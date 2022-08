76 789 décès 6 089 773 blessures signalées dans les bases de données américaines et européennes suite aux vaccins COVID-19

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

La base de données de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur les effets indésirables des médicaments fait désormais état de 46 999 décès et 4 731 833 blessures suite aux vaccins COVID-19 (détails ci-dessous).

Aux États-Unis, le Vaccine Adverse Events Recording System (VAERS) signale désormais 29 790 décès et 1 357 940 blessures suite aux vaccins COVID-19. (Source.)

Un rapport de 2011 de Harvard Pilgrim Health Care, Inc. pour le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré que moins de 1 % de tous les événements indésirables consécutifs aux vaccins sont signalés au VAERS.

Bien que 25 % des patients ambulatoires subissent un événement indésirable lié aux médicaments, moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1 % des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés. Les faibles taux de signalement empêchent ou ralentissent l’identification des médicaments et vaccins « problématiques » qui mettent en danger la santé publique. De nouvelles méthodes de surveillance des effets indésirables des médicaments et des vaccins sont nécessaires. (Source.)

Il y a maintenant eu plus de décès et d’effets secondaires des vaccins signalés au cours des 20 derniers mois au VAERS à la suite des vaccins COVID-19 qu’il n’y en a eu au cours des 30 années précédentes pour tous les vaccins approuvés par la FDA avant l’autorisation d’utilisation d’urgence des injections COVID-19 en décembre 2020. (834 124 cas, 9 278 décès – source.)

46 999 morts et 4 731 833 blessés à EudraVigilance

La base de données européenne (pays de l’EEE et hors EEE) des rapports sur les réactions suspectées aux médicaments est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ils signalent désormais 46 999 décès et 4 731 833 blessures suite à des injections de cinq injections expérimentales de COVID-19 :

VACCIN COVID-19 À ARNM MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 À ARNM PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

VACCIN COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (2 143 362) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; elle peut être classée comme « grave » si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou prolonge une hospitalisation existante, entraîne une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale / anomalie congénitale. »

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de compiler chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à le publier, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 30 juillet 2022.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 22 191 décès et 2 448 297 blessés au 30/07/2022

72 801 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 315 décès

84 773 Troubles cardiaques incl. 3 205 décès

768 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 69 décès

31 480 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 17 décès

3 122 Troubles endocriniens incl. 12 décès

35 427 Affections oculaires incl. 57 décès

172 416 Affections gastro-intestinales incl. 887 décès

628 578 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 6 073 décès

2 795 Affections hépatobiliaires incl. 126 décès

26 839 Troubles du système immunitaire incl. 140 décès

164 955 Infections et infestations incl. 2 300 décès

43 540 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 504 décès

58 107 Enquêtes incl. 608 décès

15 362 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 389 décès

274 956 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 314 décès

2 852 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 269 ​​décès

376 478 Troubles du système nerveux incl. 2 369 décès

3 350 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 84 décès

319 Problèmes de produit incl. 4 décès

42 571 Troubles psychiatriques incl. 250 décès

8 846 Troubles rénaux et urinaires incl. 332 décès

102 925 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

99 625 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 2 361 décès

106 932 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 203 décès

6 403 Situation sociale incl. 28 décès

26 452 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 283 décès

55 625 Affections vasculaires incl. 983 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm SPIKEVAX/ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 12 285 décès et 782 763 blessés au 30/07/2022

20 959 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 140 décès

27 417 Troubles cardiaques incl. 1 351 décès

244 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 15 décès

9 266 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

819 Troubles endocriniens incl. 6 décès

10 432 Affections oculaires incl. 41 décès

61 275 Affections gastro-intestinales incl. 467 décès

206 650 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 942 décès

1 041 Affections hépatobiliaires incl. 66 décès

8 808 Affections du système immunitaire, y compris 43 décès

34 547 Infections et infestations incl. 1 123 décès

11 502 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 236 décès

17 404 Enquêtes incl. 409 décès

6 277 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 291 décès

97 363 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 249 décès

954 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 105 décès

128 358 Affections du système nerveux, y compris 1 185 décès

1 089 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 12 décès

127 Problèmes de produit incl. 3 décès

12 948 Troubles psychiatriques incl. 198 décès

4 108 Troubles rénaux et urinaires incl. 236 décès

21 794 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 9 décès

31 925 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 303 décès

40 979 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 110 décès

3 143 Situation sociale incl. 45 décès

7 090 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 224 décès

16 244 Affections vasculaires incl. 468 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ Astra Zeneca : 9 427 décès et 1 328 069 blessés au 30/07/2022

15 427 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 335 décès

23 779 Troubles cardiaques incl. 991 décès

281 Affections congénitales familiales et génétiques incl. 11 décès

14 975 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

834 Troubles endocriniens incl. 7 décès

22 260 Affections oculaires incl. 33 décès

119 238 Affections gastro-intestinales incl. 501 décès

357 237 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 198 décès

1 202 Affections hépatobiliaires incl. 84 décès

6 727 Troubles du système immunitaire incl. 47 décès

58 172 Infections et infestations incl. 800 morts

15 172 Blessure empoisonnement et complications procédurales incl. 232 décès

32 384 Enquêtes incl. 226 décès

14 713 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 150 décès

191 884 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 197 décès

915 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 55 décès

263 649 Affections du système nerveux, y compris 1 356 décès

718 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 23 décès

207 Problèmes de produit incl. 1 décès

23 695 Troubles psychiatriques incl. 84 décès

4 860 Troubles rénaux et urinaires incl. 101 décès

18 374 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

46 318 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 1 254 décès

58 025 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 77 décès

2 440 Situation sociale incl. 11 décès

3 147 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 43 décès

31 436 Affections vasculaires incl. 599 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 3 096 décès et 169 472 blessés au 30/07/2022

1 687 Affections hématologiques et du système lymphatique incl. 69 décès

3 734 Troubles cardiaques incl. 258 décès

59 Affections congénitales, familiales et génétiques incl. 3 décès

1 846 Affections de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

153 Troubles endocriniens incl. 2 décès

2 223 Affections oculaires incl. 16 décès

11 562 Affections gastro-intestinales incl. 123 décès

46 545 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 858 décès

212 Affections hépatobiliaires incl. 22 décès

793 Affections du système immunitaire, y compris 12 décès

14 808 Infections et infestations incl. 261 décès

1 594 Blessures, empoisonnements et complications procédurales incl. 37 décès

7 694 Enquêtes incl. 164 décès

1 064 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 84 décès

21 229 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 71 décès

148 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 12 décès

29 060 Troubles du système nerveux incl. 298 décès

126 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales incl. 1 décès

35 Problèmes liés au produit

2 483 Troubles psychiatriques incl. 35 décès

722 Troubles rénaux et urinaires incl. 50 décès

4 066 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

5 970 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 390 décès

5 188 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 16 décès

690 Situation sociale incl. 7 décès

1 201 Interventions chirurgicales et médicales incl. 101 décès

4 580 Affections vasculaires incl. 197 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 NUVAXOVID(NVX-COV2373) de Novavax : 0 décès et 3 096 blessés au 30/07/2022

72 Affections hématologiques et du système lymphatique

182 Affections cardiaques

1 Affections congénitales, familiales et génétiques

42 Affections de l’oreille et du labyrinthe

1 Troubles endocriniens

60 Affections oculaires

225 Affections gastro-intestinales

727 Troubles généraux et anomalies au site d’administration

3 Affections hépatobiliaires

27 Affections du système immunitaire

170 Infections et infestations

28 Lésions, empoisonnements et complications procédurales

83 Enquêtes

17 Troubles du métabolisme et de la nutrition

416 Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

1 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes)

577 Troubles du système nerveux

2 Affections gravidiques, puerpérales et périnatales

1 Problèmes liés au produit

49 Affections psychiatriques

19 Troubles rénaux et urinaires

58 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

165 Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

207 Affections de la peau et du tissu sous-cutané

5 Circonstances sociales

26 Actes chirurgicaux et médicaux

68 Affections vasculaires

*Ces totaux sont des estimations basées sur des rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données américaine VAERS et le système UK Yellow Card. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

L’UE recommande un avertissement d’inflammation cardiaque pour le vaccin COVID Novavax

Comme on peut le voir dans les rapports ci-dessus, très peu de doses du vaccin COVID-19 Novavax ont été prises en Europe, et maintenant les régulateurs européens mettent en garde contre les risques de myocardite et de péricardite après le vaccin Novavax.

Les régulateurs européens recommandent que le vaccin de Novavax soit étiqueté avec des avertissements sur le risque de myocardite et de péricardite après qu’un petit nombre de cas ont été enregistrés, rapporte Reuters. La FDA américaine a pris une décision similaire en juin, selon le service de presse. Jusqu’à présent, seulement 250 000 doses de vaccin ont été administrées en Europe. (Source.)

Voici quelques visages à placer sur ces statistiques froides et mortelles pour montrer comment la vie des gens est détruite par les vaccins, alors que les médias d’entreprise financés par l’industrie pharmaceutique continuent de cacher leur statut vaccinal, et il faut généralement le trouver sur les réseaux sociaux de la personne. comptes où ils se vantent généralement de s’être fait vacciner contre la COVID-19 tout en ridiculisant ceux qui les refusent.

Ils sont morts maintenant, tandis que ceux qui ont refusé les injections ne peuvent pas mourir en se faisant injecter par eux. Ils n’ont qu’à endurer le ridicule et le mépris de la foule pro-vaccin, qui diminue rapidement.

Par WXXV25

Un joueur de football de l’école secondaire de Brandon est décédé lundi lors d’un entraînement de football l’après-midi.

Phillip Laster Jr. est décédé lundi. Selon le coroner David Ruth, aucune blessure n’a été détectée et son corps a été emmené au bureau du médecin légiste de l’État.

Les températures étaient dans les basses années 90.

Le district scolaire de Rankin dit que tous les joueurs doivent avoir un examen physique avant d’être autorisés à participer à des sports.

Les parents de Laster, qui l’appelaient souvent Tre, l’ont décrit comme un bon garçon et ont partagé avec nous l’appel téléphonique qu’ils ont eu avec le personnel de football de Brandon High School. « J’étais hors d’état quand ils m’ont contacté et j’ai parlé à l’entraîneur. Il m’a dit qu’il valait mieux que je rentre à la maison parce que la situation était jolie, alors je suis rentré chez moi et j’ai reçu l’appel téléphonique d’un médecin qui a dit qu’ils avaient fait tout ce qu’ils pouvaient faire et qu’il était décédé et que la vie avait changé.”

Publications de Phillip Laster Sr. sur les réseaux sociaux :

LIRE LA SUITE…..

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News