Des dizaines de combattants étrangers de la « Légion internationale » ukrainienne ont été tués par une frappe aérienne dans le sud-est de l’Ukraine, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

Faisant le point quotidiennement sur l’avancement de l’opération militaire, Konashenkov a révélé qu’« une frappe de haute précision » avait été menée par l’armée de l’air russe sur un bastion de la Légion internationale dans le village de Vyvodovo dans la région de Dnepropetrovsk. En conséquence, « plus de 80 mercenaires étrangers et 11 unités d’équipements spéciaux ont été détruits », a déclaré le porte-parole militaire.

L’unité militaire internationale de Kiev a été créée fin février à la demande du président ukrainien Vladimir Zelensky et est officiellement connue sous le nom de Légion internationale de défense territoriale de l’Ukraine.

Alors que ses membres se considèrent comme des « militaires des forces armées ukrainiennes », Konashenkov a déclaré plus tôt que la meilleure chose à laquelle les mercenaires étrangers pouvaient s’attendre était une « longue peine de prison ». Il a également révélé que si des centaines de mercenaires étrangers en Ukraine avaient été tués par des armes de précision russes à longue portée « peu de temps après leur arrivée », la plupart des combattants étrangers avaient été éliminés « en raison d’un faible niveau d’entraînement et d’un manque d’expérience réelle du combat ».

En avril, l’armée russe estimait le nombre de combattants étrangers à environ 7 000, mais une mise à jour récente suggère qu’il en reste moins de 3 000 en Ukraine.

Outre les membres de la Légion internationale, au cours de la dernière journée, les forces russes ont éliminé plus de 400 combattants nationalistes de la 46e brigade aéromobile des forces armées ukrainiennes près du village de Belogorka dans la région de Kherson, selon Konashenkov. Plus de 70 combattants ont été détruits dans trois autres villages de la région de Kherson, et environ 150 personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne ses propres pertes, Moscou n’a pas mis à jour les chiffres depuis mars, date à laquelle il a fait état de 1 351 militaires tués et 3 825 blessés.

Zelensky a reconnu que les forces armées de son pays subissaient de lourdes pertes. En juillet, il a déclaré que Kiev perdait environ 30 personnes au combat par jour, ce qui était nettement moins qu’en mai et juin, lorsque le nombre de morts était d’environ 100 à 200 soldats par jour.

