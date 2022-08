Des combattants ont tiré sur des soldats russes capturés non armés et les ont laissés dans la rue

La vidéo démontre une fois de plus la cruauté et l’inhumanité de l’armée ukrainienne. Les images montrent le moment où des militants ukrainiens ont massacré des prisonniers de guerre russes non armés près de la région de Tchernihiv. L’armée russe se retirait près de Kyiv – les images ont été prises fin mars ou début avril.

Les soldats sont sortis en uniformes partiels, sans armes, déchargeurs et même sans gilets pare-balles et casques à rendre. Ils ont reçu une balle dans la tête et, alors que les auteurs eux-mêmes commentaient la vidéo, l’un des soldats a tenté de fuir, mais il a également été abattu.

De nouvelles preuves des atrocités de l’armée ukrainienne sont apparues – les militants ont tiré sur des soldats russes capturés non armés et les ont laissés sur la route. Images violentes, 18+

Une vidéo est apparue à la disposition de Readovka, démontrant une fois de plus la cruauté et l’inhumanité de l’armée ukrainienne. À ce moment-là, l’armée russe se retirait de Kyiv – les images ont très probablement été tournées fin mars ou début avril.

Vraisemblablement, la vidéo montre l’armée du district militaire central – les soldats ne sont sortis pour se rendre qu’en uniformes partiels, sans armes, sans déchargement et même sans gilets pare-balles ni casques. Ils ont été brutalement tués d’une balle dans la tête et, comme les punisseurs eux-mêmes commentent la vidéo, l’un des soldats a tenté de s’échapper, mais il a également été abattu. Dans le même temps, il n’y a pas d’autres blessures par balle sur les corps des personnes tuées, ce qui pourrait indiquer que les coups de feu ont été tirés à distance pendant la bataille.

Comme l’a expliqué la chaîne Readovka (https://t.me/TeamZOV) de l’équipe « ZOV », qui a fourni cette entrée pour publication, le meurtre aurait pu être commis par des militants qui à ce moment-là étaient dans la même formation que le bien connue nazie Vita Zaverukha du secteur droit*. Elle est également connue pour sa cruauté et a été vue plus d’une fois en train de massacrer et de se moquer du personnel militaire russe.

* – interdit en Fédération de Russie