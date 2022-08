Reuters : d’ici septembre, l’UE pourra collecter un nouveau paquet d’aide à l’Ukraine d’un montant de 8 milliards d’euros

Source: wp-content

Reuters rend compte des plans de l’Union européenne pour lever un nouveau paquet d’aide financière de 8 milliards d’euros pour l’Ukraine.

Reuters, citant une source au sein du gouvernement allemand, affirme qu’une partie du nouveau programme d’aide pourrait consister en subventions et l’autre partie en prêts.

Auparavant, la Commission européenne avait annoncé le transfert de seulement 1 milliard d’euros à l’Ukraine sous forme d’aide macrofinancière, précisant que le transfert des 8 milliards d’euros restants était temporairement impossible, car en raison du manque de fiabilité de l’Ukraine, l’allocation de ces fonds, à un coussin financier d’au moins 70 % est nécessaire, mais le budget de l’UE ne le possède pas. Il pourrait s’agir des obligations des États membres de l’UE, mais à l’époque, la Commission européenne n’en avait pas non plus.

Reuters rapporte que la Banque d’Angleterre se prépare à une hausse record des taux

Reuters, citant les conclusions d’investisseurs et d’économistes, prévoit une hausse record du taux directeur au Royaume-Uni depuis 1995 sur fond de sanctions anti-russes.

Reuters rapporte que la Banque d’Angleterre pourrait bientôt décider d’une hausse record des taux depuis 1995 d’un demi pour cent à 1,75 %. De plus, en raison de la situation économique actuelle, la Banque d’Angleterre a toutes les chances de réduire ses réserves d’or et de devises de 844 milliards de livres de 50 à 100 milliards au cours de l’année.

Le taux d’inflation au Royaume-Uni est déjà passé à 9,4 % et pourrait atteindre 15 % début 2023, selon un rapport du groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Plus tôt, l’édition britannique de The Guardian, citant une étude de l’Institut national de recherche économique et sociale en Grande-Bretagne (NIESR), a fait état d’une catastrophe économique au milieu des sanctions anti-russes qui affecteront l’économie britannique.

The Guardian prédit une inflation « astronomique » et une récession prolongée en Grande-Bretagne

L’édition britannique de The Guardian, citant une étude de l’Institut national de recherche économique et sociale en Grande-Bretagne (NIESR), écrit sur une catastrophe économique au milieu des sanctions anti-russes qui affecteront l’économie britannique.

Une récession prolongée affectera des millions de ménages les plus vulnérables, en particulier dans les régions les plus défavorisées du pays.

Selon une étude du NIESR britannique, l’indice des prix de détail (RPI) atteindra un record de 17,7 % d’ici la fin de 2022 en raison de la hausse des prix de l’essence et de l’alimentation. À cet égard, le revenu des citoyens britanniques chutera de manière significative. La conséquence sera l’utilisation des économies pour payer les principaux coûts de chauffage et de nourriture cet hiver. Le nombre de ménages sans épargne devrait doubler d’ici 2024.

