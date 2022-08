Nouvelle menace pour la liberté médicale : l’« urgence » de la variole du singe

Par Elizabeth Lee Vliet, MD

Association des médecins et chirurgiens américains

La déclaration de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle Monkeypox est une « urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI) a été faite par un homme, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui n’a aucune formation médicale, malgré l’objection de la majorité de son propre comité d’experts composé de conseillers médicaux et scientifiques. Neuf des membres du comité ont estimé qu’une USPPI ne devrait pas être déclarée et six ont soutenu une déclaration.

« Neuf et six, c’est très, très proche. Étant donné que le rôle du comité est de conseiller, j’ai décidé d’agir comme un bris d’égalité », a déclaré Tedros lors d’une conférence de presse convoquée pour annoncer la décision.

Peut-être est-ce le « nouveau calcul » qui conduit à la conclusion d’une « égalité » avec une majorité de 3 voix d’un côté ? Et pourquoi Tedros a-t-il décidé de suivre l’opinion minoritaire plutôt que la majorité ?

Rosamund Lewis, responsable technique de l’OMS pour le monkeypox, a déclaré lors d’une conférence de presse le 20 juillet : « Environ 98 % des cas (de Monkeypox) concernent des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et principalement ceux qui ont plusieurs partenaires récents anonymes ou nouveaux ». Elle a ensuite dit qu’ils sont généralement jeunes et vivent principalement dans les zones urbaines.

Alors pourquoi Tedros a-t-il décidé unilatéralement de déclarer une urgence mondiale pour la grande majorité des personnes qui ne correspondent pas à ce profil ?

Un fait peu connu à propos de la désignation PHEIC est qu’elle déclenche la mise en œuvre du Règlement sanitaire international signé en 2005 par plus de 190 pays. Il semble évident que l’OMS prévoit de maintenir son pouvoir, mis en œuvre avec la déclaration d’urgence COVID, pour dicter la politique mondiale de santé publique, et ses directives pour les mesures oppressives telles que les confinements et les restrictions de voyage que l’OMS a poussés à l’échelle mondiale pendant la COVID. Puisque COVID n’a évidemment pas été arrêté, l’OMS semble déterminée à mettre en œuvre des mesures encore plus draconiennes et à pousser des mandats de vaccins plus coercitifs.

De manière pratique, peu de temps avant la peur du monkeypox, le vaccin JYNNEOS de Bavarian Nordic a été approuvé par la FDA en septembre 2019 pour une utilisation contre la variole et son cousin le monkeypox. Ceci en dépit des données publiées montrant que le produit JYNNEOS est associé à un risque plus élevé de myocardite, également un risque sérieux avec les injections COVID.

Le gouvernement américain aurait stocké suffisamment de vaccins contre la variole pour l’ensemble de la population en cas d’attaque de guerre biologique, et a récemment commandé pour 113 millions de dollars de vaccins à Bavarian Nordic, avec une option d’achat de 180 millions de dollars supplémentaires pour un total de 13 millions de doses.

En théorie, les États-Unis pourraient rendre obligatoire ce vaccin, si suffisamment de choses pouvaient être fabriquées. L’observance volontaire serait probablement un problème, car les vaccins contre la variole sont déjà bien connus pour provoquer la myocardite et la péricardite, causant déjà des décès et des invalidités dans le monde entier avec les vaccins COVID-19.

La panique face à une menace de monkeypox est encore un autre moyen potentiel d’élections de mi-mandat et d’empêcher la prise de contrôle républicaine attendue au Congrès.

Combien de peur est justifiée? La fiche d’information sur la variole du singe de la Truth for Health Foundation peut être téléchargée gratuitement ; voici quelques faits saillants :

La variole du singe est connue en Afrique depuis 1958, principalement comme une maladie des écureuils terrestres. Il peut se propager aux singes et aux humains avec un contact étroit et une mauvaise hygiène, mais très peu de cas ont été signalés en dehors de l’Afrique jusqu’à présent.

La variole du singe est beaucoup moins contagieuse que la variole, la grippe ou la COVID, et est beaucoup plus bénigne que la variole et peu susceptible d’être mortelle. Vous attrapez la variole du singe par contact avec des fluides corporels tels que la salive ou le sperme, ainsi que par des lésions cutanées, soit directement, soit à partir de draps ou de vêtements souillés.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête et un gonflement des ganglions lymphatiques suivis d’une éruption de cloques remplies de pus. Les lésions cutanées peuvent ressembler à celles du zona, de la varicelle ou de la syphilis. L’éruption cutanée a tendance à commencer sur le visage et présente la particularité inhabituelle que des cloques peuvent se former sur la paume des mains.

Les premiers cas étaient associés à deux grandes « raves » européennes. L’événement des îles Canaries s’est produit – juste par coïncidence – à la même date qu’une hypothétique attaque bioterroriste modélisée dans un exercice de jeu de guerre de style Event 201 sur la libération d’un virus monkeypox modifié, « un agent pathogène conçu dans un laboratoire avec des dispositions de biosécurité et de biosécurité inadéquates et de surveillance. »

Toute une série de simulations de pandémie ont été menées par les globalistes depuis 2000. Le but est-il de protéger la santé publique ? Ou pour augmenter le pouvoir des mondialistes et détruire la liberté médicale individuelle et la souveraineté nationale ?

Indice : considérez la réponse au monkeypox. Une réponse de santé publique fermerait les lieux de relations sexuelles anonymes pendant trois semaines et diffuserait des avertissements pour s’abstenir de relations sexuelles avec promiscuité. Et essayez la recherche de contacts traditionnelle. Mais un médecin écrivant sur ses 14 jours douloureux d’isolement n’a rien dit sur la recherche des contacts – contrairement à COVID, pas d’applications de téléphone portable pour le monkeypox, de peur que ce ne soit stigmatisant ! Attendez juste un vaccin !

Les Américains doivent tirer les leçons de la débâcle de la COVID : prenez des précautions raisonnables, mais ne tombez pas dans le piège de la pornographie de la peur et ne renoncez pas à vos droits, surtout pas à l’OMS.

