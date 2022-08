Découvrez la réponse des lucifériens talmudiques contrôlant la Commission européenne, essayant d’éloigner les gens des conspirations.

Ils paniquent parce que les gens se réveillent lentement et ne «croient» plus aux politiciens, aux médecins et aux médias.

LEUR POUVOIR VIENT DU CONTRÔLE DE NOTRE PERCEPTION ET ILS LE PERDENT

NOUS ALLONS CRÉER UNE NOUVELLE RÉALITÉ BASÉE SUR LA VÉRITÉ

La vérité monte !

Voici leur réponse

Identifier les théories du complot

La pandémie de coronavirus a vu une augmentation des théories du complot nuisibles et trompeuses, se propageant principalement en ligne. Pour faire face à cette tendance, la Commission européenne et l’UNESCO publient un ensemble de dix infographies éducatives aidant les citoyens à identifier, démystifier et contrer les théories du complot.

Soyez averti : la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des théories du complot nuisibles et trompeuses. Il peut être difficile de les reconnaître ou de savoir comment les gérer au mieux.

Que sont les théories du complot ? Pourquoi fleurissent-elles ?

1. Quelles sont-elles? La croyance que certains événements ou situations sont secrètement manipulés dans les coulisses par des forces puissantes avec une intention négative. 2. Les théories du complot ont ces 6 choses en commun 1. Un prétendu complot secret.

2. Un groupe de conspirateurs.

3. Des « preuves » qui semblent étayer la théorie du complot.

4. Ils suggèrent faussement que rien n’arrive par accident et qu’il n’y a pas de coïncidences ; rien n’est tel qu’il apparaît et tout est lié.

5. Ils divisent le monde en bien ou en mal.

6. Ils font des boucs émissaires des personnes et des groupes. 3. Pourquoi fleurissent-elles ? Elles apparaissent souvent comme une explication logique d’événements ou de situations difficiles à comprendre et apportent un faux sentiment de contrôle et d’agence. Ce besoin de clarté est accru en période d’incertitude comme la pandémie de COVID-19. 4. Comment s’enracinent-ils ? Les théories du complot commencent souvent par un soupçon. Ils demandent à qui profite l’événement ou la situation et identifient ainsi les conspirateurs. Toute «preuve» est alors forcée de s’adapter à la théorie.

Une fois qu’elles ont pris racine, les théories du complot peuvent se développer rapidement. Ils sont difficiles à réfuter car toute personne qui essaie, est considérée comme faisant partie du complot. 5. Les gens répandent des théories du complot pour différentes raisons : La plupart croient qu’elles sont vraies. D’autres veulent délibérément provoquer, manipuler ou cibler des personnes pour des raisons politiques ou financières. Attention : ils peuvent provenir de nombreuses sources, par ex. Internet, amis, parents.

La première étape pour prévenir les théories du complot est de savoir qu’elles existent. Être conscient. Arrêtez la propagation.

Est-ce une théorie du complot ? Vérifier avant de partager

1. Vérifiez l’auteur – qui écrit ceci et pourquoi ?

Peu susceptible d’être une théorie du complot Susceptible d’être une théorie du complot L’auteur possède des qualifications et des références reconnues dans le domaine

L’auteur utilise des faits vérifiables et des preuves issues de recherches scientifiques ou universitaires L’auteur est un expert autoproclamé et non rattaché à une organisation ou institution réputée

L’auteur prétend avoir des informations d’identification, mais ils ne résistent pas à un examen minutieux ou sont suspendus

2. Vérifiez la source – Est-elle fiable et digne de confiance ?

Peu probable Probable La source a été citée par plusieurs médias réputés

Les informations sont soutenues par de nombreux scientifiques/universitaires

Des sites Web indépendants de vérification des faits appuient la source et les affirmations connexes La source de l’information n’est pas claire

Les informations ne sont partagées que par des experts autoproclamés

Les sites Web indépendants de vérification des faits ne prennent pas en charge la source et ont réfuté les allégations connexes

3. Vérifiez le ton et le style – Est-ce équilibré et juste ou sensationnaliste et unidimensionnel ?

Peu probable Probable L’auteur n’hésite pas à explorer la complexité, y compris les différentes perspectives

L’auteur est prêt à reconnaître les limites de ses connaissances

Le ton est objectif, factuel L’auteur présente ses informations comme la seule vérité valable

L’auteur pose des questions au lieu d’apporter des réponses

L’auteur diabolise celui qu’il suppose être derrière le prétendu complot secret

Le ton est subjectif, chargé émotionnellement

Des images émotionnelles ou des anecdotes sont utilisées pour illustrer le message

Qu’est-ce qu’un vrai complot?

De véritables conspirations, grandes et petites, existent. Ils sont plus souvent centrés sur des événements uniques et autonomes ou sur un individu comme un assassinat ou un coup d’État. Ils sont déterrés par des lanceurs d’alerte et les médias, à l’aide de faits et de preuves vérifiables.

Vous cherchez un vrai complot ? En 2006, le tribunal de district américain de Washington DC (États-Unis) a jugé que les principales sociétés de cigarettes étaient coupables de complot. Pendant des décennies, ils avaient caché des preuves des risques pour la santé liés au tabagisme pour promouvoir des ventes plus élevées. (LA Times, 2006)

Vérifiez vos sources. En cas de doute, ne partagez pas. Arrêtez la propagation.

