L’armée russe déclare l’origine ukrainienne de la COVID-19 ! Les mondialistes du DNC ont créé Covid !

NOUVELLE MISE À JOUR BIOLOGIQUE DE RUSSIE

Nouveau briefing du chef des Forces de défense contre les radiations, chimiques et biologiques, le général Igor Kirillov, sur les activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l’Ukraine.

Le MIL russe a étudié des échantillons biologiques de soldats ukrainiens qui se sont rendus, et ce qu’ils ont découvert est plus que dérangeant. Environ 20 % d’entre eux étaient porteurs d’agents pathogènes du Nil occidental, qui étaient étudiés « par le Pentagone dans le cadre des projets ukrainiens UP-4 et UP-8 ». Suggérant que les soldats ukrainiens sont soumis à des expériences biologiques involontaires et exposés à des armes biologiques (pensez à Nuremberg).

En plus d’être porteurs d’agents pathogènes, presque tous les soldats ukrainiens qui se sont rendus portaient des traces d’une grande variété de stupéfiants et d’opioïdes, dont la méthamphétamine et la codéine.

La Russie était sûre de nous rappeler l’utilisation de la méthamphétamine par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. J’ai couvert cela il y a 2 semaines, lorsque les médias de gauche ont tenté de présenter cette réalité comme une sorte de théorie du complot mutant X-men. Non, ce ne sont que des nazis, et historiquement, les nazis consomment de la drogue. Particulièrement comme un avantage en temps de guerre.

Newsletter Clandestine

L’Ukraine adopte une tactique nazie historique consistant à fournir des méthamphétamines aux forces militaires

Les imbéciles du Daily Beast prétendent à tort que la Russie est en train de perdre la guerre et prétendent à tort qu’ils la blâment sur des «troupes mutantes» génétiquement modifiées à la suite des biolabs américains en Ukraine. Avant de lire l’article, comprenez que c’est tout simplement un non-sens du Daily Beast et des médias de gauche, et la seule raison pour laquelle j’en parle est…

Lire plus :

Il y a 16 jours · 214 j’aime · 26 commentaires · Clandestin

La Russie poursuit en citant que cette méthamphétamine utilisée par l’Ukraine, la pervitine, a également été utilisée par des soldats américains au Vietnam et en Corée. Il est conçu pour réduire les charges psycho-émotionnelles de la guerre.

Cependant, un effet secondaire intentionnel est une agression excessive, qui, selon la Russie, est l’un des principaux facteurs pour lesquels les forces nationalistes ukrainiennes font preuve d’une « extrême cruauté » envers les civils et bombardent leur propre peuple dans le Donbass. L’Ukraine utilise des agents abrutissants sur ses forces pour les rendre plus susceptibles de commettre des actes odieux.

Ensuite, nous trouvons peut-être la diapositive la plus explosive à ce jour, dans laquelle la Russie sort ENFIN et accuse DIRECTEMENT les États-Unis d’être responsables de la création et de la libération de Covid-19. Ce que je dis depuis le début, c’est que tout cela mène à COVID-19, qui sera le clou dans le cercueil et la pilule rouge qui réveillera le monde.

Le contrecoup auquel les États-Unis sont confrontés de la part de la Russie et du reste du monde oriental est directement dû au fait que le monde a découvert que les États-Unis ont créé la COVID. Plus précisément les « mondialistes du DNC/libéraux », comme le prétendent les Russes. Pas Trump.

La Russie précise qu’elle a enregistré plus de 16 000 échantillons biologiques, y compris des échantillons de sang et de sérum, transportés d’Ukraine vers les États-Unis, la Géorgie et les pays européens.

Les États-Unis ont affirmé que tous ces échantillons biologiques seraient utilisés « exclusivement à des fins pacifiques », mais nous pouvons voir qu’ils ne l’étaient pas.

La Russie a ensuite pointé du doigt le membre du Congrès américain Jason Crow du House Intelligence Committee, a averti les Américains des dangers de donner leur ADN à des entreprises privées (Think 23&Me) pour des tests parce que :

« … il est possible que les résultats des tests soient vendus à des tiers… et les informations obtenues pourraient être utilisées pour développer des armes biologiques ciblant des groupes spécifiques… ou des individus. »

Cela ressemble exactement à ce que la Russie prétend depuis le début. Que les États-Unis ont produit des armes biologiques pour nettoyer ethniquement certains individus de séquences génomiques sélectionnées. Je ne sais pas pour vous tous, mais le nettoyage ethnique avec des armes biologiques n’a pas l’air très « démocratique », mais c’est peut-être juste moi.

La Russie affirme que cette activité donne des raisons raisonnables d’interroger les biologistes militaires américains sur l’émergence et la propagation de l’agent pathogène [de la] COVID-19. La Russie cite :

« En mai 2022, Jeffrey Sachs – un expert de premier plan dans la revue médicale respectée The Lancet et professeur à l’Université de Columbia, la principale institution universitaire pour la biosécurité mondiale, a déclaré lors d’une conférence en Espagne que » ..le coronavirus a été créé artificiellement et a très probablement été créé à l’aide des avancées américaines en biotechnologie… ».

Prenez cela un instant. Ouais. La Russie vient d’accuser les États-Unis d’avoir créé et diffusé la Covid-19. Mais attendez, il y a plus.

La Russie confirme que le comportement contre nature de COVID-19 prouve que ce virus n’était pas seulement créé par l’homme, mais qu’il était constamment travaillé et « alimenté artificiellement » via l’introduction de différentes variantes dans différentes régions.

Moi-même et beaucoup d’autres avons penché vers l’idée que Wuhan n’était pas la seule « origine » de l’épidémie de COVID-19. Il a été publié dans plusieurs laboratoires à travers le monde, avec différentes variantes spécialement conçues, conçues pour cibler les habitants de la région avec le virus COVID-19 spécifique au génome.

Les mondialistes du DNC utilisaient l’Ukraine comme base de production du virus, puis expédiaient les virus spécifiques au génome à des laboratoires du monde entier, pour être libérés afin de garantir que le virus infecte le monde entier…

Selon nos experts, cela est mis en évidence par la variabilité inhabituelle des génovariants qui provoquent différents pics d’incidence des coronavirus, des différences significatives de létalité et de contagiosité, une répartition géographique inégale et la nature imprévisible du processus épidémique dans son ensemble. Il semble qu’en dépit des efforts pour contenir et isoler la maladie, la pandémie soit artificiellement alimentée par l’introduction de nouvelles variantes du virus dans une région particulière.

La Russie poursuit en accusant directement l’Agence américaine pour le développement international (USAID) d’être impliquée dans la création des nouvelles variantes de Covid. Citant qu’ils étudient le coronavirus depuis 2009 (Obama), et que l’un des principaux contractants du projet est la tristement célèbre société Biden biolab, Metabiota, la principale source de méfaits biologiques en Ukraine.

La mise en œuvre du scénario COVID-19 et l’arrêt d’urgence du programme Predict par l’USAID en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et l’implication des États-Unis dans son émergence.

La Russie pense que non seulement les États-Unis ont créé et publié le COVID-19, mais qu’ils l’ont fait avec des intentions délibérées.

Et juste au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas empirer… ça empire.

Dans la troisième diapositive, la Russie met en évidence les activités de Labyrinth Ukraine. En particulier leur vaccination des soldats ukrainiens et la collecte d’échantillons biologiques auprès d’eux afin qu’ils puissent développer des armes biologiques spécifiques au génome. Citant l’un des principaux sous-traitants affiliés à Labyrinth est, une fois de plus, Metabiota de Biden.

La Russie note également que Labyrinth Global Health a étudié les CORONAVIRUS ET LE MONKEYPOX.

Ainsi, nous voyons une tendance claire : les agents infectieux qui atteignent la zone d’intérêt du Pentagone sont ensuite pandémiques, avec les sociétés pharmaceutiques américaines et leurs mécènes, les dirigeants du Parti démocrate américain, comme bénéficiaires.

SAINTE MERDE… La Russie vient de dire que le DNC et les grandes sociétés pharmaceutiques américaines provoquent intentionnellement des pandémies pour gagner les élections…

Donner une légitimité sérieuse à la thèse globale d’Anon sur COVID-19 et 2020, et donner une légitimité à ma thèse selon laquelle Monkeypox est la prochaine arme biologique lancée intentionnellement par l’État profond pour tenter de voler les élections de 2022 avec un vote par correspondance de masse.

Newsletter Clandestine

Les mondialistes lancent une campagne de peur contre la variole du singe pour faire pression pour le vote par correspondance

Il semble que moi-même et la majorité de la communauté aient eu raison de prévoir le plan DNC / Globalist d’introduire Monkeypox comme la prochaine « urgence » pour instiller la peur chez les moutons et justifier le vote par correspondance de masse, afin qu’ils puissent utiliser leur fraude électorale réseau, selon « 2 000 mules…

Lire plus

Il y a 4 jours · 189 j’aime · 14 commentaires · Clandestin

En conclusion, la Russie a maintenant DIRECTEMENT accusé les mondialistes du DNC de :

-créant et libérant de nouvelles variantes de coronavirus, et maintenant Monkeypox, intentionnellement, à des fins de contrôle politique et de domination mondiale.

– utiliser des expériences non consensuelles sur des citoyens du monde pour créer des armes biologiques spécifiques au génome pour le nettoyage ethnique.

-la création et l’utilisation de stupéfiants, tels que les méthamphétamines, sur les forces ukrainiennes pour les déshumaniser afin de commettre des crimes odieux contre l’humanité contre des civils en Ukraine.

La Russie vient de confirmer mon récit général ; que la guerre en Ukraine est un contrecoup pour la création et l’utilisation de la COVID-19 par l’État Profond. Nous sommes déjà en WW3 et COVID-19 a été la première arme tirée.

Le fait que la Russie ait maintenant ouvertement appelé ce chat un chat… suggère que nous approchons de la ligne d’arrivée. La Russie affirme que le dossier final sera complet en « automne ».

Les gens… ça se passe.

-Clandestin

1 https://t.me/mod_russia_en/3117

https://bioclandestine.substack.com/p/russian-mil-declares-ukraine-origin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News