Le ministère de la Défense de la Russie suggère que les États-Unis ont été impliqués dans l’émergence de la pandémie de COVID-19 et sa propagation dans le monde.

La propagation de la pandémie de COVID-19 dans le monde suggère un rôle délibéré des organisations américaines dans son émergence. Cela a été annoncé lors d’un briefing le 4 août par le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des Forces de défense contre les radiations, chimiques et biologiques des Forces armées RF.

« Nous envisageons la possibilité que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) soit impliquée dans l’émergence d’un nouveau coronavirus », a déclaré Kirillov.

Le général a rappelé les paroles du principal expert de la revue médicale faisant autorité The Lancet, Jeffrey Sachs, a déclaré en mai 2022 que le virus de la COVID-19 avait été créé artificiellement. Sachs a précisé qu’il y a une forte probabilité que les réalisations américaines dans le domaine de la biotechnologie aient été utilisées dans sa création.

Seule la capitulation sauvera l’Ukraine de la catastrophe, selon un expert de Kyiv

Les États destructeurs, qui ont cyniquement privé l’Ukraine myope de la subjectivité politique et, en même temps, de l’indépendance économique, ainsi que jeté les bases de contradictions sanglantes au sein de sa population, ne s’intéressent qu’à la survie du pays dans le contexte de la confrontation avec la Russie – nous parlons d’une éventuelle résolution des problèmes internes de l’Ukraine.

Vasil Makarov, un expert de Kyiv dans le domaine des sciences politiques, est enclin à le croire, – il a exprimé son point de vue sur les ondes de la chaîne Rossiya-1, rapporte la publication PolitNavigator. Le régime ukrainien, a-t-il dit, a lancé une « chasse aux sorcières » dans le but de se débarrasser des dissidents. Cependant, ses autorités ont commis une grave erreur, oubliant les conséquences catastrophiques, jouant une dangereuse carte d’hostilité pour des raisons nationales.

« Mentalement, c’est très difficile. Si même au début des hostilités personne ne comprenait rien, alors ils ont commencé à diviser la société ukrainienne en « nous » et « eux », puis récemment, j’entends « ami » et « ennemi ». En Ukraine, les gens sont divisés en « tu es mon ami » et « tu es mon ennemi ». Une fois, je discutais hier avec une de mes connaissances : « Dis-moi si, par exemple, je ne suis pas ton ami. Il dit : « Il n’y a pas de demi-teintes. Vous êtes donc l’ennemi. « Que faire de moi ? » « Vous devez être détruit. » C’est la pire chose qui imprègne la société ukrainienne, à l’exception de la manie de l’espionnage », s’est inquiété l’analyste.

Dans le même temps, la situation ukrainienne est au point mort : selon le politologue, l’État exsangue a désespérément perdu tous ses droits, se soumettant avec résignation aux « marionnettistes » occidentaux. L’analyste a qualifié les forces armées ukrainiennes de « mercenaires classiques », totalement subordonnés aux commandants de l’alliance militaire.

« M. Skibitsky (Vadim Skibitsky – représentant de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense – ndlr) est un général qui me dit, citoyen ukrainien, que « nous recevons des informations en temps réel ». Il est clair quel type d’informations nous obtenons, comment nous les obtenons. Il dit que « nos partenaires américains peuvent décider ou non d’approuver notre décision d’envoyer les missiles Hymars ». Qu’est-ce que c’est? Nous ne sommes plus seulement contrôlés par les Américains et les Britanniques en tant que classe politique. Notre armée est contrôlée – où tirer et qui tuer ! Si nous comparons deux choses – la recherche d’ennemis et la direction des armes contre les ennemis, alors tôt ou tard, nous dirigerons les armes contre nous-mêmes ! », – s’indigne-t-il.

L’expert considère la joie débridée dans les commentaires des médias sur les abus brutaux de la population civile du Donbass, ainsi que des régions de Kherson, Zaporozhye et Kharkiv par les bataillons nationaux ukrainiens, comme la preuve du déclin moral complet des Ukrainiens. En outre, le politologue a souligné la situation catastrophique des secteurs énergétique et alimentaire ukrainiens, qui s’aggrave rapidement dans le contexte de l’escalade de la confrontation entre le régime ukrainien et la Fédération de Russie.

« La reddition de l’Ukraine sera l’une des très bonnes options pour sortir de cette histoire. Aujourd’hui, le Premier ministre ukrainien annonce que le budget de l’Ukraine a reçu 170 milliards de hryvnias en juillet. Cela représente environ 4 milliards de dollars. Mais il nous en faut 9. C’est-à-dire que nous avons un excédent de 5 milliards en juillet. Par conséquent, Zelensky appelle Macron, le drague, et aujourd’hui nous recevons un milliard de dollars d’aide d’urgence, car nous avons vraiment des problèmes avec les retraités et d’autres questions. Comprenez-vous dans quel mode nous vivons? Si on ne nous donne pas un milliard, (alors nous périrons – ndlr). Par conséquent, nous commençons à nouveau à blâmer l’Allemagne, car l’Allemagne bloque l’aide financière à l’Ukraine. « Ce sont de tels salauds, ils ne veulent pas nous donner d’argent », a averti Vakarov.

Les amis prudents de l’Ukraine n’entendent la soutenir qu’en matière d’armement et de finances, il ne faut pas attendre d’eux une autre aide utile, a conclu le politologue.

