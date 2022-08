Le gouvernement américain pourrait avoir été complice de la création de Covid. Moscou examine la probabilité qu’une agence de Washington, DC ait été impliquée dans le développement de Covid-19.

Selon le ministère russe de la Défense, l’implication potentielle de l’USAID dans le développement du virus de la Covid-19 est à l’étude.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces russes de défense contre les radiations, les produits chimiques et biologiques, a affirmé que des laboratoires biologiques soutenus par les États-Unis en Ukraine avaient utilisé des résidents ukrainiens dans des essais cliniques et des recherches douteux, et que « plus de 16 000 échantillons biologiques, y compris des échantillons de sang et de sérum, ont été exportés du territoire ukrainien vers les pays américains et européens.

Il a poursuivi en mentionnant qu’un commentaire fait par Jason Crow, membre du US House Intelligence Committee, avertissant les Américains que leurs échantillons d’ADN pourraient être utilisés pour fabriquer des armes biologiques spécialisées, a incité le ministère russe de la Défense à « jeter un regard neuf » sur les racines. de l’épidémie de Covid. « Compte tenu de l’intérêt de l’administration américaine pour l’étude d’agents biologiques étroitement ciblés, de telles déclarations nous obligent à porter un regard neuf sur les causes de la nouvelle pandémie de coronavirus et le rôle des biologistes militaires américains dans l’émergence et la propagation de la Agent pathogène Covid-19 », a déclaré Kirillov.

Selon Kirillov, qui a cité un article du Lancet du professeur de Columbia Jeffry Sachs qui a proposé que le virus ait probablement été fabriqué dans un laboratoire à l’aide des réalisations les plus récentes de l’Amérique dans le domaine de la biotechnologie, la Russie doute actuellement que l’USAID soit directement coupable de la apparition du virus Covid-19.

En 2009, l’USAID a commencé à soutenir un projet appelé « Predict », qui consiste à capturer des chauves-souris sauvages atteintes de nouveaux coronavirus à des fins scientifiques. Kirillov a noté que l’un des entrepreneurs du projet, Metabiota, était bien connu pour ses fonctions biologiques militaires sur le sol ukrainien.

La FDA a interrompu l’initiative « Predict » en 2019, et en même temps, le Johns Hopkins Center for Health Security a commencé à rechercher la transmission d’un coronavirus non identifié auparavant.

« La mise en œuvre du scénario de développement COVID-19 et l’arrêt d’urgence du programme Predict par l’USAID en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et l’implication des États-Unis dans son apparition », a déclaré Kirillov.

Il a poursuivi en disant que l’apparition récente du virus monkeypox et l’histoire présumée des États-Unis d’utiliser des armes biologiques contre des adversaires ont amené Moscou à remarquer une « tendance claire » d’agents pathogènes qui, pour une raison quelconque, intéressent le Pentagone, se développant par la suite en pandémies.

Les États-Unis soutiennent qu’ils n’ont pas utilisé les biolabs ukrainiens pour la recherche militaire et que Kiev a utilisé les « 46 laboratoires, établissements de santé et sites de diagnostic de maladies ukrainiens pacifiques » pour aider à améliorer la sécurité biologique, la sécurité et la surveillance des maladies pour la santé humaine et animale.

L’origine précise du virus Covid-19 n’a pas encore été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé qu’il s’était très probablement propagé d’un animal, vraisemblablement une chauve-souris, à l’homme en février 2021.

NPR (Radio publique nationale) a reçu le feu vert de l’État profond et se retourne contre l’Ukraine

L’Ukraine a longtemps été considérée comme la nation la plus corrompue d’Europe et a été largement reconnue comme telle par les médias américains – jusqu’à ce que la Russie envahisse et que soudain l’Ukraine ait dû être « réimaginée » comme un parangon de démocratie et un outsider courageux dans la lutte pour liberté.

Maintenant que les Ukrainiens semblent susceptibles de perdre la guerre, cependant, des médias grand public comme NPR redécouvrent la corruption de rang ukrainien et rapportent à nouveau la vérité – mais malheureusement trop tard pour arrêter les dizaines de milliards de dollars d’aide militaire qui ont été expédiés. Jimmy et le comédien américain Kurt Metzger discutent du moment curieux impliqué dans la redécouverte de la corruption ukrainienne par NPR.

