L’érosion du contrôle mondial des armements par les États-Unis a forcé les puissances mondiales à relancer leur planification de guerre nucléaire, affirme un haut diplomate

PHOTO DE FICHIER.

Les politiques adoptées par les États-Unis ont forcé d’autres puissances mondiales à relancer leur planification de guerre nucléaire, a affirmé le haut diplomate russe Alexey Drobinin. Les commentaires de Drobinine, qui dirige le département de planification de la politique étrangère du ministère russe des Affaires étrangères, offrent un aperçu de la pensée actuelle de Moscou dans ce domaine.

« Construit par des générations de négociateurs, le cadre de contrôle des armements et de préservation de la stabilité stratégique est en train d’être démantelé à l’instigation des États-Unis. Les Américains ont abaissé le seuil de la première frappe dans leur doctrine militaire », a écrit Drobinine dans un article du magazine Mezhdunarodnaya Zhizn (International Life) publié mercredi.

« Ces facteurs préoccupants et d’autres ramènent une fois de plus les scénarios les plus dangereux de conflit entre les puissances nucléaires, lourds de conséquences désastreuses, aux yeux des planificateurs militaires », a-t-il averti.

Néanmoins, l’émergence d’un ordre mondial multipolaire – dans lequel la Russie est activement impliquée – fera du globe un endroit plus sûr, à moins que l’Occident ne choisisse d’intervenir, affirme le diplomate. « Tout le monde bénéficiera de la multipolarité et de la démondialisation – à condition que personne ne perturbe le cours naturel de ces phénomènes objectifs », a expliqué Drobinin.

« Ce qui est d’une importance cruciale ici, c’est la façon dont l’establishment politique d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale choisit de se comporter… À moins qu’ils ne soient capables de supprimer la douleur qu’ils ressentent à l’idée de perdre leur pouvoir sur le monde – aussi humainement compréhensible que cette douleur puisse être – et arrêtez de « saisir l’arme » chaque fois qu’une diplomatie patiente est de mise, la tendance alarmante à l’importance croissante de la force dans les affaires internationales non seulement perdurera, mais s’intensifiera », a écrit Drobinin.

Lundi, dans une lettre aux participants de la dixième Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé qu’il n’y aurait pas de gagnants dans une guerre nucléaire et qu’il ne fallait jamais permettre qu’elle se produise.

Le New START historique reste le seul accord majeur de maîtrise des armements entre Moscou et Washington encore en vigueur. Au début de 2021, l’accord était sur le point d’expirer, mais il a finalement été récupéré peu de temps après l’investiture de Biden, lorsque Washington a finalement accepté les appels de Moscou à prolonger l’accord sans aucune condition préalable. Il est actuellement prévu d’expirer en 2026.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

La Russie accuse l’Ukraine de maltraiter les prisonniers de guerre

Le ministère russe de la Défense a fourni des détails sur ce qu’il a appelé le traitement abyssal des captifs par Kiev

Moscou a scrupuleusement respecté les Conventions de Genève sur le traitement des prisonniers, tandis que le gouvernement ukrainien a torturé, affamé et privé de soins médicaux les soldats russes en captivité, a affirmé mercredi le ministère russe de la Défense. La réticence de l’Occident à tenir Kiev pour responsable a entraîné des violations et des crimes purs et simples, a déclaré aux journalistes le vice-ministre de la Défense, Alexander Fomine.

La Russie a pris des mesures « minutieuses » pour respecter la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre, notamment en organisant plus de 40 réunions hebdomadaires avec des représentants de l’ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et en créant une commission médicale sur les personnes gravement malades et les prisonniers blessés. Jusqu’à présent, 18 de ces prisonniers ont été renvoyés en Ukraine, a déclaré le général Fomine.

Il y a également eu 27 échanges de prisonniers de guerre et de corps de militaires décédés, tandis que le CICR a reçu plus de 1 500 lettres de prisonniers ukrainiens. Les soldats ukrainiens détenus peuvent également passer des appels téléphoniques à leurs familles, a déclaré Fomine, le tout conformément à l’article 71 de la convention.

La conférence de presse de Fomin a eu lieu après que la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine s’est déclarée consternée par une vidéo montrant un soldat russe castrer un captif ukrainien ligoté et bâillonné. Dans un communiqué vendredi, la commission a rappelé à tous que « la torture et les exécutions sommaires de prisonniers de guerre » sont des crimes de guerre. Le bureau du procureur général ukrainien a lancé une enquête sur la vidéo, pour déterminer où et quand elle aurait pu avoir lieu.

Le général russe n’a pas abordé directement la vidéo. Il a cependant déclaré que si la Russie avait traité ses prisonniers en pleine conformité avec le droit international, ce n’était pas le cas de l’Ukraine.

Selon une enquête menée auprès de militaires échangés, tant russes que ceux des républiques du Donbass, 81 % des prisonniers ont subi des coups et d’autres violences physiques, tandis que 55 % ont été contraints de filmer des vidéos de propagande. Quelque 46 % n’ont reçu aucun soin médical, 79 % n’ont pas eu la possibilité de contacter leurs proches et 19 % ont reçu des repas médiocres ou insuffisants.

Un centre de détention, géré par le service de sécurité ukrainien SBU à Kiev, ne donnait aux captifs que 50 grammes de bouillie, un morceau de pain et un verre d’eau par jour, tout en leur gardant les yeux bandés.

Fomin a également diffusé des vidéos circulant en ligne montrant « la torture et les abus« , ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des « actes de violence monstrueux » contre des prisonniers de guerre russes et du Donbass. Les «nazis ukrainiens» ont également tenté d’extorquer les familles des captifs contre rançon, a-t-il déclaré.

La Russie a régulièrement informé les structures humanitaires internationales du comportement de l’Ukraine, avec des demandes d’influence sur le gouvernement de Kiev, mais avec peu ou pas d’effet, a déclaré Fomin.

En plus des mauvais traitements infligés aux prisonniers, selon l’armée russe, les forces ukrainiennes ont utilisé des civils comme boucliers humains, ainsi que des armes fournies par l’Occident et des munitions interdites – telles que des armes à sous-munitions et des mines terrestres – pour cibler des civils dans le Donetsk et Républiques de Lougansk. La communauté internationale a fermé les yeux sur ces atrocités, a déclaré Fomin, leur permettant de continuer.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT