimuler soit l’abus des prisonniers de guerre, soit le détournement d’argent.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer des forces armées puissantes ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

L’Occident déploie plus d’armes lourdes en Ukraine – Comptes de la Russie

Le 1er août, le département américain de la Défense a annoncé un autre programme d’aide militaire à l’Ukraine d’une valeur pouvant atteindre 550 millions de dollars. Cette autorisation est le dix-septième prélèvement d’équipements par l’administration Biden sur les stocks du DoD pour l’Ukraine depuis août 2021.

Le nouveau package comprend 75 000 cartouches de munitions d’artillerie de 155 mm et des munitions supplémentaires pour HIMARS, Mobility Artillery Rocket Systems.

Au total, les États-Unis ont déjà engagé environ 8,8 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis le début de l’administration Biden. Depuis 2014, les États-Unis ont engagé plus de 10 milliards de dollars.

À son tour, le ministre ukrainien de la Défense a affirmé que quatre autres lanceurs mobiles HIMARS avaient été livrés à l’Ukraine. Au total, Kiev a obtenu 16 lanceurs des États-Unis.

Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que l’armée ukrainienne avait reçu le MLRS allemand MARS II. Le nombre exact de lanceurs remis à Kiev n’a pas été révélé, mais plus tôt Berlin avait indiqué qu’il devrait y en avoir trois au total.

Plus tôt le 26 juillet, la ministre allemande de la Défense, Christina Lambrecht, a déclaré que l’Allemagne avait livré les systèmes de lance-roquettes multiples promis à l’Ukraine, ainsi que trois autres obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000.

De nombreux équipages ukrainiens des systèmes occidentaux sont sous le commandement direct du personnel militaire actif de l’armée américaine.

Le même jour, le ministère russe de la Défense a déclaré la destruction de deux autres systèmes HIMARS à la suite d’une frappe contre les machines énergétiques ukrainiennes dans une usine de Kharkiv. 53 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers ont été tués dans l’attaque.

Jusqu’à présent, la partie russe a annoncé que 6 lanceurs HIMARS ont été détruits. Parmi les autres équipements militaires étrangers, 5 complexes anti-navires Harpoon et 33 obusiers M777 ont été touchés par les forces russes.

L’équipement militaire fourni aux forces armées ukrainiennes par les alliés occidentaux de Kiev est utilisé non seulement dans les batailles sur les lignes de front, mais aussi pour les attaques contre les civils dans les républiques populaires de Donetsk et Lougansk.

Le 2 août, la milice populaire de la RPD a signalé que 355 obus avaient été tirés par les forces ukrainiennes sur le territoire de la république au cours de la journée écoulée. À la suite du bombardement de 13 colonies différentes, un civil a été tué et quatre autres ont été blessés.

Les forces armées ukrainiennes ont lancé 15 missiles HIMARS sur les villages de Pervomaisk et Stakhanov, endommageant les infrastructures civiles.

L’Occident tombe dans un conflit militaire direct contre la Russie.

