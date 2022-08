« Le capitalisme de copinage, les grandes entreprises pharmaceutiques et les vaccins »

Le conservateur américain (TAC au Hillsdale College à DC) a récemment organisé une table ronde avec le sénateur Ron Johnson (R-WI), le Dr Pierre Kory, le Dr Robert Malone et le Dr Peter McCullough sur «Crony Capitalism, Big Pharma and Vaccines .”

La vidéo ci-dessus est le discours d’introduction prononcé par le sénateur Ron Johnson. C’est un excellent résumé de ce qui s’est passé au cours des deux dernières années. Son discours détaille les échecs abjects de notre gouvernement. C’est à voir absolument.

Pour la discussion complète d’une heure et demie, le lien est ici :

Un événement des plus troublants (mais typique..) a été relayé au public dans les remarques d’ouverture. TAC utilisait auparavant EventBrite pour inscrire les participants, comme ils l’ont toujours fait pour leurs événements. EventBrite est une plateforme d’hébergement d’événements. Peu de temps après la mise en place initiale de l’événement, Eventbrite a ANNULÉ le lien d’inscription et a déclaré à The American Conservative qu’il n’enregistrerait pas de participants, car l’événement allait à l’encontre de leurs « normes communautaires » en matière de désinformation.

Ainsi, un sénateur américain en exercice tient une table ronde sur le capitalisme de copinage et pour ce « crime », la principale société d’enregistrement d’événements aux États-Unis annule la capacité de l’hôte à enregistrer des participants.

L’examen de la page des normes de la communauté Eventbrite ne révèle aucune raison pour laquelle cet événement aurait dû être supprimé – à moins que les organisateurs d’Eventbrite n’aient décidé AVANT l’événement, cette désinformation serait discutée. Les vérificateurs des faits d’Eventbrite ont dû se rendre compte qu’il s’agirait d’un crime de la pensée prémédité et ont appelé la police du crime de pensée à l’avance. Soit cela, soit ils n’aiment pas la politique du conservateur américain ou du sénateur Ron Johnson, et les ont discriminés uniquement sur la base de leur idéologie politique.

Quelle que soit la raison, c’est une preuve supplémentaire que notre gouvernement, et/ou les systèmes de notation ESG et/ou les pratiques discriminatoires, et/ou tout simplement la vieille culture d’annulation (un autre mot pour la censure) renforcent leur contrôle sur nous tous. Les États-Unis évoluent de plus en plus rapidement vers un régime totalement totalitaire.

Pensez-y : Eventbrite a tenté d’arrêter un événement mettant en vedette un sénateur américain en exercice – parce que la menace de ce que lui et le panel pourraient dire est un risque trop important. C’est orwellien au sens extrême du terme. En fait, le film Minority Report me vient à l’esprit. Vous souvenez-vous du Minority Report ? :

Quoi qu’il en soit, le sénateur Johnson a fait un super discours d’introduction. C’était tellement bon que j’ai également transcrit cette vidéo et que j’ai fourni cette transcription ci-dessous.

Transcription du sénateur Johnson :

Will Tebow : Bienvenue à Crony Capitalism, organisé par le conservateur américain et nos généreux hôtes physiques Hillsdale College. Pour commencer, veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au directeur exécutif des conservateurs américains, Emile Doak. Donnez-lui une salve d’applaudissements.

Emile Doak : Eh bien, merci, Will. Et merci à vous tous d’être parmi nous aujourd’hui. Notre mission à l’American Conservative est de faire avancer ce que nous appelons une vision de rue principale pour le conservatisme, et nous faisons avancer cette mission à travers notre magazine imprimé… J’espère que vous avez tous eu la chance d’en rapporter un chez vous. Je crois en voir sur les chaises ici. Notre site Web, nous avons lancé un nouveau site Web, ainsi que des conférences et des événements comme ceux auxquels vous assistez ici ou que vous regardez en direct aujourd’hui. Il s’agit de notre sixième conférence annuelle sur le capitalisme de Crony. Et comme vous pouvez l’imaginer par le fait qu’il s’agit de la sixième conférence annuelle, nous nous inquiétons depuis longtemps de la collusion entre les grands gouvernements et les grandes entreprises. Nous n’avons pas été seuls à ce sujet dans cette ville. Le copinage est un sujet brûlant ici depuis de nombreuses années, et nous sommes fiers de nous associer à de nombreuses personnes de l’ensemble du spectre du centre-droit sur des questions telles que le code des impôts, les grandes technologies, l’industrie de la défense et, plus récemment, le copinage dans le domaine de la santé.

Nous avons organisé des conférences ces dernières années sur la façon dont les grandes sociétés pharmaceutiques sont à l’origine de l’épidémie d’opioïdes, le rôle du copinage dans l’augmentation des coûts des soins de santé, et l’année dernière, nous nous sommes attaqués à la COVID, en examinant le rôle du copinage dans le programme de protection des chèques de paie. Tous ces événements étaient importants, ils ont tous mis en lumière des problèmes omniprésents dans notre économie, et toutes ces listes d’événements ont eu lieu sur Eventbrite, la plateforme d’hébergement d’événements. Si vous êtes en personne ici à Washington, vous savez que vous ne vous êtes pas inscrit à cet événement sur Eventbrite, car juste après la publication de notre événement, Eventbrite, basé à San Francisco, nous a informés que cet événement enfreignait les directives de leur communauté, qui ne prennent pas en charge événements qui favorisent la désinformation potentiellement préjudiciable. Notre événement a donc été supprimé de ce site, et vous vous êtes tous inscrits en nous envoyant un e-mail ici à l’American Conservative, nous sommes très reconnaissants de pouvoir toujours organiser cet événement.

Maintenant, bien sûr, dans notre programme d’aujourd’hui, nous avons un sénateur américain en exercice, ainsi que trois médecins experts qui prennent la parole. Mais bien sûr, ce type de censure n’a pas surpris nos conférenciers qui ont connu leur propre part de censure des grandes technologies pour leur courage à remettre en question la réponse COVID. Nous sommes toujours là. Nous diffusons en direct sur YouTube pour le moment. Si vous nous regardez sur YouTube, vous voudrez peut-être passer à Rumble. Nous diffusons également en direct sur Rumble. Vous pouvez nous trouver là-bas. Je pense donc que d’une certaine manière, nous devrions remercier Eventbrite, car leur grande censure technologique de ceux qui osent remettre en question le récit entourant la réponse du vaccin COVID est exactement la raison pour laquelle cette conversation aujourd’hui est si nécessaire. Depuis deux ans maintenant, on nous dit que tout le monde doit se procurer l’un des trois vaccins COVID qui se trouvent être produits par trois grandes sociétés pharmaceutiques, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna. Le gouvernement est passé à l’action, limitant l’accès aux restaurants et aux espaces publics à ceux qui pouvaient montrer leurs papiers.

Et puis une fois que tout le monde a reçu le coup, on nous a dit qu’il nous fallait encore un autre coup. Toute enquête scientifique qui aurait pu remettre en question l’efficacité de ces injections ou examiner l’efficacité d’alternatives comme l’ivermectine ou l’hydroxychloroquine a été effectivement écrasée, étiquetée désinformation et annulée. Donc aujourd’hui, nous allons examiner pourquoi cela s’est produit. Nous examinerons de près le rôle des grandes sociétés pharmaceutiques dans la poussée des vaccins, et nous essaierons d’avancer pour une enquête scientifique légitime. Nous avons une excellente gamme pour faire exactement cela. Avant de passer à notre premier conférencier aujourd’hui, je tiens à remercier ceux qui ont rendu l’événement d’aujourd’hui possible, à commencer par le Hillsdale College. Nous sommes ici dans leur magnifique centre Kirby. Nous leur sommes très reconnaissants de nous avoir permis d’organiser cet événement ici au Kirby Center, et en particulier Emma Eisenman qui a rendu cet événement possible, ainsi que Steve Christensen, le FLCCC, le personnel du Conservateur américain qui a planifié et coordonné cet événement événement, en particulier Will Tebow, et aussi C. Boyden Gray.

Passons maintenant à notre premier orateur, le sénateur Ron Johnson. Le sénateur Johnson a été élu au Sénat américain en 2010. C’était sa toute première course politique au cours de laquelle il a battu un titulaire de trois mandats. Il a été président du comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales de 2015 à 2021 et est maintenant le membre éminent du sous-comité permanent des enquêtes. Il siège également aux comités du budget, des relations extérieures et du commerce, des sciences et des transports, et je suis particulièrement reconnaissant au sénateur Johnson d’être un leader sur la question des vaccins COVID, une voix intrépide et persistante pour un deuxième avis sur le récit COVID, organisant plusieurs discussions sur ce sujet sur Capitol Hill. Le sénateur Johnson vit à Oshkosh, dans le Wisconsin, avec sa famille et se présente aux élections cet automne. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au sénateur Ron Johnson.

Sénateur Ron Johnson : Merci. Merci. Merci. Eh bien, merci, Émile. Je voudrais remercier le conservateur américain, Hillsdale College, et merci d’être venu. Appréciez le public. Maintenant, le conservateur américain m’a très généreusement accordé 20 minutes, ce que je ne pense pas prendre. Je pourrais, j’ai eu toutes les notes, mais après avoir parlé aux médecins au préalable, je pense que je préférerais aborder la discussion plus tôt que tard, mais permettez-moi de faire quelques remarques pour commencer. Je ne vois pas comment quelqu’un peut jeter un coup d’œil à la réponse mondiale, et en particulier, la réponse des États-Unis à cette pandémie, à la COVID, et l’appeler un succès. Ce fut un échec lamentable, même d’après leurs propres données, le peu de données qu’ils fournissent en fait au public américain. Selon Johns Hopkins, nous avons subi plus d’un million de morts aux États-Unis, 6,4 millions dans le monde.

Maintenant, faites rapidement le calcul en ce qui concerne la réaction des États-Unis, nous représentons 4 % de la population mondiale, nous avons 16,5 % des décès dans le monde. Vous n’entendez pas cela très souvent dans les médias, n’est-ce pas? C’est donc le bilan des morts ? Qu’en est-il du bilan humain de la dévastation économique des fermetures, des surdoses, des billions de dollars avec lesquels nous avons encore hypothéqué l’avenir de nos enfants ? Et en parlant d’enfants, regardez ce que nous avons fait à nos enfants. Je pense que la science est… La science, M. Fauci. Je pense que la science est assez solide que les masques n’ont pas fonctionné. Ils n’allaient jamais. Maintenant, peut-être légèrement, quelques pourcentages, mais je vais vous dire un groupe de personnes dont nous savions que les masques initiaux ne fonctionneraient jamais, les enfants. Avez-vous déjà vu des enfants porter des masques sur le menton ? Et pourtant, aujourd’hui, nous avons des systèmes scolaires sur le point de s’ouvrir et qui vont probablement imposer le masquage à nos enfants, car la pandémie n’est pas terminée.

Pensez-y. Donc, ce que j’ai l’intention de faire, c’est de passer par une chronologie. Il y a trop de choses. Alors laissez-moi essayer de résumer la chronologie pour vous rappeler à tous ce que nous avons traversé, parce que le cartel COVID… Et laissez-moi définir le cartel de couverture pour vous. C’est l’administration Biden, ce sont les agences fédérales de santé, c’est la grande industrie pharmaceutique, c’est l’héritage des médias grand public et ce sont les grands géants des médias sociaux. C’est le cartel COVID. Ce sont eux qui ont saboté le traitement précoce. Ce sont eux qui ont fait la censure qui ont limité la liberté d’expression.

Ce sont eux, à cause de cette censure, à cause de ce sabotage, que je tiendrais largement responsables de la mort de… Qu’en dites-vous, docteurs ? Combien de centaines de milliers d’Américains sont morts faute de traitement précoce ? Donc, le problème que nous avons avec le cartel COVID est qu’à ce stade, avec un nombre de corps aussi élevé, ils ne peuvent pas se permettre de se tromper, mais voici le point, ils ont le pouvoir de rendre presque impossible de leur prouver le contraire. Vous remontez à 2020, le premier début de cela, [inaudible 00:09:49] Dr Malone, je pense qu’il est certainement convaincu que les combinaisons lunaires n’étaient qu’un stratagème de propagande massif de la part du gouvernement chinois, mais c’est sûr était efficace, bien sûr effrayé tous les Américains, y compris moi-même.

Mais vous traversez les premiers jours de la pandémie, il y avait une raison légitime de s’inquiéter. Il y avait tellement de choses que nous ne savions pas. Soit dit en passant, il y a tellement de choses que nous ne savons toujours pas. Il y a des choses que nous devrions savoir, mais le gouvernement ne collecte même pas les données, car il ne veut pas savoir, il ne veut pas qu’on lui prouve qu’il a tort. Mais vous parcourez simplement la chronologie et vous voyez comment, par exemple, l’hydroxychloroquine a été sabotée par des gens comme le Dr Bright, par les médias. Vous regardez comment les voix ont été réduites au silence. Je veux dire, je me souviendrai juste d’avoir regardé ces vidéos provenant de médecins… Et le Dr Kory est l’un des courageux qui est allé à New York, en première ligne, pour essayer de sauver des gens. Je veux dire, le courage et la compassion de traiter les patients COVID, contrairement à Ashish Jha, notre tsar COVID actuel, mais ces médecins travaillant 12, 14, 16 heures, rentrant à la maison, puis dans une vidéo décrivant leur expérience et disant, ce n’est pas t ce que tout le monde dit que c’est.

Quelle a été la réaction du cartel COVID ? Ils ont retiré les vidéos. Je me souviens du Dr Dan Erickson en Californie et comment il a été mis au pilori, comment il a été vilipendé. Maintenant, en fait, je dois m’excuser auprès de vous pour vous avoir donné cette plate-forme et détruit vos vies.

(Docteur Pierre Kory – du panel) : Merci, Ron !

Sen Ron Johnson : Je veux dire, j’ai 67 ans, depuis que je suis en vie, on m’a toujours dit, si vous avez une condition médicale grave… Parce qu’avouons-le, aucun médecin n’a d’informations parfaites. Ils n’ont pas toutes les réponses. Que nous a-t-on toujours dit ? Et mon garçon, si quelque chose est… Allez chercher un deuxième avis, peut-être même un troisième avis. Cela n’a pas été autorisé et des gens ont perdu la vie parce que cela n’était pas autorisé. Permettez-moi de mettre rapidement une diapositive ici.

Je me souviens d’une rencontre très précoce que j’ai eue avec Francis Collins. C’était après que les vaccins aient déjà été autorisés. Et j’ai en fait cru le CDC quand ils ont eu une petite téléconférence disant qu’ils allaient vraiment prendre leurs systèmes de surveillance de la sécurité très au sérieux, le système VAERS, tous ces systèmes qu’ils avaient, ils allaient surveiller. S’il y avait un événement indésirable qui coûtait à quelqu’un ne serait-ce que deux jours de travail perdu, il y avait un représentant du CDC qui serait au téléphone, cherchant à savoir ce qui avait causé cet événement indésirable. Tout était BS, parce que le 27 avril avec leurs autres collègues républicains, qui, je dirai, se caressaient dans le dos pour tout ce qu’ils avaient fait, les tests, l’opération Warp Speed. J’étais la mouffette dans la pièce demandant au Dr Collins : « Monsieur, avez-vous regardé le rapport du VAERS ? »

À ce stade, il y a environ 3000 décès signalés dans le VAERS. Je me souviens du nombre 1 230… Ils sont mondiaux. 1 230 étaient survenues le jour zéro, un ou deux. Et à ce moment-là, les seuls bureaux que toutes les agences gouvernementales avaient admis étaient associés au vaccin étaient les six décès de femmes en âge d’avoir des enfants associés au vaccin J&J. C’est ça. Et donc, quand j’ai soulevé cette question, « Êtes-vous préoccupé par ces données? » C’était sa réponse. « Eh bien, nous n’avons que des preuves que seulement six personnes sont mortes. » « Alors, que dites-vous de ces 3 000 ? »

Sa réponse était aussi arrogante que désinvolte. Il a dit : « Eh bien, sénateur, des gens meurent. Maintenant, ce n’est pas le tableau. Donnez-moi le tableau suivant, ou le premier tableau. Il se trouve donc que c’est le tableau que j’ai commencé à publier chaque semaine avec des mises à jour hebdomadaires. C’est celui qui est probablement… Du moins d’après mon expérience. Et nous avons tous eu notre expérience de la censure. C’est celui qui est censuré à plusieurs reprises. Lorsque les animateurs de talk-shows de radio le publient sur leur site, ils sont censurés, ils sont dé-plateformes, mais ce sont leurs données. Je n’ai pas inventé ce truc. Ce que j’ai fait, c’est que je l’ai organisé d’une manière qu’ils n’aiment pas voir. Voici donc les données actuelles du VAERS, les décès dans le monde, le vaccin COVID, 29 790 décès. Soit dit en passant, parmi ces décès, plus de 8 000 sont survenus au jour zéro, un ou deux après la vaccination. Maintenant, je sais que le VAERS ne prouve pas la causalité. Et soit dit en passant, l’autre plainte, l’autre lacune du VAERS est qu’il sous-estime généralement considérablement le nombre d’événements indésirables.

Mais ces 8 000, c’est quand même 27 % de ces décès qui sont survenus le jour zéro, un ou deux. Je veux dire, ça me concerne. Cela me concerne. Cela ne concerne toujours pas le CDC. Mais ce qu’ils détestaient dans ce tableau, ce sont les médicaments qu’ils (le CDC) ont sabotés – que ces médecins héroïques ont utilisés pour sauver des vies. Vous souvenez-vous de l’ivermectine ? Allez tous. Tu n’es pas une vache. Tu n’es pas un cheval. L’hydroxychloroquine a fait l’objet d’une étude frauduleuse, publiée dans le Lancet avec des données frauduleuses de Surgisphere. Ils n’aiment pas voir le fait que, en comparaison, les vaccins COVID, ces choses semblent assez sûres. Ivermectine, 16 décès par an en moyenne, hydroxychloroquine, 72, vaccin grippe, 77, Remdesivir, jusqu’à 1800 décès avec le Remdesivir sur le système VAERS.

Maintenant, je me souviens de ces audiences, la première en novembre lorsque nous avons eu le Dr McCullough, le Dr Rich et le Dr Fried, puis plus tard avec le Dr Kory et d’autres, je n’arrêtais pas de poser la question, pourquoi ne pas lui donner un tir? Maintenant, je suis le champion du droit d’essayer. Et au fait, c’est essentiellement ce que nous faisons avec les vaccins en ce moment. Ils ne sont pas entièrement approuvés. Encore un leurre et interrupteur pour lequel les agences ne répondent pas à ma question, qu’avez-vous fait le 23 août ? Vous avez approuvé un médicament qui n’est pas disponible. Vous dites que c’est juridiquement distinct, mais interchangeable, mais ils étendent l’EUA sur le médicament qui est disponible. Voudriez-vous simplement l’expliquer? Ça me perturbe. C’est confondre toutes sortes de gens. Ils ne répondront pas à la question.

Et j’ai eu tellement de questions. Le public américain devrait avoir tellement de questions. Et le public américain mérite des réponses. Par exemple, dans l’une de mes lettres de surveillance fin décembre, il y a un groupe qui utilise le VAERS, les chercheurs ont remarqué qu’il y a une énorme variation d’un lot à l’autre en termes de nombre d’événements indésirables. Permettez-moi de vous donner les données rapides à ce sujet. Sur 30 ans, le plus grand nombre d’événements indésirables par lot pour un vaccin contre la grippe s’est élevé à 137. Dans un lot du vaccin COVID, il y a eu 5 297 événements indésirables. Il y avait 186 lots qui avaient plus de 1 000 événements indésirables. 80 % des événements indésirables sont survenus dans 1 % des lots. Maintenant, je viens de la fabrication, c’est la preuve que le processus de fabrication ou le processus de distribution n’est pas sous contrôle.

J’ai écrit une lettre à la FDA. Vous pensez que j’ai eu une réponse ? Bien sûr que non. Une de mes lettres les plus récentes… Je pense qu’il s’agit d’une demande de défense de la santé des enfants sous FOI, demandait l’analyse sur VAERS, leurs procédures opérationnelles permanentes, où est l’analyse pour cela ? Le CDC répond, nous (le CDC) ne les avons pas fait (l’analyse). Et pourtant… Je pense que c’est soit un membre du CDC ou de la FDA qui a ensuite déclaré publiquement : « oh non, nous avons fait l’analyse ». Eh bien, lequel est-ce? Alors j’écris aux agences, vous pensez que j’obtiens une réponse ? Bien sûr que non. J’ai donc assez radoté. Je veux vraiment en venir aux médecins ici, mais ce que je veux savoir de ces médecins, c’est, d’abord, compléter dans une certaine mesure ce que nous n’avons pas pu terminer lors de mon événement du 24 janvier de cette année, COVID-19 : Un deuxième avis.

Soit dit en passant, nous structurons cela autour des quatre piliers du Dr McCullough pour faire face à la pandémie,

essayez de limiter la propagation,

traitement précoce à domicile,

soins hospitaliers, puis

vaccins.

Nous n’avons jamais… Je veux dire, nous avons manqué de temps. Nous avons à peine effleuré la surface. Je n’ai jamais eu de vaccin. Je veux donc parler de ce que nous savons des vaccins que les médias, le cartel COVID ne transmettent pas au public américain. Le public américain n’est pas pleinement informé car il prend ces décisions. Ensuite, je veux essayer de passer à ce qui s’est passé. Je veux dire, pourquoi cette information est-elle retenue ? Quelles sont les forces en jeu ? Et puis enfin, je veux vraiment entrer dans les informations dont nous avons besoin. Je vais juste en jeter un là-bas. Nous avons maintenant entendu parler de SADS, n’est-ce pas? Tout le monde connaissait un SMSN, maintenant nous avons le SADS. Je n’avais jamais entendu parler de ça. Quand tout d’un coup on a commencé à en parler dans les médias, ça a vraiment été supprimé pendant des mois, ces jeunes mouraient juste sur les terrains de sport, peu importe, mais maintenant tout d’un coup ils ont trouvé un terme pour ça.

Je lis les rapports, et comme toujours dans les rapports qu’ils publient, les experts médicaux sont complètement déconcertés. Qu’est-ce qui pourrait bien se passer ? Ils disent, commencé en 2021. Je veux dire, vous vous moquez de moi? Je veux dire, l’un de ces experts médicaux n’y est-il pas allé, est-ce que quelque chose a changé ? Je veux dire, avons-nous fait quelque chose d’un peu différent dans notre système de santé en 2021 qui devrait peut-être être exploré comme cause possible du syndrome de mort subite de l’adulte ? Mais bien sûr, ils n’ont pas regardé cela, et j’ai entendu tellement d’exemples de personnes… Et c’est pourquoi je fais cela. Les blessés vaccinés qui ne peuvent pas être soignés, car il ne sera même pas reconnu que les blessures pourraient avoir été causées par le vaccin.

Nous avons besoin de cette reconnaissance. Ces personnes ont besoin d’être vues, entendues et crues, et elles méritent un traitement, elles méritent d’être guéries. C’est pourquoi nous sommes ici. Nous essayons d’aider les gens. Nous essayons de prévenir d’autres dommages. Donc encore une fois, je vais me taire maintenant et vraiment donner la parole à ceux que je considère comme les héros de la pandémie. Nous n’en avons que trois ici. Il y a un plus grand groupe. Nulle part près est assez grand cependant. Alors je veux juste dire merci. Dieu vous bénisse tous. Et je redonne la parole à Emile.

Robert W Malone, MD, MS est le créateur des vaccins à base d’ARNm et d’ADN, ainsi que de l’ARN en tant que médicament. Il est scientifique, médecin, auteur, podcasteur, expert et activiste et croit en notre droit fondamental à la liberté d’expression. Ce message a été publié pour la première fois sur Substack.

