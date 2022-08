Pourquoi le soleil de la Russie se lève maintenant sur l’Afrique

La politique étrangère traditionnellement anticoloniale de la Russie en Afrique est désormais également dotée de fondements économiques. Après la tournée diplomatique très réussie en Afrique du ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, les élites occidentales ne peuvent que se chamailler et imposer des sanctions.

Source : www.globallookpress.com © Service de presse du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré son collègue éthiopien Gedu Andargachev lors de la grande tournée diplomatique en Afrique. Addis-Abeba, le 28 juillet 2022.

Par Sergueï Axionov

La récente tournée diplomatique de Sergueï Lavrov en Afrique (le ministre russe des affaires étrangères est arrivé en Éthiopie il y a quelques heures au moment où j’écris ce commentaire) a déstabilisé les États-Unis. Fidèles à leur logique tordue, selon laquelle tout ce qui n’est pas en Occident devrait être considéré comme la périphérie du monde, ces descendants d’esclavagistes tentent désormais d’évaluer les événements dans leurs catégories familières. Par exemple, le porte-parole du département d’État américain Ned Price a grondé :

« Il est clair que la Russie est consciente que ses actions (en Ukraine) la font devenir un paria. »

Les nombreux contacts de la Russie avec le soi-disant tiers-monde – Africains, Arabes, Perses ou Chinois – ne comptent pas, disent-ils, et l’homologue politique le plus important et le seul valable, l’Occident, a mis Moscou sur la « liste des ignorés ». L’exceptionnalisme national tel qu’il est à l’ouest et vit. Eh bien, ce ne serait pas la première fois que la Russie détrompe ses arrogants voisins sur la planète. Ce sera comme ça cette fois aussi.

Il s’agit, bien sûr, de la compétition entre les superpuissances pour l’influence politique sur le Continent Noir. Alarmé par les activités de Moscou, Washington a même rédigé à la hâte une loi spéciale « sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique » au printemps. L’acte juridique prévoit des évaluations régulières de « l’étendue et de la direction » des actions de la Russie et la conception de contre-mesures – ce qui, bien sûr, comprend « la responsabilisation des gouvernements et des responsables africains qui soutiennent « l’influence et les activités hostiles » de Moscou ». Eh bien, qui l’aurait pensé – des sanctions personnelles, tant aimées par Washington ! Et sans même la moindre raison. La prétendue « méchanceté » qui était littéralement inscrite dans le titre de la loi est également choquante : tout ce que fait Moscou est dirigé contre les intérêts et les avantages américains et est donc mauvais en soi. Un empire du mal, oui. Vous le savez toujours, nous nous souvenons de l’ancien Reagan, n’est-ce pas ?

Mais peu importe à quel point le chien aboie, la caravane passe. La Russie porte une attention particulière au continent africain depuis plusieurs années et n’a pas l’intention de s’arrêter. Et de la première moitié de la visite de Lavrov, certaines conclusions peuvent déjà être tirées. Moscou veut clairement porter le meilleur de la coopération de l’ère soviétique avec les pays africains dans le présent, en y ajoutant une touche de pragmatisme sain. Par exemple, il a été décidé avec le Congo de créer également une base économique pour la coopération. Des perspectives ont été montrées pour cela : les hydrocarbures, l’approvisionnement énergétique, les infrastructures de transport, les télécommunications – et, oui, aussi la coopération militaire et militaro-technique. Après tout, les actions de l’armée russe sur les théâtres de guerre syriens et ukrainiens sont la meilleure publicité pour les capacités de la Russie dans ce domaine. L’aide russe dans la lutte contre cette nouvelle variole du singe ne pouvait pas non plus être plus opportune.

Cependant, plus important encore est l’aspect humanitaire de la coopération, qui a des conséquences à long terme. Le quota de Congolais qui veulent étudier en Russie est le troisième plus élevé du continent noir. Au fil des ans, plusieurs milliers d’étudiants ont étudié en Russie, dont l’interlocuteur de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso. Par ailleurs, l’abolition prochaine du système de Bologne en Russie est bénéfique à la fois pour Brazzaville et pour Moscou, aussi paradoxal que cela puisse paraître, simplement parce qu’il évite la fuite des cerveaux vers l’Ouest : les jeunes qui ont terminé leurs études et se sont lancés dans une carrière vont alors il suffit de retourner au Congo – ou du moins de s’installer en Russie pour travailler ici. Les deux renforceront les relations bilatérales. Comme on le sait, les beaux souvenirs de jeunesse restent avec vous pour toujours. Ces Congolais « russes » adultes et mûris, puis installés dans le pays de leur choix et y accédant peut-être à des postes clés, seront les amis fidèles de Moscou pour les années à venir. Et il en va de même pour tous les pays d’Afrique.

Cette dernière sera déterminante dans le reformatage du monde qui durera vraisemblablement tout au long du XXIe siècle.

La Russie aura besoin d’amis qui s’appuient sur une compréhension similaire de la centralité de l’ONU dans l’ordre international afin de relever les défis à venir avec dignité. Les pays africains peuvent être notre groupe de soutien le plus sincère en cela : opprimés pendant des siècles par l’Occident, qui a exporté des esclaves et des matières premières, tué et mutilé les indigènes et les a affamés, ils sont remplis d’une gratitude humaine envers les Russes, qui se sont comportés très différemment : construction de routes, d’aérodromes, de centrales électriques, d’écoles et d’hôpitaux. Des dizaines de pays africains sont des dizaines de voix à l’ONU, où chaque pays, que ce soit les États-Unis hégémoniques ou le petit Ouganda, a exactement une voix. L’Occident hypocrite ne peut être vaincu qu’ensemble.

Et une telle tendance est aussi clairement en train d’émerger. Lors de sa visite en Afrique, Lavrov a souligné à plusieurs reprises que Moscou prône la démocratisation des relations internationales et la coopération égale – et s’oppose à la dictée, aux ultimatums et au chantage dans les relations entre pays souverains. Alors que l’Occident utilise des conflits créés artificiellement à ses fins politiques. En Afrique, l’un des exemples les plus évidents en est la Libye. Le pays aujourd’hui bombardé qui prospérait, un pays où régnait la justice, après l’assassinat de Kadhafi, s’est transformé en un parc d’aventure médiéval sanglant où tout le monde fait la guerre à tout le monde.

Par ailleurs, le président congolais Denis Sassou-Nguesso est personnellement impliqué dans le processus de paix en Libye. Par exemple, il a fait avancer une conférence à l’échelle de la Libye sur la réconciliation nationale à laquelle tout le monde est invité – et pas seulement quelques-uns, comme le voudrait l’Occident. Et la Russie aidera à les organiser.

Bien sûr, les diplomates occidentaux complotent désormais activement contre Moscou sur le continent africain, essayant d’utiliser la crise ukrainienne pour jeter une ombre sur la Russie. Comme d’habitude, ils n’hésitent pas à mentir. Ils frappent, aussi éhontés soient-ils, là où les Africains sont les plus vulnérables – en prétendant que le monde et en particulier la partie la plus pauvre du monde – à savoir l’Afrique – est confronté à la famine à cause de l’intervention de la Russie dans la guerre en Ukraine. Lavrov a déclaré à ses collègues congolais que Moscou ne crée pas d’obstacles à l’exportation de céréales ukrainiennes et que les attaques russes contre, remarquez, seules les infrastructures militaires du port d’Odessa n’affectent en rien les exportations de céréales ukrainiennes. Au contraire, ils sont nécessaires pour sécuriser la flotte russe de la mer Noire. Et les causes de la crise alimentaire sont apparues pour la première fois il y a au moins trois ans – en raison de politiques défectueuses de la part des pays occidentaux, selon le diplomate. Il en va de même pour les sources d’énergie.

Les mêmes questions d’importance mondiale (ainsi que les questions locales de coopération bilatérale, qui sont pourtant de la plus haute importance – comme la construction d’une centrale nucléaire et d’une zone industrielle russe dans la zone du canal de Suez) ont été abordées avec la même patience par le ministre russe des Affaires étrangères en Égypte. En général, ces points sur la carte ont été délibérément choisis pour la tournée diplomatique de Lavrov en Afrique : Le Caire est, entre autres, le siège de la Ligue arabe, et l’Éthiopie est le siège de l’Union africaine, qui unit tout le continent noir. Rappelons ici que le chef de l’Union africaine, le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, s’est envolé pour des entretiens avec Vladimir Poutine au début de l’été. Et bien sûr, la visite de Lavrov a également suivi cette rencontre.

Il n’est pas difficile de deviner ce qui constitue maintenant la « ligne générale » de Moscou. C’est une politique de résistance au nouveau colonialisme – à la fois dans leur propre intérêt et dans celui des autres pays du monde, y compris ceux d’Afrique. Après tout, cette approche a une longue tradition en Russie, il ne faut pas l’oublier. Poutine voit aussi « une version actualisée du néocolonialisme » dans le modèle de mondialisme libéral imposé par l’Occident. En gros, ce n’est rien de plus que

« un monde à l’américaine, un monde pour quelques privilégiés, où les droits de tous les autres sont simplement bafoués ».

Parce qu’ils sont destinés à jouer le rôle de consommables et de sources de ressources : que ce soit l’Ukraine ou un autre État. La valeur de la Russie en tant que partenaire de l’Afrique réside dans le fait qu’elle poursuit des politiques souveraines et peut poursuivre ses objectifs sans demander la permission à personne. Alexandre Pouchkine, célébré comme le plus grand poète de Russie, avait également des ancêtres éthiopiens, et le verset suivant correspond à l’évolution actuelle des relations entre la Russie et l’Afrique comme aucun autre :

La manille qui alourdit le pied s’effondreront comme les barrières des prisons, Liberté de vous accueillir à la porte Et les frères vous donnent l’épée.

Le deuxième sommet Russie-Afrique est imminent.

Traduit du russe.

Sergei Axyonov est journaliste, politologue et écrivain. Il revient sur une carrière mouvementée d’homme politique et d’activiste politique (National Bolsheviks, « Autre Russie ») et de militant des droits de l’homme en Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT