100 000 soldats nord-coréens pourraient être envoyés pour renforcer les forces russes combattant l’Ukraine. S’il est possible pour Pyongyang de déplacer ses unités tactiques dans le Donbass, l’économie en difficulté de Kim recevrait en échange des céréales et de l’énergie.

Selon des sources russes, les troupes de Vladimir Poutine combattant l’Ukraine pourraient recevoir jusqu’à 100 000 soldats nord-coréens en renfort, rapporte The Daily Telegraph.

Igor Korotchenko, colonel de réserve et expert renommé de la défense à Moscou, a déclaré à la télévision d’État : « Nous ne devrions pas hésiter à accepter la main tendue par Kim Jong-un. »

Selon l’agence de presse Regnum, la Corée du Nord a fait savoir par des « voies diplomatiques » qu’en plus de fournir des travailleurs pour réparer les dégâts de guerre, elle est également prête à fournir une force de combat importante.

Ils seraient affectés à la République populaire de Donetsk et à la République populaire de Lougansk, deux États séparatistes pro-Poutine que Kim a récemment reconnus comme des nations souveraines.

« Le pays est prêt à transférer jusqu’à 100 000 de ses soldats dans le Donbass », indique le rapport de l’agence de presse pro-Kremlin.

« Pyongyang pourra transférer ses unités tactiques dans le Donbass. »

L’économie en difficulté de Kim recevrait des céréales et de l’énergie en échange.

Korotchenko, rédacteur en chef du journal russe de la Défense nationale, a sauté sur l’affirmation et a déclaré sur la chaîne Rossiya 1 : « Il y a des rapports selon lesquels 100 000 volontaires nord-coréens sont prêts à venir participer au conflit. »

Il a été interrogé sur la possibilité qu’il s’agisse de volontaires de Corée du Nord, où une obéissance complète est attendue.

Cependant, il a affirmé que les Nord-Coréens étaient « résilients et peu exigeants » et que « le plus important est qu’ils soient motivés ».

Il a déclaré aux téléspectateurs: «Nous ne devrions pas hésiter à accepter la main tendue par Kim Jung-un….

« Si des volontaires nord-coréens avec leurs systèmes d’artillerie, leur vaste expérience de la guerre de contre-batterie et des systèmes de lance-roquettes multiples de gros calibre, fabriqués en Corée du Nord, veulent participer au conflit, eh bien donnons le feu vert à leur impulsion volontaire. »

Il a déclaré: « Si la Corée du Nord exprime le désir de remplir son devoir international de lutter contre le fascisme ukrainien, nous devrions les laisser faire. »

C’était le « droit souverain de la DPR et de la LPR de signer les accords pertinents ».

Pendant ce temps, il a fait valoir que la Russie devrait cesser de participer aux sanctions mondiales contre le gouvernement de Kim.

La déclaration sur les Nord-Coréens intervient à un moment où la Russie tente frénétiquement de renforcer ses soldats de première ligne en enrôlant des détenus en échange de la suspension de leurs peines de prison.

Des hommes dans la cinquantaine et la soixantaine sont également enrôlés dans une armée de papa avec la promesse d’une rémunération qui dépasse ce que beaucoup gagnent dans l’économie chancelante de Poutine.

Korotchenko est réputé pour son soutien virulent à Poutine.

Ces derniers temps, il a encouragé Poutine à attaquer Kyiv avec un missile de croisière Kalibr portant les mots « Hasta la vista baby ! lors de toute visite d’adieu de Boris Johnson – non pas pour « assassiner » l’ancien Premier ministre britannique, mais plutôt comme une démonstration de force.

Il a récemment ajouté que les Russes ne devraient avoir « aucune honte » à propos de leur désir de renverser l’Ukraine en tant que pays indépendant.

Il a dit qu’un tel objectif était « absolument sain ».

« Il a été dit ici que la Russie essayait de rayer l’Ukraine de la carte géopolitique du monde », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas tout à fait ça.

« Nous effaçons un projet anti-Russie de la carte géopolitique du monde… »

Il a affirmé que l’Ukraine n’avait « jamais existé » en tant que nation totalement indépendante.

« C’est une « formation » artificielle qui est née grâce à la politique nationale menée après 1917 par les bolcheviks », a-t-il déclaré.

Mais maintenant, c’était devenu « un tremplin pour une frappe contre la Russie ».

Son élite politique « n’a pas le droit d’exister du point de vue des intérêts nationaux de notre pays ».

L’Occident « ne sera pas en mesure d’influencer la décision des dirigeants de notre pays et de notre peuple pour faire en sorte qu’une telle menace provenant du territoire désormais appelé Ukraine n’existe jamais ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia