Monkeypox est lié aux revendications de vaccins à ARNm

Twitter a censuré le professeur Shapira, un médecin israélien de premier plan qui a affirmé que le monkeypox est lié au vaccin à ARNm, espère attirer davantage l’attention sur la mort et la destruction que ces vaccins infligent à tant de personnes à travers le monde.

Entre 2013 et 2021, le professeur Shmuel Shapira, M.D., MPH, a supervisé les efforts d’Israël pour créer un vaccin contre le coronavirus en tant que directeur général de l’Institut israélien de recherche biologique (IIBR).

Le professeur Shapira a fondé et dirige le département de médecine militaire de la faculté de médecine de l’Université hébraïque et le corps médical de Tsahal. Il travaille comme chercheur principal à l’Université Reichman de l’Institut international israélien de lutte contre le terrorisme (ICT).

Shapira a précédemment occupé les postes de directeur de l’école de santé publique Hadassah de l’Université hébraïque et de directeur général adjoint de l’organisation médicale Hadassah. Il était le chef de la branche de traumatologie de Tsahal et est un colonel à part entière (à la retraite) dans les Forces de défense israéliennes (FDI).

Il est rédacteur en chef de Essentials of Terror Medicine, Best Practice for Medical Management of Terror Incidents et Medical Response to Terror Threats et est l’auteur de plus de 110 articles scientifiques évalués par des pairs.

Lundi dernier, Twitter a censuré le professeur Shapira et lui a fait supprimer un message qui disait : « Les cas de monkeypox étaient rares pendant des années. Au cours des dernières années, un seul cas a été documenté en Israël. Il est bien établi que les vaccins à ARNm affectent le système immunitaire naturel. Une épidémie de variole du singe suite à une vaccination massive contre la Covid: * n’est pas une coïncidence.

Le professeur @shmuelcshapira, directeur de l’Institut biologique d’Israël (le poste médico-scientifique le plus élevé d’Israël) a publié un article sur le lien entre la variole du singe et vous-savez-quoi.

Twitter a verrouillé son compte et l’a forcé à le supprimer. Ils en savent plus que lui sur la biologie 🤡 pic.twitter.com/QeIsWjSktt

– Dr Eli David (@DrEliDavid) 28 juillet 2022

Depuis qu’il s’est opposé pour la première fois à l’attribution du prix israélien Genesis au PDG de Pfizer, Albert Bourla, le professeur Shapira, qui a ouvert son compte Twitter en janvier 2022, est devenu plus critique à l’égard des vaccins à ARNm.

Shapira a déclaré le 18 janvier 2022 (traduction de l’hébreu par Google) : « Le prix israélien Genesis a été décerné au PDG de Pfizer, si misérable. Au lieu de le donner à un scientifique israélien, et tout cela pour un vaccin médiocre et à courte durée d’action qui a rapporté à Pfizer un profit de milliards, un vaccin misérable et exilé. Bourla sera nommé roi d’Israël maintenant. Permettez-moi de vous rappeler qu’Israël vacciné est le quatrième en nombre de patients corona dans le monde. Il y a un championnat !

Le prix israélien Genesis a été décerné au PDG de Pfizer, si misérable, au lieu de le donner à un scientifique israélien, et tout cela pour un vaccin médiocre et à courte durée d’action qui a rapporté à Pfizer un bénéfice de plusieurs milliards, un misérable et exilé sera nommé roi d’Israël maintenant. Permettez-moi de vous rappeler qu’Israël vacciné est le quatrième en nombre de patients corona dans le monde. Il y a un championnat !

פרס בראשית הישראלי ניתן למנכ »ל פייזר, כל כך עלוב. במקום להעניקו למדען ישראלי וכל זה עבור חיסון בינוני קצר פעולה שהניב לפייזר רווח של מיליארדים עלוב וגלותי. ימונה בורלא למלך ישראל עכשיו. להזכירכם ישראל המחוסנת ברביעית מובילה במספר חולי הקורונה בעולם. יש אליפות!

– Professeur Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) 19 janvier 2022

Shapira a demandé le 6 février 2022 : « Quel grade donneriez-vous à un vaccin avec lequel les gens sont vaccinés trois fois et tombent malades deux fois (à partir d’aujourd’hui) ? » Sans parler des effets secondaires importants [.]”

Quelle note donneriez-vous à un vaccin avec lequel les gens sont vaccinés 3 fois et tombent malades deux fois (à ce jour) ? Sans parler des effets secondaires importants

* Un exemple d’aujourd’hui est une jeune femme avec un système immunitaire merveilleux.

Louis Pasteur, il y a 137 ans et sans paiement, a développé un vaccin efficace contre la rage et n’a pas reçu le prix Genesis

איזה ציון הייתם נותנים לחיסון שאנשים מתחסנים בו 3 פעמים וחולים פעמיים (נכון להיום)? שלא להזכיר תופעות לואי משמעותיו

דוגמא מהיום צעירה עם מערכת חיסונית נפלאה.

לואי פסטר לפני 137 שנה ובלא תשלום פיתח חיסון מוצלח לכלבת ולא קיבל את פרס בראשית

– Professeur Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) 7 février 2022

Le 9 avril 2022, Shapira a déclaré : « Le PDG de la société, dont des millions de vaccins ont été utilisés en Israël pour la vaccination, a déclaré dans une interview avec NBC qu’Israël servait de laboratoire mondial. Au meilleur de ma connaissance, c’est le premier cas dans l’histoire où des cobayes expérimentaux ont payé un taux exorbitant pour leur participation.

Le PDG de la société, dont des millions de vaccins ont été utilisés en Israël pour la vaccination, a déclaré dans une interview à NBC qu’Israël servait de laboratoire mondial. A ma connaissance, c’est le premier cas de l’histoire où des cobayes expérimentaux ont payé un taux exorbitant pour leur participation.

(du cirque pandémique)

Chaque jour et chaque publication de documents d’ordonnances judiciaires aux États-Unis le prouve encore plus fortement.

מנכ »ל החברה אשר מיליונים מחיסוניה שימשו בישראל להתחסנות ציין בראיון ל NBC כי ישראל משמשת כמעבדה העולמית. למיטב ידיעתי זה המקרה הראשון בהיסטוריה שבו שפני ניסוי שילמו תעריף מופקע עבור השתתפותם.

(מתוך קרקס הפנדמיה)

כל יום וכל פרסום מסמכים בצווי בית משפט בארה »ב מוכיחים זאת ביתר שאת.

– Professeur Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) 10 avril 2022

Le 13 mai 2022, Shapira a déclaré :

Le 13 mai 2022, Shapira a déclaré : « J’ai reçu 3 vaccinations, j’ai été blessé physiquement de manière très importante comme beaucoup d’autres ont été blessés [.] Et en plus, ma confiance dans la nature des décisions et dans les processus de prise ils ont été fortement érodés. Personne n’a demandé et vérifié. Je me battrai de toutes mes forces pour que des réponses véridiques concernant toutes les décisions et pas seulement concernant le vaccin soient données [.] »

J’ai reçu 3 vaccins,

J’ai été blessé physiquement de manière très significative comme beaucoup d’autres ont été blessés

Et en plus, ma confiance dans la nature des décisions et dans les processus de prise de décision a été sévèrement érodée.

Personne n’a demandé et vérifié.

Je me battrai de toutes mes forces pour que des réponses véridiques concernant toutes les décisions et pas seulement concernant le vaccin soient données

אני קיבלתי 3 חיסונים,

נפגעתי גופנית בצורה משמעותית מאוד כמו שנפגעו רבים אחרים

ובנוסף האמון שלי בטיב ההחלטות ובתהליכי קבלתן נחרך קשות.

איש לא שאל ובדק.

אלחם בכל כוחי כדי שתשובות אמת ביחס לכלל ההחלטות ולא רק ביחס לחיסון ינתנו

– Professeur Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) 14 mai 2022

Le 8 juin 2020, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est entretenu par vidéoconférence avec le directeur général de l’Institut israélien de recherche biologique, le professeur Shmuel Shapira, et l’a félicité pour ses progrès dans le développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Le 1er novembre 2020, les essais cliniques du vaccin israélien BriLife COVID développé à l’IIBR ont commencé dans les centres médicaux Hadassah et Sheba.

Le 7 juin 2022, Shapira a déclaré : « Nous parlons d’un vaccin cinq, en deux ans et demi. Quand le vaccin est prévu pour la séquence à partir de janvier 2020 (l’arrière-grand-père de l’arrière-grand-père des variantes actuelles). Un vaccin qui ne prévient pas l’infection ne prévient pas la morbidité. Et il est prétendument attribué à des effets secondaires importants, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourquoi? Quelle est la logique ? Quelle autorité a approuvé? Et ne dites pas que ça prévient une maladie grave, personne ne l’a prouvé. »

On parle du vaccin 5 en deux ans et demi.

Quand le vaccin est prévu pour la séquence de janvier 2020

(à l’arrière-grand-père de l’arrière-grand-père des Horaints actuels)

Un vaccin qui ne prévient pas l’infection ne prévient pas la morbidité

Et il est prétendument attribué à des effets secondaires importants pour dire le moins

Pourquoi? Quelle est la logique ? Quelle autorité a approuvé?

Et ne dites pas que ça prévient une maladie grave, personne ne l’a prouvé

מדברים על חיסון 5 בתוך שנתיים וחצי.

כשהחיסון מתוכנן לרצף מינואר 2020

(לסבא רבא של הסבא רבא של הוראינטים הנוכחיים)

חיסון שלא מונע הדבקה לא מונע תחלואה

ומיוחסות לו לכאורה תופעות לואי משמעותיות בלשון המעטה

למה? מה ההיגיון? איזה רשות אישרה?

ואל תגידו שזה מונע מחלה קשה איש לא הוכיח

– Professeur Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) 8 juin 2022

Le 8 juin 2022, Shapira a déclaré: « Je vais continuer et demander pourquoi donner un cinquième vaccin obsolète qui ne prévient pas la maladie et provoque apparemment de nombreux effets secondaires courants importants. »

Quand s’élèvent des malentendus et des doutes difficiles à gérer, ils se mettent à prêcher la morale, les calomnies et les comptes, c’est oui ou non à votre honneur.

Je vais continuer et demander pourquoi donner un cinquième vaccin obsolète qui ne prévient pas la maladie et provoque apparemment de nombreux effets secondaires importants et courants

כשמועלות השגות ותהיות שקשה להתמודד איתן הם מתחילים בהטפות מוסר הכפשות וציונים, זה כן או לא לכבודך.

אמשיך ואשאל מדוע לתת חיסון חמישי לא עדכני שאינו מונע מחלה וגורם לכאורה לתופעות לוואי רבות משמעותיות ושכיחות

– Professeur Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) 8 juin 2022

Shapira a parlé du « fils d’un ami australien de 36 ans » qui a souffert « de graves arythmies ventriculaires et a fait une insuffisance cardiaque » juste « quelques jours après le deuxième vaccin Pfizer » le 5 juillet 2022.

Shapira a partagé un tableau des taux de COVID pour la Nouvelle-Galles du Sud le 15 juillet 2022 et a ajouté le commentaire suivant : « Selon les données officielles de l’Australie, plus vous recevez d’injections, plus vous avez de chances de tomber malade car la la quatrième injection saute la chance de façon spectaculaire. Selon cette étude, il s’agirait d’un anti-vaccin, du moins d’après ce qu’on m’a enseigné.

Le 18 juillet 2022, Shapira a déclaré: « Je ne suis pas anti-vaccin, je suis anti-bêtise, anti-fausse science et anti-gestion incompétente. »

Le 28 juillet 2022, Shapira a déclaré: « T m’a averti de supprimer le T reliant MP à C. Chaque jour, je comprends mieux où nous vivons et en quelle année. »

En d’autres termes, Twitter l’a exhorté à supprimer le tweet liant le vaccin COVID au monkeypox.

Shapira a publié un lien vers les rapports sur les événements indésirables du vaccin COVID OpenVaers le 31 juillet 2022, avec le simple commentaire «Sûr et efficace» ci-dessus. Le rapport indique un total de 1 357 937 rapports, dont 170 151 hospitalisations et 29 790 décès.

En conclusion, le professeur Shmuel Shapira, directeur général de l’Institut israélien de recherche biologique, est peut-être le professionnel de la santé le plus haut placé au monde à s’opposer publiquement aux vaccins COVID.

Un groupe d’experts des Forces de défense israéliennes a fondé l’Institut israélien de recherche biologique en 1952 en tant qu’organisme de recherche gouvernemental.

Depuis lors, l’IIBR s’emploie à développer des défenses contre les armes chimiques et biologiques pour l’État d’Israël dans les domaines de la biologie, de la chimie et des sciences de l’environnement.

Même des scientifiques médicaux de haut rang sont censurés pour avoir parlé des preuves qui contredisent l’histoire de l’industrie pharmaceutique dans le monde post-confinement, alors que les gouvernements se coordonnent de plus en plus avec Twitter, Facebook et YouTube pour restreindre la critique des vaccins COVID.

Avec les vaccinations par ARNm de la COVID en ligne de mire, le professeur Shmuel Shapira – auparavant le principal expert militaire israélien enquêtant sur les armes chimiques et biologiques – espère attirer davantage l’attention sur la mort et la destruction que ces vaccins infligent à tant de personnes à travers le monde.

Myocardite, arythmies mortelles, augmentation de 20 % des accidents vasculaires cérébraux, facialis, zona, acouphènes (bourdonnements d’oreille), saignements gynécologiques excessifs, variole du singe, effets secondaires à long terme obscurcis.

Pas de soucis. Soyez heureux.

– Professeur Shmuel C. Shapira MD MPH (@shmuelcshapira) 2 août 2022

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia