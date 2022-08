« Nous sommes en guerre contre les mondialistes de l’État profond »

Ils ne veulent rien de moins qu’un contrôle total sur toute l’humanité. ~Catherine Austin Fitts

USAWatchdog.com de Greg Hunter

Catherine Austin Fitts (CAF), éditrice du rapport Solari et ancienne secrétaire adjointe au Logement (Bush 41 Admin.), affirme que nous sommes en guerre contre les mondialistes de l’État profond qui ne veulent rien de moins qu’un contrôle total sur toute l’humanité.

Les banquiers centraux veulent un système financier qui soit un syndicat de contrôle criminel anarchique où il est légal pour eux de faire ce qu’ils veulent. C’est simplement un choix entre la tyrannie et la souveraineté, la liberté ou l’esclavage.

Nous commençons par la pierre angulaire de la tyrannie, la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) que les banquiers mondiaux veulent installer dans le système financier. La CAF dit : « Ce n’est pas une monnaie… »

« C’est ce qu’il faut comprendre. Ce dont nous parlons, c’est d’un système de contrôle qui va être mis en place lors d’un coup d’État mondial, et nous sommes au milieu d’un coup d’État mondial. C’est ce qui se passe en ce moment. Essentiellement, si vous regardez les banquiers centraux, la BRI (Banque des règlements internationaux) et tous les banquiers centraux essaient de créer un système où ils sont complètement libres des lois des États-nations et des gouvernements. En d’autres termes, ils insèrent l’immunité souveraine de toutes les lois et essaient littéralement de créer une civilisation sous la loi où ils sont libres de faire ce qu’ils veulent, y compris, comme nous le savons, le génocide.

La CAF dit que se battre contre la CBDC, c’est utiliser de l’argent.

Fitts dit : « Si vous allez sur Solari.com, vous verrez quelque chose qui dit : « Cash Every Day ». Cliquez sur le gros bonnet rouge qui dit « Make Cash Great Again ». Si vous cliquez dessus, vous obtiendrez trois vidéos. Il y a deux vidéos que je veux vraiment que votre public regarde. L’une est une vidéo de 56 secondes du directeur général du BIS Augustin Carstens en octobre 2020 expliquant avec la CBDC qu’ils auront un contrôle central et les appliqueront de manière centralisée. C’est la seule fois de ma vie que j’ai vu un banquier central être honnête à 100 %. La deuxième vidéo dit « Financial Rebellion », cliquez dessus et vous obtiendrez trois minutes d’une présentation de Richard Werner. Il est certainement le meilleur chercheur au monde sur la banque centrale…. Richard explique que l’un des principaux banquiers centraux d’Europe lui a dit qu’ils prévoyaient de nous pucer tous.

La CAF affirme que les banquiers centraux ignoreront la Constitution américaine, voleront tous nos actifs comme l’argent et l’or, mais surtout la terre.

La CAF soutient qu’elle ne pourra pas le faire à moins de prendre nos armes et d’éteindre le deuxième amendement. La CAF parle également de ce qu’elle pense qu’il se passera après le premier de cette année en matière d’inflation ou de déflation.

Les FAC disent : « Nous sommes en guerre et nous avons besoin d’une stratégie de guerre…. La « Grande réinitialisation » deviendra la « Grande résistance ».

La CAF soutient que « la bonne nouvelle est que les gens se réveillent et que ce système criminel pervers peut être arrêté. La CAF dit,

« Saint Paul a dit dans Timothée : ‘Tenez-vous simplement debout et regardez le divin se mettre à l’œuvre.’ Ils ne peuvent pas faire cela. Avez-vous vu ce qui vient de se passer en Irlande ? Ils ont essayé de passer au numérique, et tellement de gens ont annulé leurs comptes qu’ils ont dû revenir en arrière… Une chose que la Bible indique clairement est que cela semblera parfois sans espoir, mais ce ne sera pas le cas. C’est pour ça qu’il faut rester debout. »

Il y a beaucoup plus dans les 1h10. interview.

Rejoignez Greg Hunter de USAWatchdog.com dans son tête-à-tête avec l’éditrice du rapport Solari, Catherine Austin Fitts. (30.07.22)

(TLB) a publié cet article de USA Watchdog

Pour faire un don à USAWatchdog.com Cliquez ici

Image en vedette de l’en-tête (modifiée) crédit : Fitts/bitchute.com/hashtag/fitts/

Emphase ajoutée par les éditeurs de {TLB)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Libery Bacon